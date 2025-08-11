“Trạm sạc năng lượng” HONOR X6c thu hút giới trẻ trải nghiệm công nghệ và rinh quà khủng

Sạc đầy năng lượng tại Trạm Tiếp Sức Bền Bỉ cùng HONOR X6c

Giữa nhịp sống sôi động của TP Hồ Chí Minh, sự kiện "Trạm Tiếp Sức Bền Bỉ" do HONOR tổ chức đã trở thành điểm đến lý tưởng vào cuối tuần qua (9–10/8/2025), thu hút đông đảo các bạn trẻ ghé thăm và trải nghiệm. Lấy cảm hứng từ hình ảnh "trạm sạc năng lượng" giữa lòng phố thị, sự kiện mang đến không gian công nghệ kết hợp giải trí độc đáo, giúp người tham gia tái tạo năng lượng sau một tuần học tập và làm việc căng thẳng.

Tâm điểm của sự kiện chính là chuỗi thử thách sáng tạo với tên gọi ấn tượng: "Ném Chuẩn, Trúng Chất", "Thử Lực Tay, Máy Không Lung Lay", "Lật Khéo Tay, Nhận Quà Ngay" và "Việc Gì Khó, Để AI Lo". Đây là những hoạt động tương tác độc đáo giúp người tham dự trực tiếp kiểm chứng độ bền đạt chuẩn SGS 5 sao Thụy Sĩ của HONOR X6c.

Từ các màn ném, thả rơi, cho đến thử thách đập máy đều được thực hiện ngay tại chỗ, mang lại trải nghiệm chân thực và đầy hứng khởi. TikToker Khánh Huyền hào hứng chia sẻ: "Mình ném nhiều lần, thậm chí úp thẳng màn hình xuống nhưng khi nhặt lên, máy vẫn hoạt động mượt mà như chưa hề có va chạm nào xảy ra."

Khánh Huyền ấn tượng với độ bền chuẩn SGS 5 sao Thụy Sĩ của HONOR X6c

Không chỉ gây ấn tượng về độ bền, HONOR X6c còn thu hút sự quan tâm nhờ tính năng AI tiện ích. Nhiều khách tham dự thích thú khi được trực tiếp trải nghiệm các thao tác dịch thuật, giải bài tập hay tìm kiếm thông tin nhanh chóng chỉ với một cú nhấn giữ nút AI và quét bằng Google Lens.

Không khí tại "Trạm" thực sự bùng nổ vào tối Chủ nhật 10/8 với sự xuất hiện của ca sĩ Ngô Lan Hương và nghệ sĩ Phát La. Cả hai không chỉ mang đến những tiết mục biểu diễn sôi động mà còn cùng khán giả trải nghiệm thực tế HONOR X6c qua loạt hoạt động tương tác đầy hào hứng.

Sự góp mặt của hai nghệ sĩ đã thổi bùng bầu không khí sôi động, vui tươi và góp phần tạo nên cao trào ấn tượng nhất của toàn sự kiện, thu hút lượng khách đông đảo kỷ lục trong suốt hai ngày. Âm nhạc, tiếng cười và loạt khoảnh khắc "chill quên lối về" đã biến không gian giữa lòng thành phố trở thành điểm hẹn giải trí cuối tuần không thể bỏ lỡ.

Khung giờ vàng ngày 10/8 càng thêm sôi động với sự xuất hiện của Ngô Lan Hương và Phát La

Trải nghiệm siêu vui, rinh quà cực khủng

Tại sự kiện, HONOR đã trao tặng hơn 5.000 phần quà hấp dẫn cho người tham dự. Đáng chú ý trong số đó là các phần thưởng giá trị như 05 điện thoại HONOR X6c, đồng hồ HONOR Watch 2i, tai nghe HONOR CHOICE X7e, vòng tay thông minh HONOR Band 9, cùng hàng loạt quà tặng khác như túi tote, bình nước thể thao, voucher mua sắm... Tất cả đều dành cho những người chơi sẵn sàng vượt qua các thử thách bền bỉ đầy thú vị tại "Trạm Tiếp Sức Bền Bỉ".

Là một trong những người chơi may mắn trúng HONOR X6c trong khung giờ vàng ngày 9/10, anh Phạm Khắc Huy (TP.HCM) cho biết: "Tôi thật sự bất ngờ trước độ bền của HONOR X6c sau khi trực tiếp trải nghiệm các thử thách tại sự kiện. Không ngờ chỉ đi chơi cuối tuần mà còn được đem về một chiếc smartphone bền bỉ như thế này."

Hàng ngàn phần quà hấp dẫn đã được trao đến tay người tham gia trong 2 ngày diễn ra sự kiện

"Trạm Tiếp Sức Bền Bỉ" cũng thu hút hàng chục nhà sáng tạo nội dung trẻ đến check in và trải nghiệm trực tiếp sản phẩm. Nhiều bạn trẻ cho biết, nhờ HONOR X6c mà không khí cuối tuần ở thành phố càng thêm sôi động, ‘chữa lành’ qua các hoạt động cực vui. Về sản phẩm lần này, các bạn ấn tượng với các tính năng AI tiện lợi như Nút AI giúp truy cập nhanh Google Lens, rất hữu ích khi cần dịch thuật hay tra cứu dữ liệu nhanh chóng.

Bên cạnh chuỗi hoạt động tại sự kiện chính, HONOR còn tổ chức roadshow đi qua các địa điểm biểu tượng của TP.HCM nhằm mang đến không khí sôi động và gắn kết với người dùng. Trong hai buổi sáng 7/7 và 8/8, đoàn roadshow đã lần lượt ghé thăm các điểm check-in nổi tiếng như Bưu điện Trung tâm, Thảo Cầm Viên, Công viên Lê Văn Tám, Công viên Tao Đàn, Chợ Bến Thành và Dinh Độc Lập.

Sự kiện "Trạm Tiếp Sức Bền Bỉ" mang đến những giờ phút giải trí cuối tuần

HONOR X6c – chiếc smartphone bền bỉ trên mọi hành trình

"Trạm Tiếp Sức Bền Bỉ" không chỉ mang đến không gian trải nghiệm công nghệ sống động cho người dùng mà còn thể hiện rõ định hướng sản phẩm dòng X series của HONOR: bền bỉ, thông minh và dễ tiếp cận. Với thiết kế tối ưu cho người dùng phổ thông, hoạt động tương tác thực tế và chính sách ưu đãi hấp dẫn, HONOR X6c là lựa chọn đáng cân nhắc trong phân khúc smartphone phổ thông tại thị trường Việt Nam.

HONOR X6c vừa được ra mắt vào tháng 7, cùng loạt ưu đãi hấp dẫn dành cho học sinh, sinh viên và người lao động phổ thông khi có mức giá dễ tiếp cận và độ bền vượt trội. Giá bán chính thức của HONOR X6c là 4.290.000 (128GB) và 4.690.000 đồng (256GB) với 3 màu sắc thời trang: Xanh Đại Dương, Đen Bóng Đêm và Trắng Ánh Trăng.

Khách hàng còn được ưu đãi giảm ngay 300.000 đồng, hỗ trợ giảm thêm 300.000 đồng với khách hàng muốn thu cũ đổi mới hoặc khách hàng là học sinh, sinh viên; kèm ưu đãi trả góp 0% lãi suất; bảo hành đến 18 tháng và đổi trả 100 ngày nếu có lỗi nhà sản xuất.

Người dùng có thể đến các cửa hàng bán lẻ Thế Giới Di Động, FPT Shop, Hoàng Hà Mobile, Viettel Store để trải nghiệm trực tiếp và sở hữu ngay HONOR X6c, cũng như mua hàng trực tuyến qua các nền tảng thương mại điện tử Shopee, Lazada, TikTok Shop.

Hấp dẫn hơn, từ ngày 8/8 đến ngày 17/8, HONOR còn có thêm tuần lễ HONOR Week với ưu đãi giảm đến 30% và tặng thêm nhiều quà tặng hấp dẫn khi mua điện thoại (số lượng có hạn) như: Đồng hồ HONOR Watch 2i, Tai nghe HONOR Earbud Clip; Tai nghe Earbud X5 và Vòng thông minh Band 9.