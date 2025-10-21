Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Trầm trồ trước đại công trình 18 tỷ USD của Vingroup ở tỉnh miền Bắc, trở thành dự án "khủng" nhất lịch sử

21-10-2025 - 11:40 AM | Kinh tế vĩ mô - Đầu tư

Đại dự án này đã vượt mặt siêu đô thị lấn biển Cần Giờ để trở thành dự án khủng nhất lịch sử Tập đoàn Vingroup.

Điều chỉnh tổng mức đầu tư dự án Khu đô thị phức hợp Hạ Long Xanh

Ảnh minh họa Dự án Hạ Long Xanh trong tương lai bằng AI ChatGPT (chỉ mang tính chất giả định, không phải hình ảnh chính thức).

Tập đoàn Vingroup vừa phê duyệt việc điều chỉnh một số thông tin dự án Khu đô thị phức hợp Hạ Long Xanh tại tỉnh Quảng Ninh, nhằm phù hợp với tình hình thực tế và yêu cầu của dự án.

Đáng chú ý, tổng mức đầu tư được nâng lên hơn 456.600 tỷ đồng (tương đương gần 18 tỷ USD), cao gần gấp đôi so với con số hơn 232.000 tỷ đồng được tập đoàn công bố năm 2020. Đây cũng là dự án có vốn đầu tư lớn nhất trong lịch sử tập đoàn này tính đến nay.

Dự án Hạ Long Xanh được khởi công tháng 10/2021, với thời gian triển khai dự kiến trong 10 năm. Toàn bộ hệ thống hạ tầng kỹ thuật, công trình nhà ở và thương mại, dịch vụ thuộc phân khu Hạ Long do CTCP Phát triển và Đầu tư Xây dựng Vincons (công ty con của Vingroup) đảm nhiệm thi công.

Quy mô dân số dự kiến của khu đô thị này là khoảng 244.000 người. Tổng diện tích đất dự kiến thực hiện dự án là 4.119,23 ha, bao gồm khoảng 933,23 ha tại phường Tuần Châu và 3.186 ha tại phường Hà An.

Trong buổi kiểm tra hiện trường và làm việc với các địa phương liên quan về công tác giải phóng mặt bằng ngày 14/10, Phó chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh Lê Văn Ánh yêu cầu các sở, ngành và địa phương phối hợp chặt chẽ, bảo đảm "giải phóng mặt bằng đến đâu, bàn giao mặt bằng sạch đến đó", đồng thời đề nghị Vingroup đẩy nhanh tiến độ thi công từng phần, tránh để đất trống kéo dài gây lãng phí tài nguyên và ảnh hưởng đến quyền lợi người dân.

Vị trí đắc địa của Khu đô thị phức hợp Hạ Long Xanh

Vị trí dự án được đánh giá có giá trị đặc biệt khi phía Bắc giáp cao tốc Hạ Long – Hải Phòng, phía Đông và Nam giáp sông Hốt và vịnh Hạ Long, còn phía Tây giáp sông Chanh. Tại khu vực này, Tập đoàn Vingroup cũng đang đề xuất xây dựng tuyến đường sắt tốc độ cao Hà Nội - Hạ Long 350 km/h. 

Việc đưa đường sắt tốc độ cao Hà Nội – Hạ Long vào quy hoạch không chỉ tạo đột phá về hạ tầng giao thông cho tuyến Quảng Ninh - Hà Nội, mà còn được xem là yếu tố “cộng hưởng giá trị” trực tiếp cho siêu đô thị Hạ Long Xanh – dự án có vốn đầu tư lớn nhất lịch sử Vingroup.

Khi thời gian di chuyển từ Hà Nội đến Hạ Long rút xuống chỉ còn khoảng nửa giờ với đoàn tàu tốc độ cao, Quảng Ninh bước vào quỹ đạo phát triển mới: từ “đô thị du lịch theo điểm đến” thành “không gian cư trú mở rộng” của cư dân Thủ đô. 

Khả năng kết nối tốc độ cao cũng giúp Hạ Long không chỉ là điểm du lịch cuối tuần, mà thu hút lớp cư dân tri thức – kinh tế mới: chuyên gia, nhà đầu tư, nhóm lao động chất lượng cao vốn trước đây bị giới hạn bởi khoảng cách di chuyển. 

Video mô phỏng viễn cảnh tuyến đường sắt Hà Nội - Hạ Long do AI sáng tạo ra (video chỉ mang tính chất giả định).

Tuyến đường sắt tốc độ cao tạo ra một “hành lang đồng nhất” giữa Hà Nội – Hải Phòng – Quảng Ninh, trong đó Hạ Long Xanh trở thành cực dịch vụ – an cư then chốt, bổ trợ cho vai trò công nghiệp – logistics của Hải Phòng và vai trò trung tâm chính trị – quản trị của Hà Nội. 

Vì thế, tuyến đường sắt 350 km/h sẽ giúp Quảng Ninh xây dựng mô hình đô thị ven biển gắn với trung tâm quyền lực – tài chính Hà Nội theo cấu trúc “hai cực vận hành”: làm việc ở Thủ đô – cư trú tại siêu đô thị biển. 

Theo Thái Hà

