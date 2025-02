Trận mưa lớn nhất trong 41 năm ở TP HCM

Thời tiết ngày 13-2

Thời tiết chung ở Nam Bộ hôm nay chủ yếu nhiều mây, các tỉnh Miền Đông có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông, có nơi có mưa vừa, cục bộ có mưa to; Miền Tây có mưa vài nơi. Trong cơn dông cần đề phòng gió giật mạnh và lốc xoáy.

Nhiệt độ thấp nhất từ 23-26 độ C và nhiệt độ cao nhất từ 30-32 độ C, có nơi trên 32 độ C.