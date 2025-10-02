Trấn Thành bị tấn công?

Running Man Vietnam mùa 3 vừa trở lại đã lập tức gây bão dư luận. Không chỉ bởi dàn cast đình đám hội tụ, Trấn Thành trở lại mà còn vì những tranh cãi xoay quanh các thử thách, danh sách khách mời. Đúng như dự đoán là "át chủ bài" của chương trình, nhân vật đang hứng chịu nhiều luồng ý kiến tranh cãi trái chiều ở thời điểm hiện tại không ai khác chính là Trấn Thành.

Theo đó, trong buổi họp báo ra mắt mới đây, tình huống Trấn Thành đối đầu với ca sĩ HuyR ở thử thách ngậm nước và đập gối đã trở thành tâm điểm. Nhiệm vụ tưởng chừng chỉ để mang lại tiếng cười lại bất ngờ đẩy Trấn Thành vào "tâm bão". Trong trò chơi, nam MC và HuyR phải ngậm nước, dùng gối đập vào mặt nhau, ai phun nước ra trước sẽ thua. Khi khoảnh khắc Trấn Thành vung gối trúng mặt HuyR được lan truyền, một bộ phận cư dân mạng lập tức cho rằng anh quá tay. Thậm chí, một số cư dân mạng còn liên hệ đến việc Trấn Thành là MC Anh Trai Say Hi - chương trình được cho là đối thủ cạnh tranh của Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai mà HuyR tham gia.

Trấn Thành vướng tranh cãi khi thực hiện trò chơi với khách mời tại họp báo

Tình huống này khiến cư dân mạng ngay lập tức tranh cãi kịch liệt. Một số netizen cho rằng Trấn Thành bạo lực khi hành động đập gối vào mặt khách mời thể hiện sự thiếu tiết chế, thậm chí để lộ thái độ không mấy thiện cảm với HuyR. Sự gay gắt này càng được đẩy cao khi netizen đặt mối liên hệ nhạy cảm giữa Trấn Thàn và HuyR. Fan Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai còn công khai tấn công, dùng những lời lẽ mỉa mai, thiếu thiện cảm để nói về Trấn Thành.

Trấn Thành bị nhận xét là quá mạnh tay khi đập gối vào người HuyR, tuy nhiên nếu xem xét kỹ bề mặt tiếp xúc giữa gối và mặt HuyR không quá nhiều, nam ca sĩ bị chao đảo có lẽ do bất ngờ

Thực tế theo ghi nhận và quan sát của chúng tôi tại sự kiện, dàn cast Running Man Vietnam hầu hết đều dùng kỹ thuật "diễn xuất" chứ không quá mạnh tay hay dùng lực thật sự khi chơi trò chơi này. Đa phần họ đều tự phun nước trước để các khách mời giành chiến thắng. Các động tác "đánh" với gối cũng được "thậm xưng", trông rất kịch tính nhưng thực ra các khách mời đều không bị ảnh hưởng gì. Như ở tình huống Anh Tú Atus chơi cùng Huyền Baby thì Quang Tuấn còn có chủ động "trói" Anh Tú lại, Trấn Thành còn "chỉ đạo" để Huyền Baby có thể thắng cuộc.

Khi những tranh cãi bùng lên, HuyR cũng đã lên tiếng thừa nhận các thành viên trong chương trình rất nương tay: "Tui đi họp báo Running Man Vietnam được có cơ hội chơi trò chơi thực tế giống trong chương trình. Thấy mọi người lo cho tui sau trò đập gối nhưng không sao hết á, tui vẫn ngầu mà. Nói chứ anh chị chơi nương tay nhau lắm, tất cả những gì mọi người thấy đều là tụi tui diễn cho có tiểu phẩm thôi".

HuyR cũng bật cười, thoải mái chơi cùng Trấn Thành chứ không bị ảnh hưởng quá nhiếu sau màn đập gối này

Anh lên tiếng cho biết được các thành viên dàn cast nương tay khi trải nghiệm thử thách

Trong trò chơi tương tự, Anh Tú cũng có pha choáng váng vì Huyền Baby hành động quá dứt khoát

Ở chiều ngược lại, nhiều người lại nhìn nhận sự việc với góc nhìn cởi mở hơn. Với họ, Running Man từ khi ra mắt đã luôn được định vị như một gameshow vận động cường độ cao, nơi thể lực và sự lăn xả của người chơi chính là yếu tố làm nên kịch tính. Những thử thách như đập gối, xé bảng tên, vật lộn dưới bùn… vốn không phải chiêu trò nhất thời, mà là "đặc sản" gắn liền với thương hiệu, giữ chân khán giả suốt nhiều mùa phát sóng.

Như ở mùa này, ở những chặng quay đầu tiên, Liên Bỉnh Phát bong gân, Lan Ngọc gặp sự cố sức khỏe đã phần nào chứng minh sự "máu chiến" của dàn cast. Chính sự nhiệt huyết, tinh thần "cháy hết mình" bất chấp đau đớn ấy mới tạo nên sức hút bền bỉ cho chương trình, khẳng định chất riêng mà không gameshow nào khác thay thế được.

Cũng trong sự kiện trên, Lan Ngọc chia sẻ về Trấn Thành: "Hồi xưa anh ấy là Khủng Long, còn bây giờ tiến hoá thành Bò Biển. Khi anh ấy tiến hoá thì lanh lợi hơn và có nhiều chiêu trò. Tôi cũng muốn đấu tay đôi với anh ấy, nên khi thử sức va chạm với anh ấy thì bị chấn thương vì không có sự chuẩn bị quá nhiều".

Các thử thách hay trò chơi trong chương trình đã được kiểm duyệt, Quang Trung tiết lộ luôn có đội y tế túc trực để xử lý mọi tình huống. Trò chơi đập gối như Trấn Thành và HuyR cũng chỉ mang tính chất rất nhẹ nhàng hơn nhiều lần so với những màn vật lộn, xé bảng tên thường thấy ở Running Man.

Từ những hình ảnh được hé lộ, khán giả cũng phần nào đoán được độ "máu chiến" của các thành viên dàn cast

Trấn Thành vốn là gương mặt dễ gây tranh cãi, chỉ một hành động nhỏ cũng có thể trở thành tâm điểm mổ xẻ trên mạng xã hội. Sức ảnh hưởng lớn khiến anh luôn ở trong vòng soi xét gắt gao, đến mức đôi khi những chi tiết vốn nằm trong khuôn khổ giải trí cũng bị thổi phồng thành vấn đề. Tuy nhiên, cần nhớ rằng Running Man Vietnam mùa 3 hiện vẫn chưa chính thức lên sóng.

Những gì khán giả thấy mới chỉ là một phần nhỏ tại sự kiện ra mắt, chưa phản ánh toàn bộ tinh thần chương trình hay cách Trấn Thành nhập cuộc trong các tập chính thức. Thay vì vội vàng tấn công, mỉa mai bằng những lời lẽ tiêu cực, có lẽ khán giả nên chờ đợi trọn vẹn phần thể hiện của anh để có cái nhìn công bằng và toàn diện hơn.

Tranh cãi lần này vì vậy phản ánh rõ sự khác biệt trong kỳ vọng của khán giả, một bên mong idol của mình được bảo vệ, "nâng niu", tránh va chạm; trong khi bên còn lại cho rằng đã bước chân vào Running Man thì phải chấp nhận luật chơi khắc nghiệt. Nhưng xét cho cùng, tất cả thử thách đều nằm trong sự kiểm soát của ê-kíp sản xuất, được tính toán để vừa đảm bảo an toàn, vừa mang lại yếu tố giải trí.

Running Man Việt luôn thu hút bởi những màn xé bảng tên bất chấp



