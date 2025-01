Trấn Thành: “Có đứa em chúc tôi làm phim nghìn tỷ đầu tiên của Việt Nam”

Mới đây, tại một buổi giao lưu cùng báo giới và công chúng, Trấn Thành đã chia sẻ về quan điểm nghề nghiệp của mình khi làm phim mới Bộ tứ báo thủ với phong cách khác hẳn những bộ phim trăm tỷ trước đây anh từng làm.

Trấn Thành

Anh nói: “Nói thật, đến giờ tôi vẫn chưa hài lòng với bất cứ dự án nào của mình. Kể cả phim Mai tôi cũng chưa hài lòng, luôn thấy được khuyết điểm.

Tôi luôn ước sẽ được làm lại một lần nữa. Nhưng cái gì đã xảy ra đều có lí do và sẽ là trải nghiệm cho tôi, cứ hạnh phúc đón nhận nó. Tôi đón nhận mọi lời khen chê của khán giả.

Tôi cũng đau đáu khi bị nói có làm được phim cho giới trẻ không. Liệu tôi có già quá không? Tôi tự nghĩ, nếu bây giờ tôi làm một phim cho giới trẻ, tôi có kiếm được doanh thu như những phim tôi đã làm hay không?

Nhưng dù có doanh thu có tốt hơn hay tệ hơn thì trước tiên tôi cứ phải làm mới mình đã. Tôi không thể để cho mọi người nghĩ rằng cứ phim Trấn Thành là phải nặng nề, xem xong khóc lóc đi về.

Vì thế, tôi làm phim Bộ tứ báo thủ rất nhẹ, hài và không nặng nề như những phim trước. Tôi đã làm quá nhiều phim nặng nề, không lẽ tới khi làm một phim chỉ toàn tích cực, nhẹ nhàng lại không thắng? Đó là lựa chọn của tôi.

Tôi viết kịch bản phim này trước khi có Anh trai say Hi nhưng sau khi tham gia Anh trai say Hi tôi mới tiếp cận được và đưa vào phim của mình nhiều nhạc trẻ hơn. Tôi cảm thấy may mắn vì đúng thời gian này ông trời cho mình gặp một nguồn năng lượng mới để mình làm phim trẻ hơn một chút.

Tôi có hai đứa em trong nghề, một đứa bảo tôi là không bất ngờ về những phim trước vì nó biết đó là tôi rồi, tôi sẽ làm như vậy. Còn phim này tôi làm nó bất ngờ vì nó không nghĩ tôi làm như thế.

Đứa em đó chúc tôi làm phim nghìn tỷ đầu tiên của Việt Nam. Tôi vui vì đứa em này cũng làm nghề và rất khó tính, không dễ gì nhận được lời tán dương từ nó. Tôi tin nó nói thật chứ không phải khen đãi bôi. Đứa em này là Quang Trung.

Đứa em thứ hai lại bảo tôi rằng, xem phim Bộ tứ báo thủ này xong nó cảm được nhiều hơn vì hợp với lứa tuổi của nó hơn phim Mai. Tôi nhận ra, vấn đề ở đây là khoảng cách về thế hệ”.