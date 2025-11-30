Trấn Thành kiệt quệ

Mới đây, có một khoảnh khắc được lan truyền trên mạng xã hội là Trấn Thành ngồi hàng đầu tại một sự kiện đông người, ánh đèn sáng rực, tiếng máy ảnh lách tách… nhưng anh lại gục đầu ngủ, chìm vào giấc mệt đến mức không hay biết mọi thứ xung quanh. Đó không phải là hình ảnh quen thuộc của một Trấn Thành dí dỏm, nhanh nhẹn như thường thấy. Đó là hình ảnh của một người đàn ông đã mệt đến mức không còn cách nào khác ngoài để cơ thể tự sập nguồn. Netizen khi nhìn thấy bức ảnh ấy đã bắt đầu lần ngược lại lịch trình dày đặc của anh trong nhiều tháng qua, và nhận ra có quá nhiều tín hiệu cho thấy Trấn Thành đang thật sự quá sức.

Những ngày quay liên tục đến tận khuya, những dự án chồng lên nhau, những lần xuất hiện với gương mặt mệt mởi… Tất cả dường như đang thể hiện một việc nam MC không còn ổn như anh vẫn cố tỏ ra.

Trấn Thành bỏ quên hình tượng, ngủ gục khi ngồi hàng ghế đầu của một sự kiện trở thành đề tài gây bàn tán

Thuê trợ lý chỉ để gọi dậy, ngủ gục giữa sự kiện, thức đến 4h sáng... Trấn Thành tự "vắt kiệt" chính mình

Những tháng gần đây, Trấn Thành liên tục để lộ dấu hiệu làm việc quá tải. Trấn Thành đảm nhận vai trò dẫn dắt ở các show như Anh Trai Say Hi, Ai là A.I?... tham gia chương trình thực tế Running Man Việt, song song đó là ghi hình và hậu kỳ cho phim điện ảnh Thỏ Ơi. Chưa kể còn những đầu việc cá nhân khác như dự sự kiện, phỏng vấn truyền thông, hay quay vlog Siêu Thực Thành... Nhìn vào những đầu việc Trấn Thành đang làm, mới thấy rõ việc anh tự "vắt kiệt" 24 giờ của chính mình.



Trấn Thành là dàn cast chính của Running Man Việt

Trấn Thành dẫn dắt show truyền hình Anh Trai Say Hi, Ai là A.I?

Trấn Thành cũng đang trong quá trình thực hiện dự án phim Tết

Nam MC còn lịch trình dự sự kiện, giao lưu truyền thông...

Nam MC cũng nổi tiếng cầu toàn. Ở bất kỳ dự án nào, anh đều muốn tự tay kiểm soát chi tiết, từ nội dung đến hình ảnh. Sự chỉn chu tạo nên thương hiệu, nhưng đồng thời khiến khối lượng công việc Trấn Thành gánh luôn nhiều hơn người khác. Anh từng nói làm nghệ thuật vì đam mê, và chính cảm xúc đó khiến anh khó dừng lại, kể cả khi cơ thể đã mệt nhoài. Chính trách nhiệm, sự cầu toàn và đam mê ấy tạo nên một Trấn Thành đầy nhiệt huyết nhưng cũng khiến anh đối mặt nguy cơ kiệt sức nếu không sớm giảm tải.

Trong tập mới nhất Running Man Việt, Trấn Thành kiệm lời, bơ phờ khi xuất hiện trong phần chào đầu. Không còn giữ vai trò "dẫn dắt", pha miếng hài hước như mọi khi, Trấn Thành chỉ lặng lẽ đứng một góc, thỉnh thoảng mới nói vài câu để "lấy hình". Trên sóng chương trình, nam MC thừa nhận với Lan Ngọc là tối qua thức đến 4 giờ sáng để làm việc. Ở các thử thách trong chặng này, Trấn Thành cũng không năng nổ, hoạt bát như mọi khi.

Trấn Thành kiệm lời hơn hẳn trong tập mới của Running Man Việt, anh cho biết trước ngày ghi hình phải thức đến 4h sáng vì bận rộn

Trấn Thành để lộ nhiều dấu hiệu bất ổn

Trấn Thành thiếu ngủ đến mức nam MC từng chia sẻ chỉ còn "thả lỏng" vài phút là có thể vào giấc ngay và luôn. Trấn Thành chỉ về nhà lúc đêm muộn, nghỉ ngơi vài tiếng rồi lại rời đi. Thậm chí, Trấn Thành tiết lộ anh thuê trợ lý chỉ với nhiệm vụ quan trọng nhất là đánh thức anh dậy mỗi buổi làm việc. Bạn bè Trấn Thành cũng nhiều lần kể chuyện nam MC làm việc rất nhiều, lịch trình kín đến từng khung giờ.

Trấn Thành có thể ngủ mọi lúc, mọi nơi

Trấn Thành đang không ổn

Các show ghi hình kéo dài tới đêm, kết hợp với việc phải di chuyển liên tục giữa phim trường, sân khấu, sự kiện… khiến cơ thể không có thời gian hồi phục. Trấn Thành gần như không có "khoảng trống" để nghỉ ngơi đúng nghĩa. Lịch trình được xếp nối tiếp, hết vai trò MC đến nhà sản xuất, đạo diễn, giám khảo… vô tình biến anh thành "cỗ máy làm việc" đúng nghĩa.

Nhìn vào hành trình làm việc của Trấn Thành thời gian qua, khán giả dễ dàng thấy một nghệ sĩ luôn cố gắng hết mình, luôn sợ mình chưa đủ, luôn nỗ lực để đáp lại tình yêu của công chúng. Nhưng cũng chính vì sự tận lực ấy mà anh đang dần đi đến giới hạn của cơ thể. Không phải ngẫu nhiên mà những dấu hiệu xuống sức xuất hiện ngày một rõ rệt, từ gương mặt mệt mỏi, dáng vẻ ể oải đến việc ngủ gục giữa sự kiện. Đó là tín hiệu cho thấy cơ thể đang "lên tiếng", nhắc anh phải dừng lại đôi chút.

Nhìn vào những gì đang diễn ra với Trấn Thành, cư dân mạng lo lắng cho tình trạng sức khoẻ của anh

Trấn Thành cũng từng chia sẻ đây cũng chính là nỗi sợ lớn nhất của anh ở hiện tại: "Điều mà tôi lo lắng nhất chính là lo sẽ không còn sức khỏe. Còn sức khỏe là còn làm được mọi thứ. Điều tôi lo thứ hai là lo cái đầu mình bị cũ đi, tôi sợ cảm giác đó. Nếu cứ làm thứ mình đang làm, nó vẫn tốt nhưng không còn hợp thời thì đó là cảm giác còn đáng lo hơn cả nỗi sợ thất bại.

Việc một nghệ sĩ có sản phẩm chưa thành công là chuyện bình thường. Thị hiếu mà, sẽ có lúc mình thắng và có lúc mình chưa thắng. May mắn cho đến giờ, tôi chưa bị thua trận nào. Nhưng để làm được điều đó, tôi luôn phải quan sát và cập nhật liên tục. Tôi cảm ơn là mình có thứ năng lượng luôn biết nhìn lại bản thân sau mỗi chặng đường, và từ đó lại nhìn về phía trước. Tôi luôn luôn học hỏi, không bao giờ tự cho là mình giỏi, gặp gì trên đời cũng lao vào học - từ gặp một người trẻ đến một người nhỏ hơn, hay thậm chí từ một người mà nhìn là biết người ta dở hơn mình luôn. Biết đâu trong rất nhiều cái dở hơn mình, họ lại có một thứ giỏi hơn mình, và cái đó lại đáng học thì phải học thôi.

Ngay cả khi làm việc, tôi cũng không đặt mục tiêu mình phải là số một. Mục tiêu duy nhất của tôi là không được đầu hàng mà phải luôn tiến về phía trước, tới đâu thì tới. Vô tình cái cách làm việc như vậy lại dẫn tôi đến những thành tích mà tôi đang có hiện nay. Khi làm Bố Già hay Mai - đó đều là những bộ phim Việt được ra mắt vào dịp Tết, vốn được coi là thời điểm rất buồn của điện ảnh Việt. Một bài toán mà theo tôi là chẳng hề an toàn chút nào. Nhưng tôi vẫn làm vì tôi tin vào chân lý của mình trong việc kể những câu chuyện đủ hay thì mọi người sẽ lắng nghe. Đó cũng là kim chỉ nam trong cuộc đời của tôi - làm gì là cắm đầu làm, kết quả ra sao là chuyện của nó. Áp lực duy nhất chỉ là ngày mai mở mắt ra mà không biết làm gì, hẳn ngày đó tôi sẽ thấy rất thê thảm. May là đến giờ này, tôi vẫn biết mai mình phải làm gì".

Chính Trấn Thành cũng từng chia sẻ điều anh lo lắng nhất hiện tại là sức khoẻ

Đã đến lúc Trấn Thành cần nghiêm túc nghĩ về chuyện cân bằng. Nghỉ ngơi không phải là yếu đuối, càng không phải là lùi bước, mà là cách để một nghệ sĩ có thể bước tiếp một hành trình dài hơn, bền vững hơn. Một cỗ máy dù hiện đại đến đâu vẫn phải có thời gian bảo trì; còn con người với cảm xúc, với áp lực và với giới hạn lại càng cần được hồi phục để không kiệt sức giữa đường.

Khán giả vẫn yêu mến Trấn Thành, nhưng họ cũng muốn nhìn thấy anh khỏe mạnh, tràn đầy năng lượng như những ngày đầu. Sự nghỉ ngơi đúng lúc đôi khi còn quan trọng hơn việc xuất hiện liên tục. Và có lẽ, sau tất cả, điều Trấn Thành cần nhất bây giờ không phải là thêm một dự án, thêm một lịch quay, mà là thời gian dành cho chính bản thân mình, để chữa lành cơ thể, chăm sóc tinh thần và trở lại với một phiên bản trọn vẹn nhất. Bởi showbiz Việt vẫn cần Trấn Thành - nhưng không cần một Trấn Thành kiệt quệ.