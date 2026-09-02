Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Trần Thị Lợi SN 1959 ra công an đầu thú sau hơn 30 năm lẩn trốn

| | Sống

Trần Thị Lợi SN 1959 đã ra công an trình diện sau nhiều năm lẩn trốn.

Thực hiện Kế hoạch của Công an thành phố Hải Phòng về tăng cường công tác rà soát, xác minh, truy bắt và vận động đối tượng truy nã, đặc biệt là các đối tượng truy nã lâu năm, ngày 27/8/2026, Công an phường Hưng Đạo đã vận động thành công Trần Thị Lợi, sinh năm 1959, trú tại làng Tà Cúc, xã Chư Sê, tỉnh Gia Lai, ra đầu thú.

Trần Thị Lợi SN 1959 ra công an đầu thú sau hơn 30 năm lẩn trốn- Ảnh 1.

Ảnh: Công an Hải Phòng

Trước đó, Trần Thị Lợi bị truy nã theo Quyết định số 19 ngày 10/9/1995 của Công an huyện Vĩnh Bảo (cũ), thành phố Hải Phòng về tội “Trộm cắp tài sản”. Sau hơn 30 năm lẩn trốn, bằng các biện pháp nghiệp vụ kết hợp vận động, thuyết phục, Công an phường Hưng Đạo đã vận động đối tượng tự nguyện ra đầu thú. Ngay sau đó, Công an phường Hưng Đạo đã bàn giao Trần Thị Lợi cho Phòng Cảnh sát hình sự - Công an thành phố Hải Phòng để tiếp tục giải quyết theo quy định.

Trần Thị Lợi SN 1959 ra công an đầu thú sau hơn 30 năm lẩn trốn- Ảnh 2.

Công an phường Hưng Đạo vận động Trần Thị Lợi ra đầu thú. Ảnh: Công an Hải Phòng

Theo Chi Chi

Đời sống Pháp luật

Từ Khóa:
đầu thú

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Người dân từng chuyển khoản hoặc nhận tin nhắn có nội dung sau, khẩn trương tới công an trình báo

Người dân từng chuyển khoản hoặc nhận tin nhắn có nội dung sau, khẩn trương tới công an trình báo Nổi bật

Lời khuyên cho những gia đình không rút điện nồi chiên không dầu, nấu xong vẫn để 24/24

Lời khuyên cho những gia đình không rút điện nồi chiên không dầu, nấu xong vẫn để 24/24 Nổi bật

Người phụ nữ cứu trẻ nhỏ thoát khỏi lũ quét ở Nepal

Người phụ nữ cứu trẻ nhỏ thoát khỏi lũ quét ở Nepal

20:40 , 02/09/2026
Sau lễ Quốc khánh 2/9, người lao động Việt Nam nhận tin vui: Vẫn còn 1 ngày được nghỉ làm và hưởng nguyên lương

Sau lễ Quốc khánh 2/9, người lao động Việt Nam nhận tin vui: Vẫn còn 1 ngày được nghỉ làm và hưởng nguyên lương

20:30 , 02/09/2026
Người phụ nữ 38 tuổi bữa nào cũng ăn rau dền, 6 tháng sau đi khám bác sĩ ngỡ ngàng: "Cô đã ăn gì thế?"

Người phụ nữ 38 tuổi bữa nào cũng ăn rau dền, 6 tháng sau đi khám bác sĩ ngỡ ngàng: "Cô đã ăn gì thế?"

20:18 , 02/09/2026
Đúng ngày Quốc khánh 2/9, đại công trường APEC 2027 ở Đảo Ngọc diễn ra cảnh tượng không ngờ

Đúng ngày Quốc khánh 2/9, đại công trường APEC 2027 ở Đảo Ngọc diễn ra cảnh tượng không ngờ

20:00 , 02/09/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên