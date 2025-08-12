Tràng Vị Khang Plus - Cơ chế tác động kép bảo vệ hệ tiêu hóa khỏe mạnh

Sự kết hợp tinh tế của "bộ ba" thảo dược quý không chỉ hỗ trợ đẩy lùi nhanh chóng các biểu hiện khó chịu, mà còn kiến tạo nền tảng vững chắc, bảo vệ hệ tiêu hóa một cách toàn diện từ sâu bên trong.

Hệ tiêu hóa khỏe – Gốc rễ của một cơ thể khỏe mạnh

Hệ tiêu hóa không chỉ đảm nhận chức năng hấp thu dinh dưỡng, mà còn giữ vai trò quan trọng trong điều hòa miễn dịch và chuyển hóa của cơ thể. Khi hệ tiêu hóa gặp trục trặc – như đau bụng, đầy hơi, tiêu chảy, ợ nóng, ợ chua – đó không chỉ là những bất tiện thường ngày, mà còn có thể trở thành những vấn đề sức khỏe nghiêm trọng hơn nếu không được can thiệp kịp thời.

Thấu hiểu được điều đó, nhãn hàng Tràng Vị Khang đã nghiên cứu và phát triển Tràng Vị Khang Plus, sản phẩm không chỉ hỗ trợ giảm nhanh các triệu chứng, mà còn kiến tạo một hệ tiêu hóa khỏe mạnh từ gốc rễ, mang đến cuộc sống trọn vẹn cho người Việt.

"Bộ ba" thảo dược quý - Sức mạnh hiệp đồng vượt trội

TPBVSK Phong Liễu Tràng Vị Khang Plus (Tràng Vị Khang Plus) tự hào với công thức cải tiến từ giải pháp cổ truyền hàng trăm năm, kết tinh "bộ ba" thảo dược quý: Ngưu Nhĩ Phong, La Liễu và Lá Chè Dây.

Trong đó, Ngưu Nhĩ Phong và La Liễu đều đã được kiểm chứng lâm sàng về hiệu quả kháng viêm, giảm đau. Còn Lá Chè Dây được xem là "dược liệu vàng" cho dạ dày, có tác dụng hỗ trợ trung hòa axit dịch vị, giảm ợ hơi – ợ chua, hỗ trợ làm dịu nhanh cơn đau rát và tạo lớp màng bảo vệ niêm mạc khỏi các tác nhân gây hại.

Tràng Vị Khang Plus là sản phẩm an toàn lành tính với thành 100% thảo dược thiên nhiên.

Giải pháp kép cho cả dạ dày và đại tràng

Tràng Vị Khang Plus không chỉ tập trung vào một phần của hệ tiêu hóa, mà còn tác động đồng thời lên cả đại tràng và dạ dày – hai cơ quan dễ tổn thương và thường gây ra các rối loạn tiêu hóa phổ biến nhất.

Sự kết hợp giữa công dụng hỗ trợ giảm nhanh triệu chứng và hỗ trợ phục hồi ở cả hai khu vực giúp sản phẩm trở thành giải pháp toàn diện, phù hợp với người thường xuyên gặp tình trạng đau bụng, đầy hơi, đi ngoài, ợ hơi, ợ chua – đặc biệt là nhóm người có biểu hiện mắc viêm đại tràng và viêm loét dạ dày – tá tràng.

Tràng VỊ Khang Plus là giải pháp đa tác động cho nhiều vấn đề về tiêu hóa

Đối tượng sử dụng của Tràng Vị Khang Plus

Tràng Vị Khang Plus chiết xuất 100% thảo dược tự nhiên, an toàn, phù hợp cho trẻ em từ 12 tuổi trở lên và người lớn có các biểu hiện: Đầy bụng, đau bụng, đi ngoài do viêm đại tràng; Đau dạ dày do viêm loét dạ dày - tá tràng.

Cách dùng của Tràng Vị Khang Plus

Ngày uống 3 lần, mỗi lần 1 gói. Pha cốm với nước ấm, uống trước bữa ăn 15 phút.

Nên dùng từ 1 đến 3 tháng (tùy thể trạng) để có hiệu quả tốt.

TPBVSK Tràng Vị Khang Plus là sản phẩm được sản xuất tại Công ty cổ phần ANVY và phân phối bởi Công Ty TNHH Thương Mại Dược Phẩm Đông Á. Sản phẩm được sản xuất tại nhà máy đạt chuẩn GMP, tuân thủ nghiêm ngặt các quy định về chất lượng và an toàn.