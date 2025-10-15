Tránh sa lầy vào "cơn sốt bạc"

Tại Công ty Vàng bạc - Đá quý Sacombank-SBJ, giá bạc được niêm yết trong khoảng 2,022 - 2,073 triệu đồng/lượng (mua - bán); trong khi Tập đoàn Phú Quý công bố mức giá 1,963 - 2,024 triệu đồng/lượng, tăng khoảng 2,2% so với hôm trước. Chỉ tính trong vòng 1 tháng, giá bạc đã tăng tới 22%.

Diễn biến này song hành với giá bạc thế giới - đang duy trì ở vùng đỉnh, khoảng 51,07 USD/ounce, mức cao chưa từng thấy kể từ năm 2011. Đà tăng này khiến tâm lý đầu cơ lan rộng, khi nhiều người tin rằng giá bạc có thể tiếp tục tăng cùng với xu hướng leo thang của giá vàng.

Theo ghi nhận của phóng viên, tại trụ sở Sacombank-SBJ (TP HCM) trưa 14-10, nhiều người xếp hàng chờ mua bạc. Chị Minh Hạnh (ngụ phường Gia Định) cho biết muốn mua 10 lượng bạc nhưng nhân viên thông báo đã hết, phải đăng ký trước và thanh toán toàn bộ, nhận hàng sau 3-6 tháng. Khách thanh toán sớm được giảm 12.000 - 30.000 đồng/lượng.

Một khách khác, anh Thanh Duy (ngụ TP HCM) đặt mua 300 lượng bạc với tổng trị giá khoảng 628 triệu đồng. Anh cho rằng đây là "kênh tích trữ" vì vàng miếng SJC khan hiếm và khó mua.

Khách mua bạc thanh toán trước, nhận hàng sau được cửa hàng giảm giá từ 12.000 - 30.000 đồng mỗi lượng

Đại diện Sacombank-SBJ cho biết công ty không giới hạn số lượng đặt bạc trước. Do công suất sản xuất mỗi ngày chỉ vài trăm lượng bạc nên khách phải chờ giao hàng theo kế hoạch.

Trong khi đó, các cửa hàng của Tập đoàn Phú Quý đã thông báo mở lại đơn đặt bạc sau vài ngày tạm dừng do "cháy hàng". Mỗi người chỉ được đăng ký tối đa 5 kg bạc/ngày. Tuy nhiên, công ty cho hay có thể ngưng nhận đơn trong ngày nếu vượt kế hoạch sản xuất.

Trước làn sóng đổ xô mua bạc bất chấp nguồn cung khan hiếm, một chuyên gia tài chính cảnh báo giá bạc thường biến động mạnh hơn vàng nên rủi ro cũng cao hơn nhiều. Ông dẫn chứng trong khi giá vàng tăng khoảng 50% từ đầu năm thì giá bạc đã tăng tới 80%. "Khi thị trường đảo chiều, bạc sẽ bị bán tháo nhanh hơn, mức giảm giá thường sâu hơn vàng" - ông nhận định.

Chuyên gia tài chính Phan Dũng Khánh phân tích kênh đầu tư bạc mới được chú ý vài tháng gần đây do giá vàng quá cao. Tuy nhiên, ông cảnh báo: "Nếu giá vàng hạ nhiệt hoặc đảo chiều, giá bạc có thể lao dốc nhanh hơn. Hơn nữa, thị trường bạc hiện chỉ có vài thương hiệu sản xuất và phân phối, thanh khoản kém hơn vàng nên rủi ro cao hơn".

Theo ông Khánh, mua bạc ngắn hạn có thể sinh lời nhưng về dài hạn thì rất rủi ro, nhất là khi giá đang ở vùng đỉnh lịch sử. Người mua cần tỉnh táo, tránh chạy theo "cơn sốt bạc" một cách cảm tính để rồi rơi vào hiệu ứng bong bóng, giống như những gì từng xảy ra với vàng và tiền số trong các giai đoạn "nóng" trước đây.