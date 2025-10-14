Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Giá bạc lập kỷ lục, nhiều người vẫn chi cả trăm triệu mua bạc trên giấy

14-10-2025 - 20:35 PM | Thị trường

(NLĐO) – Nhiều người sẵn sàng mua cả trăm lượng bạc, thanh toán ngay và chờ từ 3-6 tháng sau mới có hàng, trong bối cảnh giá bạc tăng 80% từ đầu năm.

Chiều 14-10, giá bạc tại Công ty vàng bạc đá quý Sacombank-SBJ được giao dịch ở mức 2,019 triệu đồng/lượng mua vào, 2,07 triệu đồng/lượng bán ra, giảm 24.000 đồng so với buổi sáng. 

Giá bạc hạ nhiệt

Tương tự, bạc Phú Quý được Tập đoàn vàng bạc đá quý Phú Quý niêm yết trong khoảng 1,998 - 2,06 triệu đồng/lượng (mua-bán), giảm tới 44.000 đồng/lượng so với buổi sáng.

Các thương hiệu bạc khác cũng hạ giá bạc so với mức đỉnh buổi sáng. Dù vậy, nếu so với giá cuối tuần, mỗi lượng bạc vẫn tăng thêm khoảng 78.000 đồng/lượng (+3,9%).

Tính trong khoảng 1 tuần qua, giá bạc tăng tới 8,6% và tăng tới 23% chỉ trong 1 tháng. Đà tăng này đến từ giá bạc thế giới. Kim loại này liên tục vượt đỉnh lịch sử và đang được giao dịch ở mức 52 USD/ounce.

Mua cả trăm lượng chờ tăng giá

Mức sinh lợi không tưởng của loại tài sản này khiến nhiều người đổ xô đi mua bạc tích trữ, chờ tăng giá. Có người mua hàng trăm, thậm chí hàng ngàn lượng bạc chứ không phải một vài lượng như trước đây.  

Theo ghi nhận của phóng viên Báo Người Lao Động, tại trụ sở Công ty Sacombank-SBJ, cuối buổi sáng 14-10, rất nhiều người vẫn đang chờ đặt mua bạc.

Giá bạc lập kỷ lục, nhiều người vẫn chi cả trăm triệu mua bạc trên giấy- Ảnh 1.

Khách đặt bạc trước từ 3-6 tháng mới nhận hàng, sẽ được giảm từ 12.000 đồng tới 30.000 đồng/lượng tại Sacombank-SBJ

Chị Minh Hạnh (ngụ phường Gia Định, TP HCM) cho biết muốn mua 10 lượng bạc Sacombank-SBJ nhưng nhân viên công ty thông báo đã hết lượng bạc có sẵn, muốn mua phải đăng ký trước. Nếu đăng ký, thanh toán trước và nhận bạc sau 3-6 tháng, khách sẽ được giảm từ 12.000 đồng đến 30.000 đồng/lượng.

"Khách đặt mua bạc sẽ thanh toán toàn bộ tiền, tới thời hạn nhận bạc công ty sẽ giao. Công ty không nhận giữ hộ bạc. Số lượng đặt trước không hạn chế từ vài lượng tới vài trăm lượng" - nhân viên Sacombank-SBJ nói.

Những người đặt mua 300, thậm chí 400 lượng bạc và sẵn sàng chờ trong 3-6 tháng mới nhận hàng.

Giá bạc lập kỷ lục, nhiều người vẫn chi cả trăm triệu mua bạc trên giấy- Ảnh 2.

Phiếu bốc số thứ tự chờ mua bạc trong buổi sáng đã là 115 lượt

Tại Tập đoàn vàng bạc đá quý Phú Quý, sau vài ngày thông báo ngưng nhận đơn đặt hàng sản phẩm bạc, doanh nghiệp này bất ngờ mở nhận đơn trở lại từ hôm nay (14-10). Số lượng tối đa 5 kg bạc/người/ngày. Giá bạc 1 kg hiện là 55 triệu đồng.

"Công ty có thể dừng nhận đơn trong ngày (hết hàng) căn cứ theo kế hoạch sản xuất, khách có thể quay lại đặt hàng vào hôm sau. Hệ thống online có thể gặp tình trạng quá tải khiến việc phản hồi khách bị chậm trễ" – thông báo của Phú Quý nêu.

Giá bạc lập kỷ lục, nhiều người vẫn chi cả trăm triệu mua bạc trên giấy- Ảnh 3.

Gần trưa ngày 14-10, khách vẫn rất đông chờ đăng ký mua bạc tại Sacombank-SBJ

Giá bạc lập kỷ lục, nhiều người vẫn chi cả trăm triệu mua bạc trên giấy- Ảnh 4.

Thông báo của Phú Quý

Giá bạc lập kỷ lục, nhiều người vẫn chi cả trăm triệu mua bạc trên giấy- Ảnh 5.

Diễn biến giá bạc trong 3 tháng qua

Theo Thái Phương - Lam Giang

Người Lao Động

Sự kiện: Bạc - kênh đầu tư mới

