Trao Quyết định của Thủ tướng điều động, bổ nhiệm nữ Thứ trưởng

Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ trao Quyết định cho tân Thứ trưởng Nguyễn Thị Kim Chi.

Phát biểu chúc mừng tân Thứ trưởng Nguyễn Thị Kim Chi, Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn bày tỏ lời cảm ơn tới Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Trung ương Đảng, các Ban Đảng, Chính phủ, các Bộ, ngành đã ủng hộ để Bộ GD&ĐT sớm bổ sung thêm một nhân sự lãnh đạo, đảm bảo công việc lãnh đạo, chỉ đạo bình thường; đặc biệt trong bối cảnh ngành Giáo dục đang thực hiện nhiều nhiệm vụ lớn, nhiều thách thức trong giai đoạn đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo.



Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn phát biểu chúc mừng tân Thứ trưởng Nguyễn Thị Kim Chi. Bộ trưởng cũng gửi lời cảm ơn tới lãnh đạo tỉnh Nghệ An - nơi phát hiện và rèn luyện tân Thứ trưởng Nguyễn Thị Kim Chi đã ủng hộ và chia sẻ cán bộ với Bộ GD&ĐT.

Nhắc lại quá trình công tác và trưởng thành gắn bó với ngành Giáo dục của Thứ trưởng Nguyễn Thị Kim Chi từ giáo viên đến các vị trí lãnh đạo, quản lý trực tiếp cơ sở giáo dục phổ thông, ngành giáo dục địa phương…, Bộ trưởng tin tưởng, với việc được đào tạo bài bản, với những trải nghiệm thực tế từ cơ sở, trải nghiệm qua các vị trí công tác và với bản lĩnh, Thứ trưởng Nguyễn Thị Kim Chi có đầy đủ năng lực, phẩm chất, kinh nghiệm, trải nghiệm để hoàn thành trọng trách được giao và vượt qua những thách thức đang chờ phía trước. Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Nguyễn Thị Kim Chi phát biểu nhận nhiệm vụ. Dự kiến Thứ trưởng Nguyễn Thị Kim Chi sẽ phụ trách các mảng công tác gồm: giáo dục mầm non, giáo dục chính trị và công tác học sinh sinh viên, giáo dục thể chất, thi đua khen thưởng, giáo dục dân tộc, trẻ em… Từ kinh nghiệm trong ngành, Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn gửi gắm tân Thứ trưởng khi bước sang quản lý nhà nước ở tầm vĩ mô sẽ sớm thích nghi về tầm nhìn, kỹ năng, gia tăng học hỏi, gia tăng kinh nghiệm giáo dục trong nước và quốc tế, để trong thời gian ngắn tiếp nhận, thích ứng và làm chủ hoàn toàn công việc. Theo Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn, năm 2024 là năm trọng tâm trọng điểm của ngành Giáo dục, là năm nước rút hoàn thành đổi mới giáo dục phổ thông, bắt tay xây dựng chương trình giáo dục mầm non mới, hoàn thành các nhiệm vụ lớn thể chế và nhiều nhiệm vụ khác… - đây cũng là năm ngành Giáo dục tiếp tục thể hiện Bản lĩnh - Thực tiễn - Sáng tạo - Lan toả. Từ đó, Bộ trưởng mong muốn Thứ trưởng Nguyễn Thị Kim Chi sẽ phát huy hết năng lực, sở trưởng, luôn luôn hành động vừa quyết đoán cá nhân nhưng chia sẻ với tập thể, cùng gánh vác và cùng hoàn thành trọng trách. Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn và các Thứ trưởng: Nguyễn Văn Phúc, Phạm Ngọc Thưởng, Hoàng Minh Sơn tặng hoa chúc mừng tân Thứ trưởng Nguyễn Thị Kim Chi. Bày tỏ hôm nay là ngày rất đặc biệt trong quá trình dài công tác, trong phát biểu nhận nhiệm vụ, tân Thứ trưởng Nguyễn Thị Kim Chi gửi lời cảm ơn trân trọng đến Lãnh đạo Đảng, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Ban Cán sự Đảng Bộ GD&ĐT, Bộ trưởng Bộ GD&ĐT Nguyễn Kim Sơn và các Thứ trưởng Bộ GD&ĐT. Tân Thứ trưởng đồng thời gửi lời cảm ơn đến Lãnh đạo tỉnh Nghệ An đã luôn trách nhiệm, giúp đỡ, cho nhiều cơ hội, tạo nhiều điều kiện thuận lợi để bản thân được phấn đấu, rèn luyện, cống hiến, trưởng thành; cảm ơn ngành GD-ĐT tỉnh Nghệ An, Thị ủy Cửa Lò, Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh Nghệ An; cảm ơn gia đình, bạn bè, đồng nghiệp… với bao nghĩa tình ấm áp. Lãnh đạo tỉnh Nghệ An tặng hoa chúc mừng tân Thứ trưởng Nguyễn Thị Kim Chi. Nhận thức rõ vai trò, trách nhiệm của ngành Giáo dục, Thứ trưởng Nguyễn Thị Kim Chi cho rằng, việc nhận nhiệm vụ Thứ trưởng Bộ GD&ĐT là vinh dự lớn, xong cũng là trọng trách hết sức nặng nề; đòi hỏi bản thân phải tiếp tục nỗ lực, cố gắng học hỏi, tu dưỡng, rèn luyện và dành tâm huyết để tham mưu cho Ban Cán sự Đảng, Bộ trưởng, các Thứ trưởng, cùng toàn thể cộng sự góp công sức, trí tuệ, tình cảm, tâm huyết, trách nhiệm, từng bước thực hiện thành công sự nghiệp đổi mới căn bản, toàn diện GD-ĐT. Lãnh đạo Bộ GD&ĐT và lãnh đạo tỉnh Nghệ An chúc mừng tân Thứ trưởng Nguyễn Thị Kim Chi. Khẳng định sẽ nỗ lực hết sức để hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao với tinh thần đoàn kết, cầu thị, tân Thứ trưởng mong muốn trên cương vị công tác mới tiếp tục nhận được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, giúp đỡ của Lãnh đạo Đảng và Chính phủ, các cơ quan ban ngành Trung ương; đặc biệt sự ủng hộ, chia sẻ, giúp đỡ, chung sức, đồng lòng của Lãnh đạo Bộ GD&ĐT, các cơ quan ban ngành đoàn thể, các đồng chí, đồng nghiệp để tiếp tục thực hiện sứ mệnh trồng người cao cả.

Tân Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Nguyễn Thị Kim Chi

Thủ tướng Chính phủ điều động, bổ nhiệm nữ Thứ trưởng

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa ký Quyết định số 137/QĐ-TTg ngày 1/2/2024 điều động, bổ nhiệm bà Nguyễn Thị Kim Chi, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh Nghệ An giữ chức Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Tân Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Nguyễn Thị Kim Chi sinh ngày 2/11/1971, quê quán: Xã Thanh Ngọc, huyện Thanh Chương (Nghệ An). Bà tốt nghiệp đại học, chuyên ngành Sư phạm Ngữ văn.

Quá trình công tác của tân Thứ trưởng Nguyễn Thị Kim Chi:

♦ 5/1993 - 6/2005: Giáo viên, Bí thư Đoàn Trường THPT Chuyên Phan Bội Châu, tỉnh Nghệ An; học Cao học Khoa học xã hội và nhân văn tại Trường Đại học Vinh

♦ 6/2005 - 6/2009: Đảng ủy viên, Phó Hiệu trưởng Trường THPT Chuyên Phan Bội Châu, tỉnh Nghệ An; Đại biểu HĐND tỉnh Nghệ An.

♦ 6/2009 - 6/2014: Phó Giám đốc Sở GD&ĐT Nghệ An. Tháng 12/2010 tham gia ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh Nghệ An khóa XVII, đại biểu HĐND tỉnh Nghệ An nhiệm kỳ 2011 - 2016; học Cao cấp Lý luận Chính trị - Hành chính.

♦ 6/2014 - 3/2019: Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Nghệ An khóa XVIII, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở GD&ĐT Nghệ An; Đại biểu HĐND tỉnh; Nghiên cứu sinh chuyên ngành Quản lý Giáo dục.

♦ 3/2019 - 10/2020: Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Nghệ An khóa XVIII, Bí thư Thị ủy Cửa Lò.

♦ 11/2020 - 8/2021: Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An, Bí thư Thị ủy Cửa Lò.

♦ 13/8/2021: Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An, Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh Nghệ An.