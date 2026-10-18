Trát tường xong bao lâu có thể sơn được?

Trát tường và sơn là hai công đoạn quan trọng, ảnh hưởng trực tiếp đến độ bền và tính thẩm mỹ của ngôi nhà. Nếu sơn quá sớm khi lớp vữa còn ẩm, bề mặt tường có thể xuất hiện hiện tượng phồng rộp, bong tróc, loang màu hoặc nấm mốc.

Trát tường xong bao lâu có thể sơn?

Sơn là công đoạn cuối cùng để hoàn thiện một công trình. Thông thường, tường mới trát nên để khô khoảng 2-3 tuần trước khi sơn. Tuy nhiên, đây chỉ là khoảng thời gian tham khảo, không phải mốc cố định áp dụng cho mọi công trình.

Thời gian chờ để sơn tường sau khi trát phụ thuộc nhiều vào điều kiện thời tiết. Nếu trời nắng và khô, tường có thể nắng và khô sau vài ngày. Tuy nhiên, vẫn cần chờ khoảng 2 - 3 tuần để lớp tường trát sâu bên trong khô. Điều này sẽ giúp sơn thấm và bám dính bề mặt tốt.

Chờ tường khô để sơn giúp lớp sơn phẳng mịn, không bị bong tróc. (Ảnh minh họa)

Với thời tiết nồm ẩm đặc trưng ở miền Bắc, tường trát sẽ lâu khô hơn. Do đó, nên chờ từ 2 - 3 tháng, thậm chí lâu hơn, mới đủ điều kiện để sơn. Trong quá trình sơn nên tránh những ngày mưa ẩm vì sẽ làm cho lớp sơn bị ngấm ẩm và có thể bong tróc.

Theo khuyến nghị thường gặp trong hướng dẫn thi công sơn, độ ẩm tường trước khi sơn nên dưới 16% nếu đo bằng máy đo độ ẩm chuyên dụng. Một số hệ sơn có thể yêu cầu giới hạn khác, vì vậy cần ưu tiên thông số kỹ thuật của nhà sản xuất.

Những yếu tố ảnh hưởng đến thời gian khô của tường

Thời gian chờ sơn sau khi trát phụ thuộc vào nhiều yếu tố, trong đó có điều kiện thời tiết, độ dày lớp vữa và khả năng thông thoáng của công trình.

Thời tiết và độ ẩm không khí

Trong điều kiện khô ráo, có gió lưu thông, độ ẩm thấp giúp vữa trát thoát ẩm nhanh và khô đều. Ngược lại, trời mưa kéo dài hoặc độ ẩm không khí cao khiến quá trình khô diễn ra chậm.

Độ dày lớp vữa trát

Tường trát dày, lượng nước trong vữa càng nhiều nên thời gian khô sẽ kéo dài hơn.

Độ dày lớp vữa trát ảnh hưởng đến thời gian khô của tường. (Ảnh: Nipponpaint)

Vị trí tường

Tường ngoài trời có thể chịu ảnh hưởng của mưa và nắng trực tiếp, trong khi tường trong nhà, khu vực kín hoặc thiếu thông gió thường thoát ẩm chậm hơn.

Cách kiểm tra tường đủ điều kiện sơn hay chưa

Trước khi sơn, cần kiểm tra độ khô và tình trạng bề mặt tường. Tốt nhất nên sử dụng máy đo độ ẩm, đối chiếu kết quả với yêu cầu của hệ sơn dự kiến sử dụng.

Ngoài ra, nên quan sát xem tường có xuất hiện vết ẩm, đốm nước, muối trắng hoặc dấu hiệu thấm dột hay không. Bề mặt cần tương đối phẳng, chắc chắn, không có bụi bẩn, dầu mỡ hay lớp vữa yếu dễ bong.

Nếu tường vẫn còn ẩm hoặc xuất hiện hiện tượng thấm nước, cần xác định và xử lý nguyên nhân trước khi sơn. Không nên dùng quạt sưởi, đèn nhiệt hoặc phơi nắng gắt để ép tường khô nhanh, bởi việc làm khô không đồng đều có thể ảnh hưởng đến chất lượng lớp vữa.