Trẻ lớn lên tương lai "mù mịt" thường bộc lộ 4 DẤU HIỆU này ngay từ nhỏ

Hồi nhỏ, có lẽ ai cũng từng nghe cha mẹ nói câu quen thuộc rằng đợi con lớn lên, có tương lai, cha mẹ mới yên tâm. Cha mẹ trên khắp thế gian đều mong con mình sau này thành đạt, nên người. Nhưng không ít đứa trẻ lại không thể thực hiện được ước nguyện đó của cha mẹ.

Vì sao lại như vậy? Thực ra, việc con lớn lên có thành công hay không, ngay từ nhỏ đã có 4 dấu hiệu báo trước mà cha mẹ nhất định cần lưu tâm.

1. Trẻ không trung thực, thường xuyên đổ lỗi cho người khác

Ông bà ta có câu, thắng nhỏ nhờ trí, thắng lớn nhờ đức. Với trẻ nhỏ, trung thực là một phẩm chất bắt buộc phải hình thành từ thuở bé, đồng thời cũng là một trong những thước đo cho thấy sau này con có thành công hay không.

Từng có một câu chuyện về một học sinh tiểu học đi xe đạp, không may va phải một chiếc ô tô riêng. Dù xung quanh không có ai chứng kiến, cậu bé vẫn lấy giấy bút viết một lá thư xin lỗi để lại trên xe. Cậu không chỉ chủ động nhận trách nhiệm mà còn để lại thông tin liên lạc, sẵn sàng dùng số tiền tiêu vặt ít ỏi của mình để đền bù thiệt hại cho chủ xe. Khi đọc được lá thư, chủ xe không những không tức giận mà còn hết lời khen ngợi, quyết định không nhận tiền đền bù và còn muốn kết bạn với cậu bé.

Đây vốn chỉ là một chuyện nhỏ, nhưng trong cuộc sống thực tế, số người gây ra lỗi rồi bỏ chạy lại không hề ít. Cậu bé để lại mảnh giấy xin lỗi cùng người chủ xe chọn cách khoan dung tha thứ đã cho chúng ta một bài học sống động, rằng sống trung thực và có trách nhiệm mới thực sự nhận được sự tôn trọng từ người khác.

Một lời nói dối tưởng chừng vô hại lúc nhỏ, nếu không được uốn nắn kịp thời, có thể trở thành thói quen khó bỏ khi trưởng thành (Ảnh minh họa)

Ngược lại, nếu trẻ không trung thực, thường xuyên đổ lỗi cho người khác, điều này sẽ cản trở sự trưởng thành của chính con. Có phụ huynh từng chia sẻ rằng con mình không biết từ lúc nào đã hình thành thói quen thiếu trung thực, chẳng hạn mải chơi về nhà muộn thì nói dối là đi học thêm ở ngoài, nói dối một cách rất tự nhiên mà không hề bối rối. Khi làm hỏng hay làm mất đồ, ăn vụng hoặc bắt nạt bạn bè bị phát hiện, con luôn tìm đủ mọi lý do để biện minh, đổ lỗi cho người khác, thậm chí làm hỏng đồ chơi của mình lại đổ cho con nhà hàng xóm.

Sự trung thực và giữ chữ tín của trẻ tưởng chừng đơn giản nhưng lại liên quan đến cả cuộc đời sau này. Vì vậy, việc đưa giáo dục về lòng trung thực trở thành một phần trong việc xây dựng nhân cách, giúp con hình thành một nhân cách toàn diện, sẽ là phẩm chất và tài sản mà con được hưởng lợi suốt đời.

2. Trẻ sợ khổ, thiếu kiên trì và nghị lực

Khổ và ngọt luôn là hai khái niệm tương đối với nhau, chưa từng nếm trải vị đắng của cuộc đời thì cũng khó cảm nhận được vị ngọt của cuộc sống.

Từng có câu chuyện về một nam sinh lớp 11 tại Trung Quốc, sau khi bị mẹ trách mắng đã tức giận mua vé đi làm thêm ở thành phố khác. Nhờ một tài xế taxi giới thiệu, cậu tìm được công việc phục vụ tại một quán ăn, được bao ăn ở nhưng vì quán quá đông khách nên phải bưng bê, rửa bát suốt 13 tiếng mỗi ngày. Chỉ sau hai ba ngày làm việc, cậu đã cảm thấy hối hận, nhận ra đi làm vất vả hơn nhiều so với tưởng tượng, liền chủ động liên lạc với mẹ, nói muốn về nhà để tham gia kỳ thi cuối kỳ.

Cậu học sinh này vốn là học sinh xuất sắc, kỳ thi trước đứng đầu lớp, đứng thứ 5 toàn trường. Sau trải nghiệm đi làm thêm này, cậu càng thấm thía hơn rằng đi học vẫn tốt hơn nhiều, tin rằng học tập mới là con đường đúng đắn nhất, và hứa với mẹ rằng kỳ thi tới sẽ cố gắng đứng đầu toàn trường. Chính nhờ trải qua khó khăn, cậu học sinh này mới thực sự hiểu được sự vất vả của cuộc sống và tầm quan trọng của việc học, nhờ đó mà trưởng thành nhanh chóng, thay đổi hẳn suy nghĩ.

Có nhiều đứa trẻ hiện nay rất sợ khổ, thiếu kiên trì và nghị lực, chỉ cần gặp một chút khó khăn là đã muốn né tránh. Những đứa trẻ như vậy khi lớn lên sẽ rất khó có được thành công. Người sợ khổ, làm việc gì cũng dễ lười biếng, sợ mệt, thiếu nỗ lực phấn đấu, không cầu tiến.

Từng có câu chuyện về một người mẹ vất vả nuôi con trai khôn lớn, con tốt nghiệp đại học nhanh chóng có việc làm. Nhưng cứ làm chưa đầy một tháng là con lại nghỉ việc, luôn than phiền công việc nặng nhọc, sáng phải dậy sớm, tối phải tăng ca, cảm thấy quá vất vả không chịu nổi. Suốt hai năm, con thản nhiên ở nhà không đi làm, khi thì chơi game trên mạng, khi thì tiêu số lương ít ỏi của mẹ để tiêu khiển qua ngày. Trước lời trách móc của mẹ, con lại lý sự rằng đi làm bên ngoài vất vả quá, câu trả lời này khiến không ít bậc cha mẹ phải suy ngẫm.

Những đứa trẻ từ nhỏ chưa từng trải qua gian khổ thường thiếu hiểu biết và cảm nhận về thế giới xung quanh, thiếu sự kiên trì để đạt được mục tiêu, thiếu quyết tâm và năng lực để vượt qua trở ngại. Rèn cho con biết chịu khổ ngay từ nhỏ, xét cho cùng, chính là giúp con hình thành thói quen đối mặt với khó khăn, rèn phẩm chất dám đương đầu với thử thách, rèn một tinh thần bền bỉ không dễ bỏ cuộc.

Đây mới chính là mục đích cốt lõi của việc rèn luyện tính chịu khó. Khi còn trẻ, con nên nỗ lực chứ đừng sợ khổ, vì người sợ chịu khổ một lần thường sẽ phải chịu khổ cả đời.

3. Trẻ thích chiếm lợi nhỏ

Thích chiếm những món lợi nhỏ chính là khởi đầu của những sai lầm lớn, vì vậy cha mẹ cần sớm uốn nắn để con từ bỏ thói quen xấu này. Nếu không, khi lớn lên, tính cách như vậy chắc chắn sẽ mang lại những rắc rối không đáng có, thậm chí là những hậu quả nghiêm trọng trong cuộc sống và công việc.

Thói quen chiếm những món lợi nhỏ nếu không được cha mẹ chấn chỉnh sớm có thể khiến trẻ phải trả giá bằng những sai lầm lớn hơn khi lớn lên (Ảnh minh họa)

Từng có câu chuyện về một nữ sinh đại học 18 tuổi tại Tứ Xuyên, Trung Quốc, lợi dụng lỗ hổng trong quy trình giao nhận hàng để lừa đảo, gây xôn xao dư luận. Cô phát hiện nhân viên giao hàng thường để bưu kiện tại phòng bảo vệ trường học mà không xác nhận danh tính người nhận, liền lợi dụng kẽ hở này, nhiều lần lấy hàng xong lại báo với công ty giao hàng rằng mình chưa nhận được để đòi bồi thường, tổng cộng chiếm đoạt hơn 2.700 tệ (khoảng 10 triệu đồng).

Đến khi nhân viên giao hàng phát hiện điều bất thường và trình báo công an, hành vi này mới bị lật tẩy, cô cũng vì vậy mà vi phạm pháp luật, bị xử phạt hành chính 5 ngày tạm giữ. Khi nghe công an thông báo về quyết định xử phạt, cô đã bật khóc vì hối hận, không ngờ vì tham lợi nhỏ mà phải trả cái giá lớn đến vậy.

Trên đời không có bữa ăn nào miễn phí, người thích chiếm lợi nhỏ cuối cùng chỉ nhận lại thiệt thòi lớn. Những đứa trẻ thích chiếm lợi thường đánh mất đi tầm nhìn lớn của cả cuộc đời.

4. Trẻ khó kiểm soát cảm xúc

Từng có một vụ việc đau lòng khi một bé gái ở Quảng Châu, Trung Quốc, bất chấp lời can ngăn của mẹ, chạy ra giữa đường lớn và bị một xe tải cán tử vong. Người mẹ vì cố kéo con lại cũng bị cán vào chân, đối diện nguy cơ phải cắt cụt chi.

Theo lời kể của người cha, hôm đó cả gia đình đến nhà người thân ở Quảng Châu chơi, trong lúc đi dạo phố, bé gái đột nhiên nổi giận rồi chạy ra đường. Anh kể lại rằng khi con nổi giận, không chịu để ai nắm tay, thấy xe tải lớn lao tới, vợ anh vội chạy đến kéo con lại nhưng con lại cố sức chạy ra ngoài và bị cán trúng. Về nguyên nhân khiến con nổi giận, anh cho biết chỉ là một chuyện nhỏ nhặt.

Việc trẻ nhỏ hay nổi giận không đáng sợ, điều đáng sợ là cha mẹ không xem đó là vấn đề cần quan tâm. Thậm chí có những bậc cha mẹ còn nghĩ rằng trẻ càng nóng tính từ nhỏ thì lớn lên càng dễ thành công. Thực tế hoàn toàn không phải vậy. Những đứa trẻ hay nổi nóng khi lớn lên không những khó có được thành công mà còn có thể gây tổn hại cho người khác lẫn chính bản thân mình.

Một cơn nóng giận không được kiểm soát đôi khi có thể dẫn đến những hậu quả mà không ai lường trước được (Ảnh minh họa)

Câu chuyện đau lòng này chính là một ví dụ thực tế. Chỉ vì con nổi giận không cho nắm tay mà dẫn đến hậu quả nghiêm trọng như vậy, thực sự khiến người ta không khỏi xót xa. Nếu con có thể kiểm soát được cảm xúc, không tùy tiện nổi nóng, có lẽ bi kịch này đã có thể tránh được. Vì vậy, cha mẹ cần hướng dẫn con không nổi nóng tùy tiện, đồng thời giúp con kiềm chế hành vi dễ nổi giận của mình. Chỉ khi đó, con mới có thể có được một cuộc sống hạnh phúc, trọn vẹn.

Nuôi dạy con giỏi giang cần cha mẹ yêu thương đúng cách

Nhà giáo dục Makarenko từng nói rằng đừng nghĩ chỉ khi dạy dỗ, ra lệnh cho con mới là giáo dục, mà trong từng khoảnh khắc của cuộc sống, kể cả khi cha mẹ không có mặt, đó vẫn luôn là giáo dục. Cha mẹ chính là tấm gương phản chiếu của con, muốn con lớn lên có tương lai, cha mẹ nhất định phải làm gương, nêu gương tốt cho con.

Gia đình chính là lớp học đầu tiên của con, cũng là điểm khởi đầu cho sự trưởng thành của con. Những bậc cha mẹ thực sự yêu thương con chắc chắn sẽ là những người giúp con hình thành những phẩm chất tốt đẹp. Mong rằng mỗi bậc cha mẹ đều có thể làm gương, nuôi dạy con trở thành người có tương lai, biết gánh vác trách nhiệm và có thể tự chịu trách nhiệm với cuộc đời của chính mình.

Theo Sohu