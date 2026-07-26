Không giống các thiết bị điện tử hay đồ gia dụng được sử dụng mỗi ngày, két sắt thường chỉ được mở khi cần lấy hoặc cất giữ tài sản. Chính vì vậy, nhiều người có tâm lý "vẫn mở được là vẫn tốt" và hiếm khi kiểm tra tình trạng hoạt động của thiết bị này. Thực tế, sau nhiều năm sử dụng, két sắt cũng có thể xuất hiện những dấu hiệu xuống cấp ở phần khóa, bản lề, gioăng cửa hay môi trường bên trong. Những thay đổi này thường diễn ra khá âm thầm nên dễ bị bỏ qua, nhưng nếu phát hiện và xử lý sớm sẽ giúp kéo dài tuổi thọ của két, đồng thời hạn chế nguy cơ hỏng hóc hoặc ảnh hưởng đến việc bảo quản giấy tờ, tiền mặt và các tài sản có giá trị.

Dưới đây là 3 dấu hiệu bất thường của két sắt mà chủ nhà không nên chủ quan nếu bắt gặp trong quá trình sử dụng.

1. Cửa két đóng kín nhưng không còn "ăn khít" như trước

Nhiều người chỉ để ý xem két có khóa được hay không mà bỏ qua cảm giác khi đóng mở. Thực tế, ở một chiếc két sắt hoạt động bình thường, cánh cửa sẽ khít với thân két, thao tác đóng mở chắc tay và gần như không có độ rơ. Nếu một ngày bạn nhận thấy cửa két phải dùng lực mạnh hơn mới đóng được, hoặc ngược lại đóng quá nhẹ, xuất hiện khe hở nhỏ giữa cửa và thân két hay cảm giác cánh cửa hơi xệ xuống, đó có thể là dấu hiệu bản lề, chốt khóa hoặc kết cấu bên trong đã bị mài mòn sau thời gian dài sử dụng. Tình trạng này nếu để kéo dài không chỉ khiến việc đóng mở ngày càng khó khăn mà còn ảnh hưởng đến khả năng bảo vệ tài sản. Khi phát hiện dấu hiệu bất thường, nên kiểm tra lại bản lề, hệ thống chốt và liên hệ đơn vị bảo hành nếu cần, thay vì cố dùng lực để đóng cửa.

2. Khóa điện tử phản hồi chậm hoặc màn hình hiển thị không ổn định

Ngày nay, phần lớn két sắt gia đình sử dụng khóa điện tử vì thuận tiện hơn khóa cơ. Tuy nhiên, đây cũng là bộ phận cần được theo dõi thường xuyên. Nếu màn hình hiển thị lúc sáng lúc tối, các phím bấm phản hồi chậm, phải nhập mật khẩu nhiều lần mới nhận hoặc phát ra tiếng bíp bất thường, rất có thể pin đã yếu hoặc bảng mạch bắt đầu gặp vấn đề.

Không ít trường hợp chủ nhà chủ quan vì két vẫn mở được. Đến khi pin cạn hoàn toàn hoặc bảng điều khiển ngừng hoạt động mới phát hiện thì việc mở két sẽ phức tạp và tốn kém hơn nhiều. Vì vậy, ngay khi thấy khóa điện tử có dấu hiệu hoạt động thiếu ổn định, nên thay pin mới và kiểm tra theo hướng dẫn của nhà sản xuất.

3. Bên trong két xuất hiện hơi ẩm hoặc có mùi lạ

Đây là dấu hiệu thường bị bỏ qua nhất. Nhiều người cho rằng két sắt kín hoàn toàn nên sẽ không chịu ảnh hưởng của môi trường. Trên thực tế, nếu đặt két ở nơi có độ ẩm cao hoặc lâu ngày không mở để kiểm tra, bên trong vẫn có thể xuất hiện hơi ẩm. Biểu hiện dễ nhận thấy là giấy tờ có cảm giác mềm, xuất hiện mùi ẩm mốc, đồ kim loại bị xỉn màu hoặc có những đốm gỉ nhỏ. Những dấu hiệu này cho thấy môi trường bên trong két không còn lý tưởng để bảo quản tài sản quan trọng. Để hạn chế tình trạng trên, nên đặt két ở vị trí khô ráo, tránh sát tường ẩm hoặc nền nhà dễ ngưng tụ hơi nước. Đồng thời, có thể sử dụng gói hút ẩm chuyên dụng và kiểm tra định kỳ để kịp thời thay mới khi cần.