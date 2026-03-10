Két sắt còn nguyên nhưng 160 chỉ vàng bên trong “bốc hơi”: Cảnh sát bất ngờ phát hiện số vàng giả giống hệt trong tay 1 người không ngờ

Két sắt nguyên vẹn nhưng 16 lượng vàng “bốc hơi” khó hiểu

Gần đây, cảnh sát quận Tùng Giang (Thượng Hải, Trung Quốc) đã nhanh chóng triệt phá một vụ trộm vàng với nhiều tình tiết khó hiểu. Điều đáng nói là chiếc két sắt tại nhà nạn nhân vẫn nguyên vẹn, không hề có dấu hiệu cạy phá, nhưng khoảng 16 lượng vàng trang sức bên trong lại “không cánh mà bay”.

Khoảng 11 giờ ngày 28/2/2026, Đồn cảnh sát thuộc Phân cục Công an Tùng Giang (Thượng Hải) nhận được cuộc gọi trình báo của bà Hà. Bà Hà cho biết trong két sắt tại nhà của con trai bà là anh Liễu có cất giữ khoảng 16 lượng vàng, nhưng số vàng này bất ngờ biến mất không rõ nguyên nhân, bà nghi ngờ đã bị trộm lấy cắp.

Sau khi tiếp nhận tin báo, cảnh sát lập tức có mặt tại hiện trường và tiến hành khám nghiệm, khẩn trương truy tìm tung tích của số vàng bị mất.

Qua quá trình khám nghiệm tỉ mỉ, cảnh sát nhận thấy hiện trường không có bất kỳ dấu hiệu bất thường nào: bên ngoài két sắt vẫn nguyên vẹn, không có dấu vết bị cạy phá hay tác động ngoại lực, cửa ra vào và cửa sổ trong nhà cũng không xuất hiện dấu hiệu bị xâm nhập từ bên ngoài. Từ đó, lực lượng chức năng bước đầu loại trừ khả năng kẻ lạ đột nhập trộm cắp.

Qua trao đổi với bà Hà, cảnh sát được biết chiếc két sắt này đã hơn một năm chưa được mở ra. Mật khẩu được cài đặt khá đơn giản, chỉ là một dãy số ngày sinh, và chỉ có bà Hà cùng con trai là anh Liễu biết, chưa từng tiết lộ cho người thứ ba. Chi tiết này khiến hướng điều tra dần tập trung vào những người quen biết, thân cận với gia đình.

Phát hiện manh mối bất ngờ: “vàng giả” giống hệt trong tủ quần áo

Để tiếp tục loại trừ khả năng vàng bị cất nhầm hoặc thất lạc, cảnh sát đã cùng bà Hà tiến hành tìm kiếm toàn bộ căn nhà của con trai bà. Kết quả, lực lượng chức năng phát hiện một phần số trang sức vàng bị mất được giấu bên trong bộ ấm trà đặt tại phòng chứa đồ, đồng thời tìm thấy thêm một số món trong tủ quần áo của cô Vương – người bạn gái sống chung với anh Liễu.

Ảnh minh hoạ

Sau khi trực tiếp kiểm tra, bà Hà cho biết những món trang sức tìm thấy trong tủ của Vương có kiểu dáng khá giống số vàng bị mất, nhưng trọng lượng và hoa văn lại có sự khác biệt rõ rệt, khả năng cao đây chỉ là đồ giả được làm nhái.

Khi bị cảnh sát thẩm vấn, Vương liên tục trả lời vòng vo, không thể giải thích rõ nguồn gốc của số trang sức cũng như lý do chúng xuất hiện trong tủ quần áo của mình. Trước hàng loạt dấu hiệu bất thường, cảnh sát nhận định Vương có liên quan mật thiết đến vụ trộm, và đã triệu tập người này về đồn để tiếp tục điều tra theo quy định pháp luật.

Qua điều tra, cảnh sát xác định từ tháng 10/2025, Vương đã lên kế hoạch thực hiện hành vi trộm cắp trong thời gian dài. Người này nhiều lần mua các món trang sức giả mạ vàng giá rẻ trên mạng, sau đó đánh tráo với số vàng thật đã lấy trộm. Đồng thời, Vương còn thường xuyên mang vàng thật đến một cửa hàng thu mua vàng gần đó để bán, tổng số tiền thu lợi bất chính được hơn 230.000 NDT (khoảng 874 triệu đồng).

Ngoài ra, lực lượng chức năng cũng thu thập được dấu vết sinh học của Vương trên thành bên trong két sắt và trên số trang sức vàng được tìm lại. Tuy nhiên, trước những bằng chứng rõ ràng trên, Vương vẫn phủ nhận hành vi phạm tội, biện minh rằng những món trang sức giả mình mua trên mạng chỉ để làm kỷ niệm, còn số vàng đã bán là tài sản cá nhân của mình. Song người này không thể cung cấp bất kỳ giấy tờ hay chứng cứ hợp pháp nào chứng minh quyền sở hữu số vàng nói trên.

Hiện tại, nghi phạm Vương đã bị cảnh sát tạm giữ hình sự theo quy định pháp luật với cáo buộc trộm cắp tài sản. Vụ án vẫn đang được tiếp tục điều tra, đồng thời cơ quan chức năng cũng đẩy mạnh việc truy tìm và thu hồi số vàng bị chiếm đoạt.

Thông qua vụ việc này, cơ quan chức năng khuyến cáo người dân nâng cao ý thức phòng ngừa, thiết lập mật khẩu một cách khoa học, tránh dùng những dãy số dễ đoán như ngày sinh, số điện thoại. Đồng thời, cần bảo quản cẩn thận các tài sản có giá trị, thường xuyên kiểm tra tình trạng cất giữ. Nếu phát hiện tài sản bị mất cắp, người dân nên kịp thời gọi công an để trình báo, nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho lực lượng chức năng nhanh chóng điều tra, từ đó góp phần bảo vệ an toàn tài sản của chính mình.

Theo Sina