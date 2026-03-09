Người phụ nữ dốc hết 8kg vàng ra bán thu về 34 tỷ đồng, tiệm vàng mất hơn 1h kiểm tra, tiết lộ: “Lãi đậm nhưng mất ăn mất ngủ”

Sau giai đoạn biến động mạnh của giá vàng, thị trường vàng tại Trung Quốc chứng kiến cảnh mua bán nhộn nhịp trở lại. Nhiều nhà đầu tư tranh thủ bán vàng để chốt lời khi giá vẫn ở mức cao, trong khi một bộ phận khác tiếp tục mua vào. Tuy nhiên, tâm lý chung của nhà đầu tư đã thay đổi rõ rệt: thay vì chỉ tìm kiếm lợi nhuận, nhiều người bắt đầu đặt mục tiêu kiểm soát rủi ro lên hàng đầu.

Ngày 10/2/2026, dù là ngày làm việc, cửa hàng tổng của hệ thống trang sức Caibai Jewelry tại Bắc Kinh, Trung Quốc vẫn đông kín khách. Giữa dòng người ra vào tấp nập, một giao dịch đặc biệt đã thu hút sự chú ý của nhiều người: người phụ nữ họ Vương bán ra cùng lúc 8 kg vàng miếng sau nhiều năm tích lũy.

Theo nhân viên cửa hàng, số vàng này được thu mua lại với giá 1.120 NDT/gram (khoảng 4,2 triệu đồng). Sau khi trừ phí dịch vụ 3,8 NDT/gram (khoảng 14 nghìn đồng), bà Vương thu về gần 9 triệu NDT (hơn 34 tỷ đồng) tiền mặt.

Dù khoản lợi nhuận rất đáng kể, bà Vương thừa nhận quãng thời gian tích trữ vàng không hề dễ dàng. “8 kg vàng này là tôi mua dần trong nhiều năm”, bà vừa nói vừa mở cuốn sổ lưu giữ cẩn thận các hóa đơn, chứng nhận và biên lai mua vàng. Mỗi thỏi vàng đều có đầy đủ giấy tờ đi kèm, được bà sắp xếp gọn gàng.

Do số lượng lớn, nhân viên cửa hàng phải lần lượt tháo niêm phong từng thỏi vàng, cân trọng lượng và kiểm định chất lượng. Toàn bộ quá trình kéo dài hơn 1 giờ mới hoàn tất.

“Nhìn thì tưởng đơn giản, nhưng thật ra những năm qua tôi luôn thấp thỏm. Giá vàng lúc lên lúc xuống, nhiều khi tôi lo đến mức mất ngủ”, bà Vương chia sẻ. Bà cho biết khi giá vàng liên tục tăng trong thời gian gần đây, áp lực tâm lý càng lớn . “Thấy giá tăng thì sợ bán sớm sẽ tiếc, nhưng giữ lâu lại lo giá giảm. Nhiều đêm cứ suy nghĩ mãi”.

(Ảnh minh họa)

Theo nhân viên Caibai Jewelry, những giao dịch bán vàng giá trị hàng triệu, thậm chí hàng chục triệu NDT hiện diễn ra khá thường xuyên. “Những ngày gần đây gần như ngày nào cũng có khách đến bán vàng với giá trị rất lớn, 8 kg chưa phải là nhiều nhất. Phần lớn số vàng này được họ mua tích lũy từ nhiều năm trước” , nhân viên cho biết.

Trước đây, khi giá vàng liên tục lập đỉnh, nhiều nhà đầu tư có xu hướng chờ giá cao hơn mới bán. Tuy nhiên, sau khi thị trường bắt đầu dao động mạnh ở vùng đỉnh, ngày càng nhiều người quyết định chốt lời.

Một cụ ông đang xếp hàng tại quầy thu mua cũng chia sẻ rằng ông có thói quen mua vàng miếng mỗi năm. “Tôi vẫn tin vàng sẽ tăng giá trong dài hạn. Nhưng sau đợt biến động vừa rồi, tôi nghĩ nên bán bớt một phần để giảm rủi ro”, ông nói.

Trước những biến động mạnh của thị trường, các doanh nghiệp kinh doanh vàng tại Trung Quốc cũng bắt đầu điều chỉnh chính sách để kiểm soát rủi ro.

Mới đây, Caibai Jewelry đã ban hành quy định mới về việc thu mua lại kim loại quý. Theo đó, từ ngày 6/2/2026, cửa hàng sẽ tạm dừng dịch vụ thu mua vàng vào các ngày cuối tuần và ngày lễ - thời điểm Sàn giao dịch vàng Thượng Hải không hoạt động. Đồng thời, doanh nghiệp cũng áp dụng hạn mức đối với các giao dịch thu mua. Các hạn mức này bao gồm tổng lượng vàng được thu mua trong ngày, hạn mức theo từng khách hàng cũng như giới hạn cho mỗi giao dịch.

(Ảnh minh họa)

Theo giới chuyên môn, việc tạm dừng thu mua vàng vào những ngày thị trường không giao dịch chủ yếu nhằm giảm rủi ro biến động giá. Bên cạnh đó, áp dụng hạn mức giao dịch giúp doanh nghiệp giảm áp lực chi trả tiền mặt khi lượng khách bán vàng tăng đột biến.

Chẳng hạn, Caibai quy định những giao dịch thu mua trên 3 kg phải đặt lịch trước. Một số hệ thống kinh doanh vàng khác như China Gold cũng đã triển khai các quy định tương tự.

Trong khi đó, ở chiều ngược lại, hoạt động mua vàng vẫn diễn ra khá sôi động. Tuy nhiên, thay vì mua số lượng lớn một lần, nhiều nhà đầu tư hiện ưu tiên mua nhiều lần với khối lượng nhỏ để giảm rủi ro.

Một khách hàng cho biết ông gần như ngày nào cũng đến mua vàng. Giá vàng gần đây biến động rất mạnh nên ông chọn cách mua từng đợt nhỏ. Những diễn biến này cho thấy dù thị trường vàng vẫn sôi động, tâm lý nhà đầu tư đang trở nên thận trọng hơn.

(Theo Sina Finance)