[Trên Ghế 43] Ông chủ Phê Phượt bày cách phượt bằng ô tô: Đi gì, ăn gì, ở đâu, mấy ngày và làm gì?

Số Trên Ghế 43 phát sóng tối 21/11 mời quý khán giả đến với series Trên Ghế Camping hoàn toàn mới. Khách hàng mời của số này là Đoàn Kiều Dũng, sẽ cùng host Đăng Việt trao đổi về chủ đề: Cần chuẩn gì khi đi phượt?

Anh Dũng là chủ tịch của Kỷ Nguyên group, cũng là người sáng lập ra kênh YouTube Phê Phượt. Anh đã đặt chân đến mọi tỉnh thành trên khắp Việt Nam. Với kinh nghiệm đó, theo anh, chúng ta nên đi chơi ở đâu để phù hợp cho cả gia đình?



Tôi đã đi hết toàn bộ Việt Nam và đi nhiều lần. Để tìm một địa điểm đi chơi cho cả gia đình, chúng ta cần quan tâm đến thời gian.

Ví dụ, ở miền Bắc đi 2 ngày 1 đêm có thể chọn Hòa Bình, Ninh Bình, Quảng Ninh là những nơi rất đẹp và gần. Nếu biết tìm kiếm, một số tỉnh lân cận Hà Nội như Hải Dương, Bắc Ninh cũng là một điểm đến. Ngoài ra, khi chọn 2 ngày 1 đêm, người đi cần biết mình đi vào mùa nào. Ví dụ, mùa hè có hoa mận, mùa đông có hoa lê, hoa đào, tháng 12 có hoa tam giác mạch ở Hà Giang.

Tiếp theo, nếu chọn 3 ngày 2 đêm, chúng ta cần phải chuẩn bị cẩn thận hơn về chiếc xe, gia đình có trẻ nhỏ cũng cần lưu ý thêm. Nếu ở miền Nam, xuất phát từ TP HCM đi 3 ngày 2 đêm có thể chọn Đắk Lắk ngắm hoa cà phê vào dịp tháng 3, đi đến Đắk Nông lên khu trải nghiệm Măng Đen rất đẹp, hoặc lên Đà Lạt. Nếu đi biển, chúng ta có thể đi Bình Châu, Hồ Cốc ở Bà Rịa – Vũng Tàu; hoặc đi theo cung đường ven biển ra đến Nha Trang; hoặc xuống với miền Tây, đi dọc theo các dòng kênh vô cùng đẹp và rất nhiều trải nghiệm.

Cho nên, mỗi người trước khi đi nên cẩn thận lựa chọn cung đường, sắp xếp lịch trình và kiểm tra xe để đảm bảo an toàn. Ví dụ, tuần sau tôi có lịch đi Hà Giang, chiếc xe cần được kiểm tra nước làm mát, hệ thống tản nhiệt, lốp xe và bộ dụng cụ thay lốp… Đây là những kinh nghiệm cơ bản.



Hiện nay, nhiều người tỏ ra quan tâm về việc lái xe xuyên Việt. Với kinh nghiệm của anh, một chuyến đi xuyên Việt cần tối thiểu bao nhiêu ngày?



Một câu hỏi rất hay. Tôi từng đi xuyên Việt rất nhiều, lên đến 50-70 chuyến khác nhau.

Theo kinh nghiệm của mình, tôi cho rằng nên chọn lịch trình xuyên Việt tối thiểu khoảng 4 đêm để đi từ Hà Nội vào TP HCM hoặc ngược lại. Thời gian này có thể vừa đủ để vừa chơi, vừa trải nghiệm ở mức vừa phải. Khi vào đến TP HCM, nếu muốn xuống đến Cà Mau, ra tận Đất Mũi cần thêm 3 đêm nữa. Như vậy, nếu để xuyên Việt cả đi và về tính từ Hà Nội, tôi nghĩ rằng chúng ta cần khoảng 14 ngày. Nhưng, để có một chuyến đi hoàn hảo, thời gian nên kéo dài 20-25 ngày.

Vậy, với những hành trình dài như thế, chúng ta cần phải mang theo những gì?



Đầu tiên, đó là trang thiết bị. Nếu không ngủ tại khách sạn, chúng ta cần phải có lều cắm trại để ngủ. Tiếp theo, bàn ghế là những vật dụng tối thiểu cần có. Bếp và nồi nấu ăn là 2 đồ dùng cần có, đơn giản có thể là bếp ga mini. Sau đó là nước sạch, khăn mặt, giấy vệ sinh, túi đựng rác vì đi đâu cũng cần phải bảo vệ môi trường.

Ngoài ra, một vấn đề quan trọng mà nhiều người thường nói là ăn gì, ngủ ở đâu. Sau khi đã có chỗ ngủ, vấn đề ăn uống chúng ta nên có sự tính toán, gồm bữa trưa ăn nhanh, bữa sáng ăn nhanh. Theo kinh nghiệm đã đi rất nhiều, thực sự tôi cho rằng mì tôm vẫn luôn là lựa chọn rất nhanh, cho bữa sáng, bữa trưa hoặc những lúc mình quá mệt mỏi không nấu được đầy đủ.

Và đây, mì tôm Hảo Hảo. Chắc chắn, những anh em trong đội cắm trại của tôi đều quá quen thuộc với cái sản phẩm này. Tôi nhận thấy, mì Hảo Hảo có điểm rất hay, đó là có mì gói để nấu hoặc mì cốc để pha trực tiếp khi cần.

Bây giờ, tôi sẽ chia sẻ và làm thử. Buổi sáng, nếu không có nhiều thời gian, chúng ta có thể ăn mì cốc cho nhanh. Nếu buổi tối, chúng ta có bếp, nồi đầy đủ thì có thể nấu được. Hôm nay, tôi có chuẩn bị bếp, nồi, bát, đũa, có cả rau và giá đỗ để ăn mì.

Bây giờ, chúng ta bật bếp ga, cho nước vào, cho gói gia vị Hảo Hảo, giá đỗ, rau sạch vào. Nếu có thêm thịt, trứng, xúc xích có thể cho thêm vào để nước ngon hơn. Sau khi nước sôi, tôi sẽ bỏ mì vào rồi chờ chín là có thể ăn được. Tổng thời gian từ lúc bắt đầu bật bếp đến khi ăn được không quá 5 phút. Mì Hảo Hảo có vị chua cay là điều mà nhiều đi cắm trại rất thích, sản phẩm này dùng chính cho những đội cắm trại như chúng tôi.

Kinh nghiệm nấu mì của tôi thuộc đến mức không cần phải nếm thử. Bên trong gói mì tôm Hảo Hảo có gói gia vị nhỏ hấp dẫn, nhúng vào nồi nước để lấy được hết trước khi nấu nước sôi. Thậm chí, tôi tiết kiệm đến giọt mì cuối cùng là đổ hết vụn mì vào nồi nước. Nhiều lúc, đi vào rừng đói quá, chúng tôi có thể ăn sống mì tôm. Con trai tôi cũng rất thích cách ăn này. Điều này cho thấy sự linh hoạt trong việc ứng dụng của sản phẩm này.

Hảo Hảo, hành trình về thương hiệu và sản phẩm mì tôm chua cay là sứ mệnh đưa ẩm thực trở thành nhịp cầu hạnh phúc cho người Việt. Được sinh ra từ tâm huyết của Acecook Việt Nam, Hảo Hảo mong muốn cung cấp những bữa ăn an toàn và bổ dưỡng, cam kết đặt SỨC KHỎE – AN TOÀN – AN TÂM lên hàng đầu.

Mì Hảo Hảo nói chung và sản phẩm hương vị mì tôm chua cay nói riêng với cải tiến bổ sung 333 mg canxi đáp ứng ⅓ nhu cầu hàng ngày cho người tiêu dùng – vừa là món ăn, vừa là giải pháp dinh dưỡng hỗ trợ xương chắc khỏe.

Acecook Việt Nam áp dụng công nghệ Nhật Bản hiện đại, đảm bảo sợi mì đạt chất lượng cao nhất với hương vị chua cay hấp dẫn. Sự cam kết trong quản lý sản xuất và phân phối của Hảo Hảo chính là lời đảm bảo về chất lượng, giúp người tiêu dùng luôn an tâm và hài lòng.

Mì Hảo Hảo đã trở thành món ăn quen thuộc trong gian bếp Việt, mang đến sự tiện lợi và hạnh phúc cho từng bữa ăn.