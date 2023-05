Triển khai nhiều giải pháp để "về đích" cấp căn cước công dân

Lãnh đạo Công an huyện Hải Hậu kiểm tra, đôn đốc làm căn cước công dân tại xã Hải Thanh, huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định - Ảnh: VGP

Hải Hậu là huyện nông thôn mới ven biển của tỉnh Nam Định với 32 xã và 3 thị trấn với dân số trên 336 nghìn người.

Với dân số đông, huyện thuần nông, đa số người dân ở đây đi khắp các tỉnh thành để làm ăn, khi địa phương triển khai Đề án 06 của Thủ tướng Chính phủ cấp căn cước cho công dân đã gặp một số khó khăn, gây ảnh hưởng đến tiến độ thực hiện.

Xác định những trường hợp còn lại hiện nay chưa làm căn cước công dân là những trường hợp "khó". Lực lượng công an huyện Hải Hậu đã và đang dồn lực tìm cách tháo gỡ để sớm hoàn thành công việc này.

Không ngồi đợi công dân đến, chủ động chở người dân đến điểm làm căn cước

Qua tìm hiểu, được biết, trên cơ sở danh sách của Cục Cảnh sát quản lý về hành chính và trật tự xã hội chuyển về, số công dân còn lại chưa được cấp căn cước, Công an huyện đã rà soát lại, phân loại.

Trong những ngày này, Công an huyện Hải Hậu đang tập trung cao độ, tranh thủ làm căn cước cho số người dân đi làm ăn xa về quê nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương, 30/4 và 01/5/2023.

Công an huyện huy động 100% công an xã trực làm nhiệm vụ, một số đội chủ công cũng trực 100% để hỗ trợ cho công an các xã phục vụ người dân làm căn cước thuận lợi nhất có thể.

Công an các xã, thị trấn đã xuống tận nhà những công dân đi làm xa về quê dịp lễ để thuyết phục, vận động, trực tiếp chở người dân đến địa điểm gần nhất làm căn cước.

Với những trường hợp khác đang cư trú trên địa bàn huyện, Công an xã xuống tận nơi, rà soát, đôn đốc, đi từng ngõ, gõ từng nhà, rà từng người.

Không chỉ thông báo trên hệ thống loa truyền thanh, Công an xã còn đưa phương tiện chở công dân đến điểm làm căn cước chứ không ngồi đợi công dân đến.

Công dân xã Hải Hà đi làm xa về quê làm căn cước dịp lễ 30/4-1/5 - Ảnh: VGP

Trực tiếp xuống nhà làm căn cước cho người già, người tàn tật

Với người già, người tàn tật không thể đến các địa điểm làm căn cước, các đội làm căn cước phối hợp với công an các xã, thị trấn xuống làm trực tiếp tại nhà người dân.

Còn đối với số công dân vắng mặt mà không xác định được nơi cư trú phải tích cực, khẩn trương xác minh theo quy trình để tạo biến động.

Đối với số công dân đi vắng mà xác định được địa chỉ, một mặt cán bộ công an xã làm công văn trao đổi với địa phương nơi công dân tạm trú để hỗ trợ, mặt khác vận động gia đình báo cho có người thân đến nơi tạm trú để làm căn cước. Ngoài ra, cán bộ công an điện thoại trực tiếp cho công dân để vận động.

Với số công dân vướng mắc về khai sinh, Công an huyện tháo gỡ cùng với tư pháp, trường hợp thiếu trường thông tin cũng khẩn trương xác minh tạo điều kiện cho người dân có đủ điều kiện được cấp.

Ngoài ra, với những trường hợp khác như đi nước ngoài, đi nghĩa vụ quân sự, đi tù cũng khẩn trương rà soát để tạo biến động.

Với các giải pháp quyết liệt nêu trên, Công an huyện Hải Hậu quyết tâm đẩy nhanh tiến độ để hoàn thành chỉ tiêu cấp căn cước công dân mà Bộ Công an, Công an tỉnh Nam Định đã đề ra.

Công an huyện Hải Hậu đến tận nhà làm căn cước cho công dân tại xã Hải Thanh - Ảnh: VGP