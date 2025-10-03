Triển vọng đàm phán Nga - Mỹ vòng 3

Tổng thống Mỹ (phải) và Tổng thống Nga trong cuộc họp báo chung tại Căn cứ Elmendorf-Richardson ở Anchorage, bang Alaska (Mỹ), ngày 15/8 (Ảnh: THX/TTXVN)

Theo Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Nga Sergei Ryabkov, hiện vẫn chưa có ngày cụ thể nào cho cuộc đàm phán Nga - Mỹ vòng 3 được ấn định và mọi chi tiết vẫn đang được thảo luận.

Hai vòng đàm phán trước diễn ra vào ngày 27/2 và ngày 10/4 tại Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ, tập trung vào việc khôi phục chức năng của Đại sứ quán Nga và Mỹ, cũng như giải quyết nhiều mối quan ngại song phương.

Ông Sergei Ryabkov lưu ý rằng nước này đang chờ đợi phản hồi từ Tổng thống Mỹ Donald Trump đối với đề xuất của Tổng thống Nga Vladimir Putin liên quan đến Hiệp ước cắt giảm vũ khí chiến lược mới (New START).

Trước đó, vào ngày 28/9, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết Tổng thống Nga Vladimir Putin sẵn sàng gặp Tổng thống Mỹ Donald Trump tại Moscow (Nga). Trả lời phỏng vấn hãng tin TASS, ông Peskov khẳng định lời mời của Tổng thống Putin tới người đồng cấp Mỹ về việc tiến hành cuộc gặp thượng đỉnh tiếp theo ở Moscow vẫn còn hiệu lực.

Ông Peskov nêu rõ Tổng thống Putin “đã sẵn sàng” gặp Tổng thống Trump. Phần còn lại phụ thuộc vào quyết định của Tổng thống Trump.

Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Nga Sergei Ryabkov (Ảnh: Information and Press Department of the Russian Foreign Ministry)

Vào tháng 8 năm nay, Tổng thống Mỹ Donald Trump và Tổng thống Nga Vladimir Putin họp kín gần 3 giờ tại Alaska, bàn về hòa bình Ukraine nhưng chưa đạt thỏa thuận cuối cùng, chỉ ghi nhận một số tiến triển. Sau cuộc gặp thượng đỉnh với người đồng cấp Mỹ Donald Trump tại Alaska, Tổng thống Putin đã đề xuất tổ chức cuộc gặp tiếp theo giữa hai nhà lãnh đạo tại Moscow.

Tổng thống Trump khi đó mô tả đề xuất này là “khả thi” mặc dù thừa nhận có thể phải đối mặt với nhiều chỉ trích vì điều này.

Câu hỏi về khả năng diễn ra hội nghị thượng đỉnh Nga - Mỹ được đưa ra trong bối cảnh Tổng thống Trump từng nhiều lần bày tỏ thất vọng trước việc chưa đạt được thỏa thuận chấm dứt cuộc xung đột ở Ukraine, sau hội nghị thượng đỉnh ở Alaska.

Ngày 29/9, ông Peskov cho biết cho đến nay vẫn chưa nhận được tín hiệu nào từ Kiev về việc nối lại đàm phán giữa các phái đoàn Nga và Ukraine.

Nga và Ukraine tiến hành vòng đàm phán thứ 3 vào tháng 7 tại Istanbul (Thổ Nhĩ Kỳ). Khi đó, hai bên nhất trí tiếp tục trao đổi nhân đạo vô thời hạn đối với những binh sĩ bị thương nặng và mắc bệnh nặng. Nga cũng đề xuất Ukraine thành lập các nhóm công tác về chính trị, nhân đạo và quân sự để làm việc trực tuyến.

Trưởng đoàn đàm phán Nga - Trợ lý Tổng thống Vladimir Medinsky - cho biết phía Ukraine đã nhất trí xem xét đề xuất này sau vòng đàm phán trên. Tuy nhiên, đến tháng 9, Moscow xác nhận tiến trình đàm phán rơi vào đình trệ.