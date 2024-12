Triệt xóa tụ điểm đá gà trên Internet, bắt giữ 9 đối tượng

Công an huyện An Minh, tỉnh Kiên Giang cho biết vừa qua đã triệt xóa tụ điểm đánh bạc ăn thua bằng tiền dưới hình thức đá gà qua mạng, tạm giữ 9 đối tượng cùng một số tang vật

Trước đó, qua tin báo của quần chúng nhân dân tại một căn nhà không số, bị bỏ hoang thuộc khu vực ấp Thạnh Lợi, xã Đông Thạnh, huyện An Minh có một số đối tượng tụ tập đánh bạc dưới hình thức đá gà qua mạng ăn thua bằng tiền, gây mất an ninh trật tự. Lãnh đạo Công an huyện An Minh đã chỉ đạo các lực lượng phối hợp với Công an xã Đông Thạnh, huyện An Minh tiến hành kiểm tra căn nhà bỏ hoang nêu trên thì phát hiện 9 đối tượng đang thực hiện hành vi đánh bạc dưới hình thức đá gà trực tuyến qua mạng Internet, ăn thua bằng tiền.

Tại hiện trường, lực lượng Công an thu giữ 5 điện thoại (trong đó có một số điện thoại đang kết nối trực tiếp đến các trận đá gà qua mạng), 5 xe mô tô, một số tang vật khác có liên quan và số tiền 4.600.000 đồng. Tại Cơ quan Công an, các đối tượng thừa nhận hành vi vi phạm của mình.

Hiện vụ việc đang được cơ quan Công an huyện An Minh tiếp tục xác minh, làm rõ để xử lý theo quy định của pháp luật.