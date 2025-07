Triệu tập người livestream tung tin “vỡ đập thủy điện ở Nghệ An”

Sáng 28-7, thông tin từ Công an Nghệ An cho biết công an đã triệu tập L.T.S. (27 tuổi, ngụ xã Yên Thắng, Nghệ An) để làm rõ việc tung tin thất thiệt về việc vỡ đập thủy điện Bãn Vẽ.

Cơ quan công an đã triệu tập L.T.S. để làm rõ việc tung tin thất thiệt vỡ đập thủy điện Bản Vẽ

Trước đó, chiều 27-7, trên mạng xã hội xuất hiện thông tin vỡ đập thủy điện Bản Vẽ. Thông tin này đã khiến hàng ngàn người dân sống ở các xã hạ du thủy điện Bản Vẽ ôm đồ đạc, đưa trẻ em và người già chạy lên núi cao vì sợ nước dâng.

Liên quan đến sự việc trên, trao đổi với phóng viên Báo Người Lao Động vào chiều tối 27-7, ông Tạ Hữu Hùng, Giám đốc nhà máy Thủy điện Bản Vẽ, khẳng định thông tin vỡ đập là không chính xác.Sau khi sự việc xảy ra, Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An đã chỉ đạo các lực lượng khẩn trương xác minh, xử lý nghiêm việc tung tin đồn thất thiệt.

Người dân hoảng loạn chạy lên núi khi nghe thông tin thất thiệt về việc đập thủy điện Bản Vẽ vỡ

Cơ quan chức năng xác định lúc 17 giờ 30 ngày 27-7, tài khoản L.T.S. đã phát trực tiếp đoạn video với nội dung: "Nghe tin vỡ đập thủy điện Bản Vẽ, dân chạy tán loạn. Mong bình an".

Tổ công tác Phòng An ninh chính trị nội bộ Công an Nghệ An sau đó phối hợp Công an xã Tương Dương triệu tập chủ tài khoản Facebook này lên làm việc.

Tại cơ quan công an, anh L.T. S. cho biết khoảng thời gian kể trên, S. đang ở nhà bà con ở khối Hòa Nam, xã Tương Dương.

Thấy người dân hô hào đập thủy điện bị vỡ, mặc dù chưa kiểm chứng thông tin nhưng đã cầm điện thoại phát trực tiếp nhằm thông tin cho mọi người biết. Sau khi biết tin vỡ đập là sai sự thật, anh S. đã gỡ bỏ bài viết trên trang cá nhân.

Nhà máy Thủy điện Bản Vẽ xả lũ

Được biết, những ngày qua bão số 3 gây ra mưa lớn tạo ra đợt lũ lịch sử tại nhiều xã vùng cao Nghệ An. Lũ lụt đã làm 4 người chết, hàng trăm ngôi nhà bị cuốn trôi và hàng ngàn ngôi nhà bị ngập, nhiều công trình giao thông, thủy lợi, trường học… bị phá hủy.