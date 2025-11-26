Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Triệu vé 0 đồng, ưu đãi vé Tết và hàng ngàn quà tặng hấp dẫn tại Vietjet Mega Livestream 27/11

26-11-2025 - 11:00 AM | Sống

Với mong muốn mang đến những hành trình sum họp ấm áp cho hành khách dịp cuối năm, Vietjet tiếp tục mang đến "đại tiệc ưu đãi" với Mega Livestream "Chuyện bay Vietjet kể" diễn ra vào 19:00 – 23:00 ngày 27/11/2025 cùng chuỗi mini livestream khung giờ vàng 12:00 – 14:00. Chương trình được phát sóng xuyên suốt mùa lễ hội cuối năm trên fanpage và TikTok của Vietjet.

Theo đó, Mega Livestream 27/11 được dẫn dắt bởi tiếp viên trưởng Hoàng Minh Quý và MC Vân Anh. Đây là cơ hội để khán giả hòa mình vào bầu không khí vui vẻ, sôi động, ấm áp và đầy kết nối để nhận về những ưu đãi thiết thực: săn triệu vé máy bay 0 đồng (chưa bao gồm thuế, phí), nhận hàng ngàn mã giảm giá, đặt vé Tết 2026 sớm để chuẩn bị cho hành trình đoàn viên, tận hưởng ưu đãi hạng vé Business, SkyBoss trọn gói chỉ từ 1.800.000 đồng áp dụng ngay trong livestream (* ), tham gia minigame với nhiều phần quà độc quyền từ Vietjet và các đối tác. Theo dõi fanpage chính thức Vietjet để cập nhật thông tin mới nhất về chuỗi Mega Live và đón chờ những bất ngờ tiếp theo trong mùa lễ hội rực rỡ này.

Mùa lễ hội cuối năm sẽ thêm phần ý nghĩa khi hành khách cùng Vietjet khám phá những hành trình mới, từ các điểm đến trong nước đến quốc tế sôi động như Australia, Ấn Độ, Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc, Philippines, Đài Loan (Trung Quốc), Thái Lan, Singapore, Malaysia, Indonesia…

Bay cùng Vietjet, hành khách sẽ trải nghiệm hành trình bay hiện đại với đội tàu bay tiết kiệm nhiên liệu, phi hành đoàn chuyên nghiệp, tận tâm, thực đơn các món nóng tươi ngon đặc sắc ẩm thực Việt Nam và thế giới như Phở Thìn, Bánh mì, cà phê sữa đá… cùng những chương trình văn hóa nghệ thuật đặc sắc ở độ cao 10.000m.

(*) Điều kiện & điều khoản

Lưu ý: Ưu đãi không áp dụng cho một số giai đoạn bay cao điểm. Vui lòng tham khảo tại đây

Ánh Dương

