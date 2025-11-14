Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Trình của nữ ca sĩ đắt show bậc nhất: Hát dưới mưa rào rét run, miệng thở ra khói mà giọng vẫn cực nét

14-11-2025 - 11:55 AM | Lifestyle

Khả năng ca hát của nữ ca sĩ này nhận được cơn mưa lời khen từ khán giả.

Ngày 8-9/11, Chương trình nghệ thuật Lễ Hội Việt Nam - TPHCM đã diễn ra tại Công viên Edion Hisaya Plaza thuộc thành phố Nagoya, tỉnh Aichi (Nhật Bản). Sự kiện được tổ chức nhằm thúc đẩy trao đổi, giao lưu văn hóa, tăng cường hiểu biết giữa tỉnh Aichi và Việt Nam nói chung, TPHCM nói riêng. 

Chương trình ca nhạc - nghệ thuật có sự góp mặt của dàn nghệ sĩ Việt Nam như Võ Hạ Trâm, Đông Hùng, Tố Mỹ, Thu Thủy, Đinh Nhật Minh, Trần Được… Trong số khách mời trình diễn, Võ Hạ Trâm là cái tên được đông đảo khán giả quan tâm. Vào đúng chính lễ, tiết trời chuyển xấu, mưa rào đổ xuống như thác nước. Cộng thêm cái giá lạnh của mùa đông, việc biểu diễn ngoài trời là thử khách không nhỏ đối với ekip.

Trình của nữ ca sĩ đắt show bậc nhất: Hát dưới mưa rào rét run, miệng thở ra khói mà giọng vẫn cực nét- Ảnh 1.

Trình của nữ ca sĩ đắt show bậc nhất: Hát dưới mưa rào rét run, miệng thở ra khói mà giọng vẫn cực nét- Ảnh 2.

Võ Hạ Trâm check-in cùng đoàn nghệ sĩ khi đặt chân tới Nhật Bản

Đoạn video Võ Hạ Trâm phiêu theo điệu nhạc dưới cơn mưa tầm tã đang được lan truyền rầm rộ. Nữ ca sĩ đem đến ca khúc kinh điển Khúc Tình Nồng, biến cả sân khấu thành một sàn nhảy đúng nghĩa. Người hâm mộ đã quá quen thuộc với một Võ Hạ Trâm hát nhạc chính luận, tình ca nên sự bốc lửa, đầy năng lượng lần này khiến không ít netizen phải trầm trồ.

Võ Hạ Trâm tắm mưa, hát live giọng nét căng ở Nagoya (Nhật Bản)

Dễ nhận thấy mỗi lần lấy hơi là một lần nữ ca sĩ thở ra khói, nói lên nhiệt độ ngoài trời khi đó rất thấp. Mẹ 2 con mặc áo dài đỏ ngấm mưa lạnh nhưng vẫn “quẩy” trên nền nhạc Dance cực cháy, thành công khuấy động bầu không khí. Biểu diễn dưới điều kiện thời tiết không thuận lợi, Võ Hạ Trâm vẫn duy trì phong độ ổn định, giọng hát nội lực lên nốt cao không một vết xước.

Tinh thần nhiệt huyết của Võ Hạ Trâm khiến đám đông cất tiếng fanchant vang trời, không chỉ ấn tượng với giọng hát mà còn cả khả năng nhảy ổn áp. Một số khán giả có mặt tại đó khẳng định thời tiết rét căm căm nhưng nữ ca sĩ vẫn trình diễn như không hề có giọt mưa nào nhỏ xuống. Điều này càng nói lên sự chuyên nghiệp và niềm đam mê đối với sân khấu của Võ Hạ Trâm nên được ghi nhận xứng đáng hơn.

Trình của nữ ca sĩ đắt show bậc nhất: Hát dưới mưa rào rét run, miệng thở ra khói mà giọng vẫn cực nét- Ảnh 3.

Trình của nữ ca sĩ đắt show bậc nhất: Hát dưới mưa rào rét run, miệng thở ra khói mà giọng vẫn cực nét- Ảnh 4.

Võ Hạ Trâm vừa hát vừa nhảy cực sung dưới cơn mưa rào lạnh

Những năm gần đây, sự nghiệp của Võ Hạ Trâm chứng kiến bước tiến mạnh mẽ. Nữ ca sĩ liên tục góp mặt trong các đêm nhạc quy mô lớn, trở thành gương mặt quen thuộc tại nhiều sự kiện mang tầm quốc gia. Không chỉ chinh phục khán giả bằng giọng hát nội lực, cô còn ghi điểm nhờ phong thái trình diễn tự tin, tinh tế và tràn đầy năng lượng.

Tháng 10 vừa qua là quãng thời gian chạy show với lịch trình dày đặc của Võ Hạ Trâm. Hầu như tuần nào cô cũng di chuyển giữa nhiều thành phố, từ TP.HCM, Hà Nội, Đà Lạt, Đà Nẵng đến Đồng Nai, cho thấy sức hút ổn định và sự tin tưởng mà các đơn vị tổ chức dành cho nữ ca sĩ.

Trình của nữ ca sĩ đắt show bậc nhất: Hát dưới mưa rào rét run, miệng thở ra khói mà giọng vẫn cực nét- Ảnh 5.

Võ Hạ Trâm vẫn giữ được vị thế vững vàng nhờ giọng hát kỹ thuật cùng hình ảnh văn minh, thái độ làm nghề chuyên nghiệp

Giữa thị trường giải trí ngày càng sôi động và cạnh tranh, Võ Hạ Trâm vẫn giữ được vị thế vững vàng nhờ giọng hát kỹ thuật cùng hình ảnh văn minh, thái độ làm nghề chuyên nghiệp. Từ dấu mốc Đại lễ A50 đến hàng loạt chương trình nghệ thuật quy mô lớn, cô luôn biết cách dung hòa chất giọng kỹ thuật với phong thái gần gũi, giúp mình trở thành một trong những giọng ca hoạt động sôi nổi và bền bỉ nhất năm 2025.

Theo Bạch Khởi

Phụ nữ số

