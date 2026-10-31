Trịnh Sảng vào viện điều trị tâm lý sau khi nhan sắc bị hủy hoại, phải "nương tựa" đại gia để trốn nợ suốt 2 năm qua

Trịnh Sảng từng là ngôi sao hàng đầu showbiz Trung Quốc, có lượng fan đông đảo và nổi tiếng với các bộ phim Cùng Ngắm Mưa Sao Băng, Yêu Em Từ Cái Nhìn Đầu Tiên, Họa Bích... Năm 2021, cô vướng hàng loạt bê bối nghiêm trọng và bị tẩy chay, cấm sóng vĩnh viễn ở Cbiz. Sau khi gánh khoản nợ khổng lồ, nữ diễn viên tháo chạy sang Mỹ định cư. Trong những lần được bắt gặp gần đây, cô lộ diện với vóc dáng gầy gò, tiều tụy hơn trước. Nhan sắc của Trịnh Sảng cũng biến dạng, bị sẹo lõm sâu trên miệng vì chứng thẩm mỹ hỏng.

Cách đây không lâu, Trịnh Sảng bất ngờ xuất hiện tại chợ đêm Ninh Hạ ở thành phố Đài Bắc (Đài Loan, Trung Quốc), thu hút sự chú ý của dư luận. Không chỉ kín đáo đi du lịch, nữ diễn viên còn lần đầu trải lòng trên trang mạng xã hội cá nhân về tình trạng của bản thân. Cô thừa nhận bị mắc bệnh trầm cảm nặng. Hiện tại, nữ diễn viên vẫn đang tích cực điều trị tâm lý ở bệnh viện. Trịnh Sảng cũng tiết lộ rằng cô phải dựa vào filter làm đẹp để có sắc mặt hồng hào, diện mạo ưa nhìn hơn mỗi khi lộ diện trên mạng xã hội.

Trịnh Sảng cho biết cô bị trầm cảm nặng và đang tích cực điều trị. Ảnh: Instagram.

Do nhan sắc bị di chứng thẩm mỹ hỏng, bị sẹo lõm trên miệng, Trịnh Sảng thừa nhận luôn phải sử dụng filter làm đẹp trước khi đăng ảnh lên mạng. Ảnh: Sohu.

Theo Trịnh Sảng, cô lập tài khoản MXH không với mục đích làm trò để gây chú ý mà chỉ mong muốn sự hiện diện của bản thân có thể tiếp thêm chút hy vọng và sức mạnh cho những người đang mắc kẹt trong trạng thái u uất, lo âu hoặc gặp khó khăn trong cuộc sống. Nữ diễn viên cũng bày tỏ lòng biết ơn trước sự quan tâm của những người vẫn luôn dõi theo mình.

Trịnh Sảng cho biết cô tái xuất MXH không với mục đích làm trò để gây chú ý. Ảnh: Instagram.

Năm 2021, nữ diễn viên Trung Quốc Trịnh Sảng vướng bê bối mang thai hộ, bỏ rơi con và trốn thuế, khiến cô bị phong sát toàn diện, bị xếp vào nhóm nghệ sĩ có vết nhơ và phải gánh khoản nợ khổng lồ. Các hoạt động nghệ thuật của nữ diễn viên cũng hoàn toàn đình trệ, cô gần như biến mất khỏi màn ảnh suốt 5 năm qua.

Vào năm 2021, Trịnh Sảng đánh mất sự nghiệp đỉnh cao do bị bạn trai cũ Trương Hằng tố cáo nhờ người mang thai hộ rồi đòi phá bỏ thai nhi 7 tháng tuổi, bỏ rơi con song sinh sau khi chào đời. Hành vi của Trịnh Sảng không chỉ vi phạm pháp luật mà còn vi phạm đạo đức làm người khiến công chúng phẫn nộ. Không lâu sau, cô dính thêm bê bối trốn thuế. Các cấp quản lý nghệ thuật Trung Quốc ngay lập tức ra lệnh cấm sóng Trịnh Sảng. Sự nghiệp của nữ diễn viên "bay màu" chỉ trong 1 ngày.

Trịnh Sảng - Trương Hằng có con song sinh bằng cách nhờ người mang thai hộ. Tuy nhiên, cả 2 sau đó chia tay và xảy ra đấu tố tình ái. Ảnh: 163

Đến năm 2024, Trịnh Sảng bắt đầu qua lại với Diệp Diên Vỹ. Cô chấp nhận làm người tình và sinh con cho vị đại gia lừa đảo này vì hết đường sống sau khi tài sản cạn kiệt, không có công ăn việc làm, lại thêm việc bị các chủ nợ thuê xã hội đen lùng sục khắp nước Mỹ để đòi tiền. Đáng chú ý, Diệp Diên Vỹ nằm trong danh sách tội phạm kinh tế bị truy nã gắt gao, chỉ cần về nước lập tức bị bắt giam. Các nguồn tin cho biết Trịnh Sảng còn đang mắc nợ các đối tác khoảng 120 triệu NDT (474 tỷ đồng). Do dây dưa không trả, cô đã bị liệt vào danh sách thất tín ở quê nhà. Điều này khiến Trịnh Sảng 5 năm qua không dám trở về Trung Quốc. Cha mẹ cô muốn thăm con chỉ có thể lặn lội sang Mỹ.

Theo nguồn tin trong giới, Trịnh Sảng chấp nhận là nhân tình của Diệp Diên Vỹ (áo trắng) với điều kiện đại gia này phải chăm lo cho cuộc sống, đồng thời bảo vệ cô trước sự truy đuổi và lăm le trả thù của các chủ nợ. Ảnh: Sohu.

Nguồn: Sina, QQ