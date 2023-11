Chứng khoán Trở lại xu hướng tăng sau hơn 2 tuần, BMP xứng đáng là "món hời" cho chiến lược săn cổ tức Mai Hương • 07/11/2023 10:50

Có chưa đến 30% cổ phiếu trên HOSE kịp lấy lại xu hướng tăng ngắn hạn sau giai đoạn giảm sâu vừa qua. Cổ phiếu BMP của Công ty CP Nhựa Bình Minh là một trong những gương mặt tạo được sự chú ý.

Cổ phiếu trở lại xu hướng tăng chỉ trong hơn 2 tuần

Với việc VN-Index vẫn chưa lấy lại được xu hướng tăng ngắn hạn sau 4 phiên hồi phục thì tương ứng, trên HOSE mới có khoảng 27,8% số mã trở lại trên đường MA20.

Trong nhóm thiểu số này của sàn, BMP có thể được xem là một trong những cổ phiếu khả quan nhất khi chỉ mất hơn 2 tuần giao dịch để vượt qua MA20. Phiên giao dịch ngày 3/11 vừa qua là phiên đầu tiên BMP trở lại mốc này sau khi chịu áp lực cắt xuống vào phiên ngày 18/10.

Đà tăng hiện tại có thể duy trì để giúp BMP rướn lên vùng 89.000-95.000 đồng/cổ phiếu trong các phiên tới. Nhưng với khối lượng các phiên tăng giá không đột biến thì đợt điều chỉnh nhẹ cũng đang tiềm ẩn khi tiến lên vùng cao.

Trong trường hợp xuất hiện nhịp giảm, BMP sẽ có cơ hội để thanh lọc dòng tiền đầu cơ cũng như thử thách ý chí của nhóm nhà đầu tư vừa giải ngân vừa qua. Những dao động quanh vùng giá 85.000 đồng/cổ phiếu với biên độ nhỏ thực tế sẽ chỉ là chỉ là sự tích lũy lành mạnh.

Dù sao, tính đến hết phiên 6/11, BMP vẫn là một cổ phiếu có hiệu suất sinh lời ấn tượng với thành tích tăng hơn 58%, vượt xa VN-Index (+8,2%). Chưa kể, tới đây, cổ đông của BMP sẽ nhận được cổ tức tiền mặt đầy hậu hĩnh.

Biên lợi nhuận cao kỷ lục, BMP sẽ còn trả cổ tức cao cho đến năm 2025

Một trong những nguyên nhân thúc đẩy BMP hồi phục nhanh là nhờ thông tin Công ty sắp trả cổ tức bằng tiền mặt đợt 1 năm 2023 với tỷ lệ 65%. Với 81,86 triệu cổ phiếu đang lưu hành, BMP sẽ chi trả khoảng 532,10 tỷ đồng để trả cổ tức.

Theo dự báo của CTCK Bảo Việt (BVSC), BMP sẽ trả cổ tức tiền mặt 2023 lên tới 12.000 đồng/cổ phiếu nên nhiều khả năng BMP sẽ hoàn tất đợt trả cổ tức tiếp theo trong năm 2024.

BVSC cũng đồng thời dự báo chính sách trả cổ tức cao của BMP sẽ tiếp tục được duy trì trong giai đoạn 2024-2045. Tỷ lệ cổ tức trên cổ phiếu (DPS) năm 2024-25 là 8.500 đồng/cổ phiếu, tương ứng với tỷ suất cổ tức dao động ở mức 10,4-14,7% so với giá hiện tại.

Trong bối cảnh nền kinh tế đang gặp khó khăn và lãi suất huy động hiện chỉ còn trên 5%, chỉ tính riêng khả năng trả cổ tức cao của BMP cũng giúp cho cổ phiếu này càng hấp dẫn với nhà đầu tư dài hạn.

Báo cáo tài chính mới nhất của BMP cho thấy biên lợi nhuận vừa đạt kỷ lục mới. Bất chấp doanh thu quý III/2023 của BMP giảm 38,1% so với cùng kỳ và 30,7% so với quý II/2023, đạt 926,1 tỷ đồng nhưng lợi nhuận sau thuế của BMP vẫn tăng trưởng 19,2% so với cùng kỳ lên 208,8 tỷ đồng.

Nhờ giá PVC liên tục hạ nhiệt, BMP đã tối ưu hóa được giá nguyên liệu đầu vào, qua đó ghi nhận biên lợi nhuận gộp trong quý III/2023 đạt mức cao kỷ lục là 43,0%.

Theo ChemOrbis, đơn vị nghiên cứu uy tín về hạt nhựa, nhịp điều chỉnh giá PVC gần đây ở khu vực Đông Nam Á và Ấn Độ được cho là do nguồn cung dồi dào trong khi nhu cầu vẫn ở mức thấp.

Theo dự báo của BVSC, lợi nhuận ròng năm 2023 tăng mạnh 47,2% lên 1.021,9 tỷ đồng. Năm 2024 dự báo lợi nhuận ròng sẽ quay lại mức bình thường, về 705,5 tỷ đồng, và tăng 5,6% trong 2025 lên mức 745,2 tỷ đồng.