Trở thành con nợ vì nghe lời "bạn gái" trên app hẹn hò

Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an TP Hà Nội vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, lệnh tạm giam với đối tượng trú tại xã Hát Môn về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Đối tượng này là nữ, sử dụng ứng dụng hẹn hò, tiếp cận các thanh niên có nhu cầu tìm người yêu. Sau 1,2 lần gặp mặt trực tiếp, đối tượng ngỏ ý muốn mượn điện thoại và thẻ căn cước của các nạn nhân để mở thẻ ngân hàng.

Lợi dụng lúc nạn nhân không để ý, đối tượng đã thực hiện vay tín chấp online trên các ứng dụng, sau đó chiếm đoạt khoản vay bằng cách chuyển tiền qua nhiều tài khoản trung gian. Một vài ngày sau, đối tượng chặn hết các liên lạc của nạn nhân.

Đến cuối tháng, khi nhận được tin nhắn có dư nợ do khoản vay tín chấp của hệ thống, lúc này, nạn nhân mới biết mình đã bị lừa.

Cơ quan công an làm việc với đối tượng lừa đảo.

Sau khi nhận lời tỏ tình của người đàn ông, cô gái bắt đầu tâm tình về việc mình bị áp chỉ tiêu mở thẻ ngân hàng, nhờ người yêu cho mượn điện thoại và thẻ căn cước để mở thẻ. Những việc như thế này, người ngoài còn giúp được, huống chi là người vừa nhận lời tỏ tình của mình. Không nghĩ ngợi gì, chàng trai trẻ liền đưa điện thoại và thẻ căn cước của mình cho đối tượng. Vài ngày sau, anh nhận được thông báo đã vay tín chấp một khoản 30 triệu đồng.

"Do sau 1 khoảng thời gian nhắn tin với đối tượng, em có sự tin tưởng với đối tượng. Lúc đấy em cũng mất cảnh giác nên em đưa điện thoại và căn cước công dân cho đối tượng. Lúc đấy em không liên lạc được với đối tượng, do đối tượng chặn và block em", một nạn nhân chia sẻ.

Một trong số 3 nạn nhân đã mắc bẫy đối tượng và lên cơ quan công an trình báo. Lợi dụng các ứng dụng hẹn hò trên mạng xã hội, đối tượng tạo nhiều tài khoản, đăng tải những hình ảnh ưa nhìn, bắt mắt để dụ dỗ các thanh niên có nhu cầu tìm người yêu. Sau khi tiếp cận được con mồi, đối tượng giới thiệu mình làm ngân hàng, đang cần chạy chỉ tiêu mở thẻ.

Đại úy Nguyễn Minh Quang (Công an xã Phúc Thọ, TP Hà Nội) cho biết: "Đối tượng trò chuyện một cách thân mật, tạo thiện cảm. Sau đó, đối tượng hẹn gặp trực tiếp 1-2 lần để tạo sự tin tưởng. Trong thâm tâm của bị hại thì có tia hy vọng, lần này nếu đi chơi được sẽ tỏ tình được, đến được với nhau. Sau khi 2 người đang đi dừng giữa đường uống nước, nói rằng chỉ tiêu gấp rút, phải mở thẻ ngay và thực hiện hành vi đấy".

Lúc này, đối tượng mượn điện thoại và thẻ căn cước của nạn nhân, sau đó tải các ứng dụng vay tiền về và thực hiện vay tín chấp.

"Sau khi chiếm đoạt được tiền, đối tượng chuyển tiền ra nhiều tài khoản khác nhau. Trong đó có tài khoản của bản thân và người thân của đối tượng. Sau đó, đối tượng dùng một cách nào đó để lấy tiền từ các tài khoản từ người thân và bạn bè ra để tiêu dùng cho nhu cầu của bản thân", Đại úy Nguyễn Minh Quang cho biết thêm.

"Hiện nay giới trẻ thường xuyên sử dụng các app hẹn hò gặp gỡ yêu đương, dẫn đến việc mất cảnh giác. Người dân không nên tin tưởng giao thẻ căn cước cũng như điện thoại cá nhân của mình cho người lạ, người mới quen biết", Trung tá Hoàng Liên Sơn (Trưởng Công an xã Phúc Thọ, TP Hà Nội) khuyến cáo.

Sau khi cơ quan công an đăng tải thông tin vụ việc lên fanpage "Công an thành phố Hà Nội", đã có thêm nạn nhân của vụ việc tới cơ quan công an trình báo. Cơ quan cảnh sát điều tra, Công an TP Hà Nội đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, lệnh tạm giam với đối tượng trên về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.