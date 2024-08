Trở thành công ty đại chúng năm 2007 nhưng vẫn chưa lên sàn, Âu Lạc bị xử phạt 350 triệu đồng

Ảnh minh họa

UBCKNN ban hành Quyết định số 951/QĐ-XPHC về việc xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty cổ phần Âu Lạc (địa chỉ tại số 117 Nguyễn Cửu Vân, phường 17, quận Bình Thạnh, TP.HCM)

Theo đó, Công ty Âu Lạc bị phạt tiền 350 triệu đồng theo quy định tại điểm e khoản 3 Điều 18 Nghị định số 156/2020/NĐ-CP do Không đăng ký giao dịch, niêm yết chứng khoán.

Cụ thể, Công ty cổ phần Âu Lạc trở thành công ty đại chúng ngày 6/8/2007, tuy nhiên cho đến nay, Công ty không thực hiện đăng ký giao dịch, niêm yết cổ phiếu trên Sở giao dịch chứng khoán.

Được biết, Công ty cổ phần Âu Lạc được thành lập ngày 4/9/2002. Ngành nghề kinh doanh của công ty là vận tải nhiên liệu ven biển và viễn dương; Kinh doanh vận tải nhiên liệu đường thủy nội địa; Dịch vụ hàng hải – Kinh doanh vận tải biển; Dịch vụ đại lý tàu biển…

Hiện, bà Ngô Thu Thúy đang là Chủ tịch HĐQT và ông Mai Văn Tùng là Tổng Giám đốc.

Về tình hình tài chính, tính đến ngày 30/6/2024, Âu Lạc đang sở hữu tổng tài sản 2.546,6 tỷ đồng. Trong đó, tài sản chủ yếu tài sản cố định ghi nhận 1.088,9 tỷ đồng, chiếm 42,8% tổng tài sản; tiền và đầu tư tài chính ngắn hạn ghi nhận 1.027,9 tỷ đồng.

Trong 6 tháng đầu năm 2024, Âu Lạc ghi nhận doanh thu đạt 796 tỷ đồng, tăng 55% so với cùng kỳ, lợi nhuận sau thuế đạt 171 tỷ đồng, tăng 87% so với cùng kỳ năm trước.

Theo giải trình từ phía Âu Lạc, nguyên nhân lợi nhuận tăng là do kể từ tháng 3/2023 đến tháng 6/2023 Công ty đã đầu tư thêm 3 tàu mới, do vậy 6 tháng đầu năm 2023 chỉ có hơn 5 tàu hoạt động, trong khi 6 tháng đầu năm 2024 có 8 tàu hoạt động, góp phần tăng doanh thu và lợi nhuận so với 6 tháng năm 2023.