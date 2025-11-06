Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

06-11-2025 - 19:01 PM | Thị trường

Trong phiên đấu giá mà người tham gia cần có tài sản ít nhất 500 triệu USD, một siêu du thuyền bị tịch thu của Nga trị giá không dưới 300 triệu USD vừa được bán với giá cực ‘rẻ’

Mức đấu giá thành công được cho là thấp hơn nhiều so với giá trị thực của chiếc siêu du thuyền.

Siêu du thuyền Amadea trị giá 300 triệu đô la từ lâu đã không còn được nhắc đến trên bản đồ du thuyền thế giới. Đầu tiên là vụ tịch thu, sau đó là sự bất ổn ở Hoa Kỳ, rồi đến những trục trặc trong quá trình đấu giá.

Giờ đây, khi năm 2025 kết thúc, dường như năm mới sẽ mở ra một giai đoạn mới cho siêu du thuyền dài khoảng 105 mét này. Nó đã được đấu giá thành công vào tháng 9 với số tiền không được tiết lộ cho một người mua bí ẩn, người hiện được cho là một thành viên của giai đình tỷ phú ở Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất.

Trong phiên đấu giá mà người tham gia cần có tài sản ít nhất 500 triệu USD, một siêu du thuyền bị tịch thu của Nga trị giá không dưới 300 triệu USD vừa được bán với giá cực ‘rẻ’- Ảnh 1.

Theo tờ The Moscow Times, siêu du thuyền lộng lẫy từng thuộc sở hữu của Thượng nghị sĩ Nga bị trừng phạt Suleiman Kerimov hiện đã về tay của gia đình tỷ phú Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất Hussain Sajwani. Tập đoàn Beyond Holdings có trụ sở tại Quần đảo Virgin thuộc Anh được liệt kê là chủ sở hữu của siêu du thuyền, thuộc sở hữu của Tập đoàn Damac của Sajwani.

Doanh nhân giàu có này có thể sớm rước du thuyền Amadea về nhà sau quá trình đấu thầu kín do National Maritime Services quản lý. Người đấu giá phải cung cấp bằng chứng về giá trị tài sản ròng 500 triệu đô la và khoản tiền ký quỹ 10 triệu đô la để tham gia.

Tất cả đều xứng đáng, vì chủ sở hữu mới sẽ được tận hưởng chuyến du ngoạn trên siêu du thuyền lộng lẫy và xa hoa này với mức giá chỉ bằng một phần nhỏ so với giá gốc. Sajwani được xếp hạng trong số những người Ả Rập giàu nhất với giá trị tài sản ròng 10 tỷ đô la.

Trong phiên đấu giá mà người tham gia cần có tài sản ít nhất 500 triệu USD, một siêu du thuyền bị tịch thu của Nga trị giá không dưới 300 triệu USD vừa được bán với giá cực ‘rẻ’- Ảnh 2.

Amadea bị tịch thu tại Fiji vào tháng 5/2022 và sau đó được chuyển đến San Diego. Nó vẫn neo đậu và bất động trong nhiều năm, nhưng không vì thế mà mất đi vẻ đẹp. Kiệt tác sáu tầng này đã khiến chính phủ Hoa Kỳ phải chi gần 1 triệu đô la mỗi tháng trong ba năm kể từ 2022.

Chi phí bảo trì, lương thủy thủ đoàn, nhiên liệu và bảo hiểm là một vài khoản chi phí của biệt thự nổi này. Tất nhiên, giờ đây, chi phí sẽ do chủ sở hữu mới chi trả.

Trong phiên đấu giá mà người tham gia cần có tài sản ít nhất 500 triệu USD, một siêu du thuyền bị tịch thu của Nga trị giá không dưới 300 triệu USD vừa được bán với giá cực ‘rẻ’- Ảnh 3.

Tuy nhiên, chi phí bảo trì hàng năm ước tính của nó sẽ không thay đổi, và con số này sẽ không giảm chỉ vì giá thị trường của nó giảm. Vị tỷ phú giàu có đến từ UAE sẽ phải chi khoảng 20 đến 30 triệu đô la để bảo dưỡng con tàu.

Trong số rất nhiều đặc điểm nổi bật của siêu du thuyền này, những điểm thu hút sự chú ý nhất là hồ bơi trên boong, bồn sục Jacuzzi, bãi đáp trực thăng, hai spa và rạp chiếu phim riêng. Nội thất của nó sánh ngang với những cung điện xa hoa nhất, với một cây dương cầm lớn, quầy bar dát vàng, thang máy dát vàng, và thậm chí cả một bể tôm hùm.

Trong phiên đấu giá mà người tham gia cần có tài sản ít nhất 500 triệu USD, một siêu du thuyền bị tịch thu của Nga trị giá không dưới 300 triệu USD vừa được bán với giá cực ‘rẻ’- Ảnh 4.

Trong phiên đấu giá mà người tham gia cần có tài sản ít nhất 500 triệu USD, một siêu du thuyền bị tịch thu của Nga trị giá không dưới 300 triệu USD vừa được bán với giá cực ‘rẻ’- Ảnh 5.

Phòng chiếu phim xa hoa có màn hình 160 inch, ghế ngồi chuyển động D Box và máy làm bỏng ngô. Nó có sức chứa 16 khách trong 8 cabin và khoảng 36 thành viên thủy thủ đoàn.

Theo Marine Traffic, du thuyền động cơ Amadea tuyệt vời hiện vẫn đang ở San Diego. Có lẽ nó sẽ sớm lên đường đến Trung Đông, nơi nó sẽ hòa nhập hoàn toàn với những tiện nghi xa xỉ khác của gia tộc tỷ phú UAE.

Tiêu Dao

Nhịp sống thị trường

