Trong phim cũng chưa từng thấy Seoul trăm năm có một thế này!

Theo Cục Khí tượng Hàn Quốc (KMA), Seoul đã ghi nhận lượng tuyết rơi dày 16,1 cm vào ngày 27/11 - con số kỷ lục ghi nhận vào tháng 11 từ năm 1907. Đến sáng ngày 28/11, tuyết đã rơi dày hơn 40cm ở một số khu vực của Seoul. Một số khu vực tại Yongin (phía nam Seoul) đã ghi nhận lượng tuyết rơi dày đến 47,5 cm.

Rất nhiều hình ảnh tuyết phủ trắng Seoul cũng như các khu vực lân cận đã không ngừng được chia sẻ trên các phương tiện truyền thông.

Đặc biệt, một bức ảnh chụp Seoul nhìn từ pháo đài Namhansanseong - một di tích lịch sử nằm trên ngọn núi Namhansan thuộc Gwangju (Hàn Quốc) - nơi cách Seoul khoảng 25km đã khiến nhiều người không khỏi ngỡ ngàng. Tuyết phủ trắng xoá bao trùm cả thành phố tựa như khung cảnh chỉ có thể xuất hiện trong một bộ phim.

Cảnh tượng đặc biệt tựa như trong những bộ phim được ghi nhận lại từ pháo đài Namhansanseong

Cảnh tượng đặc biệt là vậy nhưng thực tế Seoul đang phải trải qua những ngày khó khăn khi nhiều hoạt động, đặc biệt là các hoạt động giao thông vận tải gần như đóng băng trong các đợt tuyết phủ dày.

Hơn 140 chuyến bay đã bị huỷ, 76 tuyến phà đã bị ngưng trệ. Ít nhất 18 tuyến đường quanh Seoul phải đối mặt với vấn đề ùn tắc do tuyết rơi. Chính quyền buộc phải bổ sung thêm tàu điện ngầm để đáp ứng nhu cầu của người dân.

Sân bay quốc tế Incheon đã chịu ảnh hưởng vô cùng nặng nề khi các hành khách phải trễ chuyến trung bình khoảng 2 giờ đồng hồ.

Ảnh: Yonhap

Theo Yonhap đưa tin, có ít nhất năm người tử vong do tuyết rơi ở tỉnh Gyeonggi giáp Seoul kể từ ngày 27/11. Trong đó, có 4 người tử vong do tuyết làm đổ sập các công trình và một người tử vong do tai nạn giao thông.

Chính quyền thành phố Seoul cho biết hơn 11.000 nhân sự và gần 20.000 thiết bị đã được huy động để dọn tuyết trên đường.

Mặc dù trận tuyết này dự kiến sẽ ngừng rơi trên khắp Hàn Quốc vào cuối ngày 29/11 nhưng cơ quan thời tiết lưu ý rằng người đi bộ và lái xe nên cẩn thận vì đường và vỉa hè trơn trượt.

Nguồn: The Korea Times, Reuters