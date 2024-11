5 thực phẩm ăn khi đói bụng làm tổn thương dạ dày, gây béo phì, tăng đường huyết, một trong số đó là bữa sáng yêu thích của nhiều người

Để bảo vệ dạ dày, ăn no bảy hoặc tám phần là đủ sẽ có lợi cho dạ dày và ruột hơn là ăn no căng. Đặc biệt đối với những người có khả năng tiêu hóa yếu, ăn nhưng không quá no là nguyên tắc của chế độ ăn uống để chăm sóc sức khỏe. Tuy nhiên, ăn gì thì ăn cũng đừng nên ăn 5 loại thực phẩm sau đây bởi chúng không thích hợp ăn khi bụng đói do có thể làm tổn thương ruột và dạ dày, gây kích ứng niêm mạc dạ dày hoặc khiến lượng đường trong máu tăng cao sau bữa ăn.

5 loại thực phẩm không nên ăn khi bụng đói

- Trà, cà phê, rượu

Bác sĩ y học cổ truyền Trung Quốc Huang Zhongyu cho biết, hầu hết các loại trà đều có tính lạnh, dù là đồ uống nóng hay lạnh đều sẽ làm loãng dịch dạ dày và làm giảm chức năng tiêu hóa. Trong số đó, theophylline có thể kích thích axit dạ dày, gây tim đập nhanh, chóng mặt, yếu chân tay và đói.

Cà phê đặc dễ gây tổn thương dạ dày, ảnh hưởng đến quá trình tiêu hóa và hấp thu của chức năng dạ dày.

Nếu uống rượu khi bụng đói sẽ dễ dàng được hấp thụ qua đường tiêu hóa, gây kích ứng niêm mạc dạ dày và gây khó chịu cho dạ dày. Các triệu chứng thường gặp nhất là hạ đường huyết, chóng mặt, tim đập nhanh, đổ mồ hôi lạnh... Trường hợp nặng thậm chí có thể dẫn đến hôn mê, sốc hoặc tử vong.

- Sữa đậu nành, phô mai, đồ uống có ga

Sữa đậu nành rất giàu protein nếu bạn ăn thực phẩm giàu tinh bột trước rồi mới uống sữa đậu nành, nó sẽ không được tiêu thụ dưới dạng calo mà còn có tác dụng bồi bổ cơ thể. Tuy nhiên, uống sữa đậu nành khi bụng đói sẽ lãng phí protein, dễ gây mất cân bằng dinh dưỡng trong cơ thể, tăng gánh nặng cho hệ tiêu hóa và tiết niệu.

Mặc dù phô mai có chứa vi khuẩn axit lactic, tuy tốt cho đường tiêu hóa nhưng nó có thể dễ gây khó chịu đường tiêu hóa đối với những người không dung nạp lactose, vì vậy hãy tránh uống khi bụng đói.

Đồ uống có ga chứa nhiều axit citric, có tác dụng đẩy nhanh quá trình chuyển hóa canxi. Uống lâu dài dễ dẫn đến mất canxi. Đồ uống lạnh dễ gây kích ứng đường tiêu hóa, gây co thắt, gây ra các bệnh về đường tiêu hóa.

- Thực phẩm có chỉ số đường huyết cao

Một số nghiên cứu quốc tế đã chỉ ra rằng ăn thực phẩm có chỉ số đường huyết cao khi bụng đói, chẳng hạn như tinh bột tinh chế, bao gồm gạo trắng, gạo nếp hoặc bánh mì vuông, sẽ đẩy nhanh tốc độ tăng lượng đường trong máu, dễ gây đói và kích thích thèm ăn, đồng thời thúc đẩy quá trình chuyển hóa thức ăn và tạo ra chất béo.

- Nước ép rau củ, nước chanh

Hầu hết các loại thực phẩm cay, lạnh không nên ăn khi bụng đói để tránh kích ứng quá mức niêm mạc đường tiêu hóa. Trong nước ép rau củ có quá nhiều thành phần tính lạnh, uống lâu dài dễ gây cảm lạnh dạ dày, trường hợp nặng có thể gây viêm dạ dày.

Không nên uống nước chanh khi bụng đói. Axit citric sẽ kích thích tiết axit dạ dày, nếu chức năng dạ dày không tốt sẽ ảnh hưởng đến ruột và dạ dày.

- Thực phẩm lạnh, trái cây giàu pectin và tannin

Các loại trái cây giàu pectin và tannin như hồng, cà chua, cam… dễ phản ứng hóa học với axit dạ dày tạo thành sỏi dạ dày, không nên ăn khi bụng đói.

Nhiều người ăn chuối vào bữa sáng nhưng chuối là loại trái cây có tính lạnh và dễ gây đau bụng, chướng bụng nếu ăn lúc bụng đói. Thực phẩm lạnh khác bao gồm dưa hấu, lê... không nên ăn quá nhiều khi bụng đói. Nó có thể gây khó tiêu và khiến những người dễ bị cảm lạnh và tiêu chảy dễ bị khó chịu.

Nguồn và ảnh: HK01