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Trong tiếng Việt có một từ vừa là có vừa là không

| | Sống

Đố bạn biết từ tiếng Việt nào có nghĩa thú vị vậy?

Sự thú vị của tiếng Việt đôi khi nằm ở những từ đơn âm tiết vô cùng quen thuộc nhưng lại ẩn chứa những kịch bản ngữ nghĩa cực kỳ bất ngờ. Không cần đến những cấu trúc câu phức tạp, người bản xứ đôi khi chỉ cần thả đúng một từ vào cuộc hội thoại là đã có thể điều khiển hướng đi của câu chuyện theo những cách không ai lường trước được.

Trong số đó, có một từ vựng sở hữu khả năng hoán đổi sắc thái kỳ lạ đến mức kinh điển: vừa đại diện cho một lời khẳng định đồng ý, lại vừa có thể lập tức biến thành một cái lắc đầu từ chối dứt khoát. Đó chính là chữ "chịu".

Cái gật đầu mang sắc thái của sự bằng lòng

Nghĩa gốc của từ "chịu" gắn liền với trạng thái tiếp nhận, chấp nhận một điều gì đó mà không có sự phản kháng hay bài xích. Trong đời sống hằng ngày, khi người Việt dùng chữ này đứng một mình hoặc kết hợp với các động từ khác, nó mang hàm ý đồng ý hoàn toàn, tương đương với chữ "có".

Chúng ta dễ dàng bắt gặp những câu nói quen thuộc như: "Thôi thì hai đứa đã chịu nhau rồi thì cưới" hay "Mức giá này thì tôi chịu". Đứa trẻ ngoan ngoãn nghe theo lời người lớn được khen là "chịu nghe lời", người đồng ý bỏ công sức ra làm việc gì đó gọi là "chịu làm". Trong tất cả các ngữ cảnh này, chữ "chịu" mang năng lượng tích cực của sự thỏa hiệp và chấp thuận. Người nghe chỉ cần nghe thấy đối phương thốt ra chữ này là biết mọi thỏa thuận đã thành công tốt đẹp.

Trong tiếng Việt có một từ vừa là có vừa là không- Ảnh 1.

Bước ngoặt "quay xe" thành câu từ chối thẳng thừng

Thế nhưng, điều kỳ diệu tạo nên thương hiệu của chữ "chịu" lại nằm ở chỗ, nó có thể biến thành một từ phủ định hoàn toàn khi bối cảnh giao tiếp thay đổi. Khi đối mặt với một câu hỏi quá hóc búa, một tình huống nan giải vượt quá khả năng xử lý, người Việt sẽ buông một câu gọn lỏn: "Bài này khó quá, tôi chịu!" hoặc ngắn gọn là "Chịu!".

Lúc này, không cần một chữ "không" nào xuất hiện, người nghe vẫn tự hiểu chữ "chịu" ở đây đồng nghĩa với việc không biết, không thể thực hiện hoặc từ chối can thiệp vào sự việc. Nó giống như một chiếc phanh gấp giúp người nói đóng lại cuộc hội thoại một cách hợp lý và nhanh chóng. Thậm chí, khi muốn tăng cấp độ từ chối lên mức tối đa, người ta còn ghép hai từ phủ định lại với nhau thành cụm "không chịu" để biểu thị thái độ kiên quyết khước từ, tạo nên một vòng lặp ngữ nghĩa vô cùng thú vị.

Sự biến hóa khôn lường của một chữ "chịu" cho thấy cách người Việt dùng từ không bao giờ đóng khung trong từ điển. Ý nghĩa thực sự của câu nói luôn dịch chuyển theo tâm lý, hành vi và phản xạ thực tế của người nói trong từng tích tắc của cuộc trò chuyện.

Từ nào trong tiếng Việt 3 âm tiết nhưng có tới 29 chữ cái?

Theo Thiên An

Thanh niên Việt

Từ Khóa:
tiếng Việt

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