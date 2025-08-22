Trú mưa bất ngờ trúng độc đắc: Người phụ nữ đổi đời nhờ tấm thẻ cào gần 4 tỷ đồng

Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

22-08-2025 - 16:40 PM | Sống

Câu chuyện hy hữu này khiến cư dân mạng Trung Quốc bàn tán xôn xao, nhiều người ví von đây là minh chứng sống động cho câu thành ngữ “gặp nước thì may mắn”.

Một cơn mưa lớn bất ngờ đã mang đến vận may không tưởng cho một phụ nữ tại thành phố Ngọc Khê (Yuxi), tỉnh Vân Nam, tây nam Trung Quốc. Chỉ định ghé vào cửa hàng xổ số để tránh ướt áo, cô vô tình mua vài tấm thẻ cào, và kết quả là trúng ngay giải thưởng trị giá 1 triệu nhân dân tệ (khoảng 140.000 USD) – một câu chuyện khiến dư luận Trung Quốc ngỡ ngàng, thích thú và lan truyền chóng mặt trên mạng xã hội.

Theo Jiupai News đưa tin, sự việc xảy ra vào ngày 8-8 tại một cửa hàng xổ số ở quận Hongta, thành phố Yuxi. Người phụ nữ, danh tính không được tiết lộ, khi ấy vừa ăn trưa xong thì bất chợt gặp mưa lớn. Cô chạy vội vào cửa hàng để trú mưa và hỏi chủ tiệm: “Ở đây có thẻ cào không? Tôi đang bị kẹt ngoài mưa, chơi một chút cũng được.”

Khác với loại xổ số quay số hàng tuần hoặc hàng ngày, thẻ cào mang lại kết quả tức thì, người mua có thể biết ngay mình thắng hay thua và nhận thưởng trực tiếp tại điểm bán. Chỉ với khoản tiền nhỏ, người chơi có cơ hội trúng những giải thưởng giá trị lên đến hàng triệu nhân dân tệ.

Trong tình huống “ngẫu hứng” ấy, người phụ nữ đã quyết định mua trọn một cuốn thẻ cào gồm khoảng 30 tấm, mỗi tấm có giá 30 nhân dân tệ (khoảng 4 USD), tổng chi phí 900 nhân dân tệ (khoảng 125 USD). Điều kỳ diệu đã xảy ra ngay ở tấm vé thứ sáu: giải thưởng 1 triệu nhân dân tệ - khoảng 3,6 tỷ đồng xuất hiện.

“Tay chân tôi bủn rủn. Tôi chưa bao giờ tưởng tượng được chuyện này ngay cả trong mơ. Có lẽ đúng là ‘gặp nước thì gặp may’,” cô xúc động chia sẻ. Chủ cửa hàng cũng xác nhận giải thưởng đã được cơ quan xổ số xử lý theo đúng quy trình và đảm bảo hợp pháp.

Trong buổi phỏng vấn ngày 11-8, người phụ nữ cho biết thỉnh thoảng cô cũng có mua thẻ cào, nhưng lần này đúng lúc trời mưa, lại thêm việc cửa hàng đang có chương trình khuyến mãi hấp dẫn: “Chi 50 nhân dân tệ (7 USD), tặng thêm 20 nhân dân tệ”; “Chi 1.000 nhân dân tệ (140 USD), tặng thêm 1.000 nhân dân tệ”.

Chính ưu đãi này đã thúc đẩy cô mua trọn cả cuốn thẻ. Sau khi nhận thưởng, cô không quên gửi lại cho chủ cửa hàng một phong bao lì xì đỏ và một tấm biểu ngữ lụa để cảm ơn.

Điều đặc biệt, khác với nhiều người trúng số thích khoe khoang, người phụ nữ này lại chọn cách im lặng. Cô khẳng định: “Tôi thường thấy người khác trúng 5 hay 10 triệu nhân dân tệ. So với họ, số tiền của tôi không là gì. Một triệu thì không nhiều. Tôi không đăng lên mạng, cũng không thay đổi gì trong công việc. Tôi vẫn đi làm như thường, không dám lười biếng hay ỷ lại.”

Gia đình cô cũng khuyên giữ kín thông tin để tránh rắc rối. Chính sự khiêm tốn ấy càng khiến cộng đồng mạng Trung Quốc bàn tán nhiều hơn. Câu chuyện nhanh chóng được chia sẻ rộng rãi, gắn với thành ngữ truyền thống “gặp nước thì phát tài”, bởi trong văn hóa Trung Quốc, nước vốn được xem là biểu tượng của tài lộc và may mắn.

Dưới các bài đăng, hàng nghìn bình luận sôi nổi xuất hiện: “Cơn mưa này chắc chắn là do Thần Tài ban xuống!”, “Nếu mưa mang lại may mắn, lần tới khi trời mưa lớn tôi sẽ chạy ngay đến cửa hàng xổ số!”, “Thật sự may mắn. Tôi cũng sẽ thử cách này lần tới.”

Câu chuyện hy hữu này không chỉ khiến cộng đồng mạng thích thú mà còn trở thành minh chứng sống động cho niềm tin dân gian: đôi khi, vận may có thể đến từ những khoảnh khắc bất ngờ nhất, thậm chí là từ một cơn mưa bất chợt.

Theo SCMP

