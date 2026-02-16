Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Trưa 29 Tết: Nữ sinh 2008 lên cơn co giật khi đang chạy xe, CSGT kịp thời hỗ trợ

16-02-2026 - 17:56 PM | Xã hội

Lực lượng Cảnh sát giao thông Công an TP Đà Nẵng đã kịp thời phát hiện, sơ cứu và dùng xe chuyên dụng đưa một nữ sinh 2008 lên cơn co giật trên Quốc lộ 1 đi cấp cứu.

Theo thông tin từ Công an thành phố Đà Nẵng, lúc 10h20 ngày 16/02, trong quá trình tuần tra, kiểm soát trên tuyến Quốc lộ 1, Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 2, thuộc Phòng Cảnh sát giao thông Công an TP Đà Nẵng do Thiếu tá Đoàn Kim Hải làm Tổ trưởng đã kịp thời hỗ trợ một nữ sinh gặp sự cố về sức khỏe.

Trưa 29 Tết: Nữ sinh 2008 lên cơn co giật khi đang chạy xe, CSGT kịp thời hỗ trợ- Ảnh 1.

Cảnh sát giao thông hỗ trợ nữ sinh lên cơn co giật bên đường (Ảnh: Công an Đà Nẵng).

Theo đó, tại Km 1009+500, đoạn qua xã Tam Anh, TP Đà Nẵng, Tổ công tác phát hiện em Mai Thị Nhật Hoàng (SN 2008) điều khiển xe mô tô có biểu hiện loạng choạng, sau đó dừng xe bên đường và lên cơn co giật. 

Ngay lập tức, cán bộ chiến sĩ tổ công tác đã tiến hành sơ cứu ban đầu, đồng thời sử dụng xe chuyên dụng đưa em đến Bệnh viện Đa khoa Trung ương Quảng Nam cấp cứu.

Nhờ được đưa đi cấp cứu kịp thời, hiện sức khỏe em Hoàng đã ổn định, không nguy hiểm đến tính mạng. 

Tại bệnh viện, đại diện gia đình em Hoàng xúc động gửi lời cảm ơn chân thành đến Tổ công tác đã kịp thời giúp đỡ con mình trong lúc nguy cấp, thể hiện tinh thần trách nhiệm, tận tụy vì Nhân dân phục vụ, góp phần lan tỏa hình ảnh đẹp của lực lượng Cảnh sát giao thông.

Theo Nam An

Đời sống và pháp luật

