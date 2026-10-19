Trục Quốc lộ 1A: Những mặt bằng đầu tiên được bàn giao tại phường Kim Liên

Cùng với việc công khai phương án bồi thường, hỗ trợ và tổ chức chi trả tiền cho các hộ dân, địa phương đang tiếp tục tháo gỡ những vướng mắc về tái định cư, tạo đồng thuận để dự án triển khai đúng tiến độ.

Những hộ dân đầu tiên tại phường Kim Liên bàn giao mặt bằng cho dự án. Ảnh: NB

Công khai phương án, đẩy nhanh tiến độ triển khai

Dự án Trục không gian Quốc lộ 1A đi qua địa bàn phường Kim Liên với chiều dài khoảng 1,1km, tổng diện tích nằm trong phạm vi thực hiện khoảng 52.299,1m². Phạm vi thu hồi đất liên quan đến 8 tổ chức, khoảng 150 hộ gia đình, cá nhân đang sinh sống tại 3 tòa nhà chung cư cũ và khoảng 60 hộ có đất ở riêng lẻ.

Để triển khai dự án, phường Kim Liên đã hoàn thành đo đạc, kiểm đếm, xác minh nguồn gốc đất và tài sản trên đất, tạo cơ sở lập phương án bồi thường, hỗ trợ đối với từng trường hợp. Đến nay, khoảng 25 mặt bằng đã được bàn giao để thực hiện giải phóng mặt bằng.

Cùng với đó, địa phương đã tổ chức chi trả bồi thường, hỗ trợ, tái định cư đợt 1 cho 38 hộ dân theo phương án được phê duyệt. Sau chi trả, địa phương tiếp tục làm việc với từng hộ để nhận bàn giao mặt bằng; dự kiến từ nay đến ngày 30-10-2026 tổ chức phá dỡ đối với những trường hợp đủ điều kiện theo kế hoạch.

Theo Phó Chủ tịch UBND phường Kim Liên Trương Minh Quang, ngay khi nhận được chỉ đạo của UBND thành phố về đẩy nhanh giải phóng mặt bằng dự án, phường đã trình Đảng ủy, Ban Thường vụ Đảng ủy ban hành Ban Chỉ đạo để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện. Công tác tuyên truyền, vận động được triển khai từ sớm, ngay từ bước xin ý kiến cộng đồng dân cư và khảo sát ban đầu, với sự tham gia của các tổ chức chính trị - xã hội.

Trên địa bàn phường có 219 thửa đất, với 217 phương án giải phóng mặt bằng, gồm 8 tổ chức, các hộ gia đình có đất ở riêng lẻ và các căn hộ tập thể. Phường phân nhóm các trường hợp để tập trung giải quyết theo điều kiện cụ thể; những khu vực đủ điều kiện được khẩn trương lập phương án bồi thường, hỗ trợ theo chính sách của nhà nước.

Đối với các hộ có nhà ở riêng lẻ, phường đã hoàn thành việc lập phương án và tổ chức công khai. Phương án được hoàn thành đến đâu, địa phương đối thoại trực tiếp với người dân đến đó; những nội dung còn vướng mắc được tổ trưởng tổ công tác hoặc Hội đồng giải phóng mặt bằng giải đáp. Cùng với việc công khai phương án, phường tạo mã QR tập hợp các chính sách của UBND thành phố và văn bản pháp lý liên quan đến dự án, giúp người dân thuận tiện tra cứu cơ chế, chính sách, trình tự, thủ tục thu hồi đất.

Ông Nguyễn Tuấn Anh, Trưởng bộ phận Quản lý dự án, Ban Quản lý dự án đầu tư hạ tầng phường Kim Liên cho biết, cơ quan thường trực Hội đồng bồi thường, hỗ trợ, tái định cư đã thực hiện các quy trình theo quy định của pháp luật. Trước đó, trong hai ngày (28 và 29-9-2026), phường đã thông qua 34 phương án đối với các hộ gia đình riêng lẻ, lập dự thảo, mời các hộ đến nhận và công khai phương án. Việc các hộ dân đồng ý bàn giao sớm thể hiện sự tin tưởng vào quá trình thực hiện công khai, minh bạch của chính quyền địa phương.

Bên cạnh các phương án đã đủ điều kiện triển khai, phường đang tập trung tháo gỡ vướng mắc tại ba khu tập thể H1, H2 và E1B. Tại H1, H2, phần diện tích còn lại sau khi thực hiện dự án dưới 44%. Phường tiếp tục vận động người dân, đồng thời báo cáo thành phố xem xét cho phép giải phóng mặt bằng toàn bộ hai khu nhằm bảo đảm an toàn cho các hộ nằm ngoài chỉ giới nhưng bị ảnh hưởng do công trình bị cắt xén trên 50%. Với khu tập thể E1B, phần diện tích bị cắt xén là 0,6m² nhưng ảnh hưởng đến kết cấu tòa nhà. Phường đề xuất xem xét cho phép giữ lại một phần hiện trạng, đồng thời tính đến việc cải tạo chung cư cũ để tránh ảnh hưởng đến 43 hộ dân đang sinh sống tại đây.

Người dân đồng thuận, mong sớm được tái định cư

Cùng với việc đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng, sự đồng thuận của người dân được thể hiện qua quá trình tìm hiểu chính sách, nghiên cứu phương án bồi thường và phối hợp bàn giao nhà, đất. Tuy nhiên, bên cạnh việc thống nhất với chủ trương thực hiện dự án, nhiều hộ vẫn mong muốn sớm được bố trí tái định cư để ổn định cuộc sống.

Lực lượng chức năng phường Kim Liên hỗ trợ người dân làm thủ tục nhận chi trả tiền giải phóng mặt bằng. Ảnh: Nguyên Bảo

Ông Nguyễn Lâm Thụ, ở số 72 đường Giải Phóng cho biết, chính sách đền bù tương đối thỏa đáng, phù hợp với quy định của nhà nước. Đồng thời ghi nhận việc phường giải thích cặn kẽ, việc đo đạc được thực hiện nhiều lần nhằm bảo đảm các gia đình không bị thiệt thòi. Sau khi chuyển đi, gia đình mong muốn sớm được giải quyết thủ tục, nhận nhà tái định cư để ổn định cuộc sống.

Đối với bà Nguyễn Thu Hằng, ở số 3, ngõ 10 đường Giải Phóng, ngôi nhà đã gắn bó với gia đình qua nhiều thế hệ. Dù tiếc nuối khi phải rời nơi ở cũ, gia đình bà vẫn đồng thuận bàn giao mặt bằng vì xác định đây là công trình phục vụ sự phát triển của Thủ đô và đất nước. Đồng thời ghi nhận sự quan tâm của chính quyền địa phương trong việc thông tin, giải đáp, bảo đảm quyền lợi cho các hộ dân. Từ đó, mong sớm được bố trí tái định cư theo quy định.

Cùng chung nguyện vọng, bà Ngô Thanh Thủy, ở số 38 đường Giải Phóng cho biết, gia đình đã được UBND phường hướng dẫn cụ thể về các thủ tục liên quan. Gia đình đã tìm hiểu kỹ phương án, quyền lợi về đất và tài sản trên đất, qua đó nhận thấy mức bồi thường, hỗ trợ là thỏa đáng. Điều bà Ngô Thanh Thủy mong muốn là sớm được nhận tái định cư để xây nhà và ổn định cuộc sống.

Về vấn đề này, ông Nguyễn Tuấn Anh cho biết, phường đang chờ các sở, ban, ngành tham mưu UBND thành phố ban hành đơn giá đất tái định cư. Khi có đơn giá, phường sẽ xây dựng kế hoạch tổ chức bốc thăm vị trí cho các hộ. Sau khi kết quả bốc thăm được phê duyệt, các quyết định liên quan đến giá đất và khu đất tái định cư cho từng hộ sẽ được ban hành theo quy trình.

Từ những mặt bằng đầu tiên được bàn giao và kết quả chi trả tiền bồi thường, hỗ trợ, tái định cư (đợt 1) có thể thấy, công tác giải phóng mặt bằng dự án Trục không gian Quốc lộ 1A trên địa bàn phường Kim Liên đang từng bước đạt những kết quả cụ thể. Việc công khai, minh bạch chính sách, lắng nghe và giải quyết kiến nghị chính đáng của người dân sẽ góp phần tạo sự đồng thuận, bảo đảm quyền lợi của các hộ thuộc diện thu hồi đất và đáp ứng tiến độ giải phóng mặt bằng dự án.