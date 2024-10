“Trùm” đất Thủ Thiêm CII sắp “đổ bộ” sang phía Tây Tp.HCM: Vừa được chấp thuận đầu tư dự án 4.478 tỷ đồng, quy mô hơn 2.100 căn hộ, nhà liền kề...

CTCP Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật Tp.HCM (mã chứng khoán CII) vừa được chấp thuận đầu tư dự án bất động sản phía Tây Tp.HCM.

Cụ thể, Uỷ ban Nhân dân Tp.HCM đã ban hành Quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư đồng thời chấp thuận nhà đầu tư, đây là dự án với quy mô 5,2ha, tổng vốn đầu tư 4.478 tỷ đồng và dự án sẽ cung cấp ra thị trường hơn 2.100 sản phẩm căn hộ, nhà liền kề, shophouse.

Vị trí dự án cụ thể chưa được công bố. Theo CII, dự án nằm ở phía Tây Tp.HCM, tức liên quan đến các quận như 12, Bình Tân, 6, Tân Phú, huyện Hóc Môn, huyện Bình Chánh, Củ Chi.

Thực tế, bên cạnh lĩnh vực xây dựng cơ sở hạ tầng, CII cho biết đã và đang tham gia phát triển nhiều dự án bất động sản. Chưa kể, CII cũng là “tay chơi” nổi trội trong làng bất động sản phía Đông Tp.HCM – nơi đang có giá khá đắt đỏ.

Được biết, CII là chủ đầu tư của dự án Thủ Thiêm River Park ngay Khu đô thị mới Thủ Thiêm với vốn đầu tư 400 triệu USD có hợp tác với HongKong Land.

Cuối tháng 12/2017, CII và Hongkong Land đã chính thức tiến hành ký kết hợp đồng hợp tác đầu tư Dự án Thủ Thiêm River Park trên quỹ đất lớn tại bán đảo Thủ Thiêm được thành phố giao cho theo hình thức ổn định lâu dài và cho thuê trong 50 năm.

Khuôn viên xây dựng dự án căn hộ Thủ Thiêm River Park quận 2 rộng khoảng 3,5ha, trong đó lô 3 – 15 rộng 15.376m2, cao từ 10 – 15 tầng và lô 3 – 16 rộng 19.881m2, cao 10 – 20 tầng.

CII còn có dự án The Riverin tại khu Thủ Thiêm. Cụ thể, UBND Tp.HCM đã chấp thuận cho CII triển khai dự án Khu nhà ở chung cư tại lô 3-15 và 3-16 (The Riverin) thuộc Khu chức năng số 3 trong Khu đô thị mới Thủ Thiêm, quận 2 theo hợp đồng BT. Dự án The Riverin có tổng diên tích 35.259 m2, chủ đầu tư dự án là Công ty TNHH Một thành viên Khu Bắc Thủ Thiêm (công ty con của CII).

Dự án Thủ Thiêm Lake View và Marina Bay Thủ Thiêm là 2 dự án khu đô thị mới được CII ký kết hợp đồng tín dụng với Ngân hàng đầu tư và phát triển Việt Nam (BIDV) chi nhánh TP.HCM đầu tư xây dựng có số vốn đầu tư trên 10.000 tỷ đồng, với tổng diện tích 85.255 m2, thuộc phân khu 3 và 4 tại khu đô thị Thủ Thiêm. Bên cạnh đó, CII cũng đã đầu tư cơ sở hạ tầng cho hai khu này với tổng mức đầu tư lên đến 2.600 tỷ đồng.

Về Năm Bảy Bảy (NBB) - công ty có liên quan mật thiết đến CII, tháng 5 vừa qua đã góp 635 tỷ đồng góp vốn với thời hạn 36 tháng để thực hiện các dự án tại Khu đô thị mới Thủ Thiêm (TP Thủ Đức, Tp.HCM). Tháng 9, NBB tiếp tục rót thêm 490 tỷ đồng để thực hiện hợp đồng hợp tác với Công ty Khu Bắc Thủ Thiêm.

Năm 2023, CII thông báo khởi động lại dự án BT Thủ Thiêm sau hơn 4 năm dừng thi công. CII cũng sẽ tiếp tục nghiên cứu các dự án hạ tầng mới có tổng mức đầu tư từ 5.000 tỷ đồng đến 10.000 tỷ đồng như dự án đường trên cao, các nút giao thông trong TP HCM, cầu Thủ Thiêm 4....