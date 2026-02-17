Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

"Trùm" lừa đảo xuyên quốc gia từ Campuchia về xin ra đầu thú

17-02-2026 - 17:15 PM | Xã hội

Quá trình điều tra xác định, cơ quan công an xác định Nguyễn Đức Tiến đang ẩn náu, điều hành hoạt động lừa đảo tại Campuchia

Ngày 16-2, Công an tỉnh Quảng Ninh cho biết sau một thời gian triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, Phòng Cảnh sát hình sự đã vận động thành công một đối tượng truy nã lừa đảo xuyên quốc gia đang lẩn trốn tại Campuchia trở về Việt Nam đầu thú.

"Trùm" lừa đảo xuyên quốc gia từ Campuchia về xin ra đầu thú- Ảnh 1.

Nguyễn Đức Tiến tại cơ quan công an

Trước đó, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Quảng Ninh điều tra mở rộng vụ án "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" phát hiện ngày 16-1-2025 tại tổ 4, khu 10B, phường Quang Hanh, tỉnh Quảng Ninh. Quá trình điều tra xác định Nguyễn Đức Tiến (SN 1985, trú tại đường Xuân Đỉnh, TDP 3, phường Xuân Đỉnh, TP Hà Nội) đang ẩn náu điều hành hoạt động lừa đảo tại Campuchia.

Nguyễn Đức Tiến thuê nhiều người tại Việt Nam có nhiệm vụ là mở nhiều tài khoản ngân hàng, cung cấp thông tin, quét sinh trắc học để chuyển tiền theo yêu cầu không kể ngày đêm. Nhóm đối tượng đã thực hiện tổng số tiền giao dịch lên đến 256 tỉ đồng chiếm đoạt hơn 784 triệu đồng của nhiều bị hại tại các tỉnh, thành trên cả nước. Ngày 5-9-2025, Cơ quan Cảnh sát điều tr,a Công an tỉnh Quảng Ninh đã ra quyết định truy nã đối với Nguyễn Đức Tiến.

Với tinh thần kiên quyết đấu tranh với tội phạm nhưng cũng thể hiện tính nhân văn của pháp luật. Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Quảng Ninh đã tích cực phối hợp với gia đình, người thân và các lực lượng chức năng tuyên truyền, giải thích rõ chủ trương khoan hồng đối với người phạm tội biết ăn năn hối cải tự giác ra đầu thú. 

Ngày 26-1, Nguyễn Đức Tiến nhận thức được hành vi sai phạm của bản thân đã chủ động từ Campuchia trở về nước đầu thú để được hưởng sự khoan hồng của pháp luật.

Theo Tr. Đức

Người lao động

