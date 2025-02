Trung bình mỗi ngày khoảng trên 100 xe ô tô đăng ký mới: Tỉnh miền Trung 3 năm liên tiếp lọt top 3 địa phương mua ô tô nhiều nhất cả nước

Thông tin từ Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Nghệ An, năm 2024, toàn tỉnh Nghệ An có 18.064 ô tô đăng ký mới, đứng thứ 3 cả nước về mua ô tô, chỉ sau TP.HCM và Hà Nội, tăng dần 4.700 xe so với năm 2023.

Theo đó, trung bình mỗi ngày, Nghệ An có khoảng 100 - 110 xe ô tô đăng ký mới, trong đó 50 xe khu vực thành phố Vinh và 50 - 60 xe tại các huyện, thị.

Dự kiến, từ cuối tháng 12/2024 đến sát Tết Nguyên đán Ất Tỵ, Nghệ An sẽ có thêm khoảng 2.000 xe ô tô đăng ký mới và số lượng xe đăng ký mới năm nay sẽ đạt kỷ lục từ trước đến nay là 20.000 xe.

Trước đó, năm 2022, 2023, Nghệ An có số lượng ô tô đăng ký mới lần lượt 17.786 và 13.377 xe đứng top đầu cả nước.

Ngoài lượng ô tô tăng “chóng mặt”, Nghệ An cũng là địa phương có số lượng mô tô, xe máy điện tăng nhanh. Năm 2024, tỉnh này có 68.904 xe mô tô được đăng ký mới.

Số lượng ô tô tăng cao theo hàng năm, tỉnh Nghệ An cũng đã nâng cấp, mở rộng hệ thống giao thông đường bộ. Tuy nhiên, lượng ô tô tập trung lớn ở thành phố Vinh khiến địa phương này xảy ra tình trạng tắc đường, đặc biệt là ở các tuyến đường chính nội đô.