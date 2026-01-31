Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Trung bình nhà miền Tây: Lia cam đến đâu sảng hồn đến đấy, không đoán trước được điều gì!

31-01-2026 - 08:32 AM | Lifestyle

Màn house tour nhà miền Tây thu hút cả triệu lượt xem.

Nhà miền Tây vốn nổi tiếng đất rộng thênh thang nên chuyện xây nhà "oanh tạc" không còn quá xa lạ. Thế nhưng, cứ mỗi lần xuất hiện những video quay cận cảnh nhà miền Tây trên mạng xã hội là lại dễ dàng thu hút sự chú ý, khiến đông đảo người xem không khỏi trầm trồ.

Mới đây, một cô gái miền Tây với tài khoản TikTok @diivi38 đã có màn house tour "chấn động" tương tự, thu hút gần 1 triệu lượt xem chỉ sau vài ngày đăng tải. Nhiều người không giấu nổi sự ngạc nhiên khi ngắm cận cảnh không gian rộng lên đến cả nghìn m2 của căn nhà miền Tây: lối vào dài hun hút, bao quanh là cây xanh và ruộng vườn bạt ngàn. Theo chia sẻ, tổng chi phí xây dựng vào khoảng 1,7 tỷ đồng.

Màn house tour nhà rộng "chấn động thị giác" của cô gái miền Tây hiện thu hút gần 1 triệu lượt xem

Cận cảnh nhà miền Tây trên khu đất rộng hơn 1.000m²

Căn nhà tọa lạc trên khu đất rộng hơn 1.000m², với chiều ngang 10m và chiều dài hơn 100m. Ngay từ lối vào đã gây ấn tượng bởi khoảng sân dài hun hút, thoáng đãng, hai bên trồng nhiều cây xanh. Đáng chú ý, phía ngoài sân còn đặt sẵn những bộ bàn ghế đá - món đồ quen thuộc, được nhiều gia đình miền Tây ưa chuộng để ngồi nghỉ ngơi, trò chuyện hay đón gió mát.

Bước vào bên trong, không gian tiếp tục ghi điểm nhờ thiết kế hiện đại, tiện nghi dù không quá cầu kỳ. Nhà có thiết kế 3 phòng ngủ và 3 nhà vệ sinh. Sở hữu diện tích rộng là thế, căn nhà lại chỉ xây một tầng và trải dài theo chiều ngang thay vì xây tầng cao như nhà phố. Cách bố trí này giúp tận dụng lợi thế đất rộng, đồng thời phản ánh rõ sở thích nhà ở phổ biến của người miền Tây: ưu tiên sự thoải mái, thoáng đãng và thuận tiện trong sinh hoạt hằng ngày.

Trung bình nhà miền Tây: Lia cam đến đâu sảng hồn đến đấy, không đoán trước được điều gì!- Ảnh 1.
Trung bình nhà miền Tây: Lia cam đến đâu sảng hồn đến đấy, không đoán trước được điều gì!- Ảnh 2.

Khu vực phía trước nhà đã đủ khiến người xem trầm trồ vì độ rộng rãi, nhưng đó vẫn chưa phải là tất cả. Khi camera lia về phía khu nhà sau, nhiều người càng thêm choáng váng trước không gian còn rộng rãi và thoáng đãng hơn.

Khác với phần nhà chính mang phong cách hiện đại, khu nhà sau lại được thiết kế theo hơi hướng nhà xưa, đậm chất miền quê. Dù toàn bộ căn nhà đều được xây mới, gia chủ vẫn cố ý giữ lối thiết kế truyền thống cho khu vực phía sau để tạo cảm giác gần gũi, mộc mạc. Không gian này có ao hồ, vườn cây xanh mát, mang đến sự thư thái, yên bình đúng chất nhà vườn miền Tây.

Trung bình nhà miền Tây: Lia cam đến đâu sảng hồn đến đấy, không đoán trước được điều gì!- Ảnh 3.
Trung bình nhà miền Tây: Lia cam đến đâu sảng hồn đến đấy, không đoán trước được điều gì!- Ảnh 4.

Dưới phần bình luận của đoạn video, cư dân mạng bàn tán rôm rả về cơ ngơi rộng đẹp miễn chê.

Một số bình luận của CĐM:

- Mới quay sơ mà nhà cỡ này, rộng rãi quá chời.

- Đẹp và gọn sạch quá.

- Đoán vội ở nhà sau nhiều hơn.

- Đất miền Tây rộng thiệt sự.

- Miền Tây xây lắm cổng nhỉ, nhà này tận 2 cổng - 1 cổng trong và 1 cổng ngoài.

Theo Phác Thái Anh

Phụ nữ số

