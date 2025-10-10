Trúng quà thật PRO tại Vietcap khi mua cổ phiếu VPBankS IPO

Cụ thể, chương trình khuyến mãi áp dụng cho nhà đầu tư đăng ký tại CTCP Chứng khoán Vietcap để mua cổ phiếu VPBankS trong đợt chào bán lần đầu ra công chúng (IPO) của Công ty Cổ phần Chứng khoán VP Bank (VPBankS).

Tổng giá trị tạm tính giải thưởng của toàn bộ chương trình khuyến mại lên đến 99 triệu đồng.

Bên cạnh đó nhà đầu tư có thể đăng ký mua Online (chỉ áp dụng cho khách hàng cá nhân trong nước) với hướng dẫn chi tiết bản Mobile & bản webtrading của Vietcap.

Thời gian khuyến mại: Từ ngày 10.10.2025 đến 16:00 ngày 31.10.2025. Chương trình được triển khai trên toàn quốc.

Hình thức khuyến mại: Tặng quà cho khách hàng đáp ứng đủ điều kiện nhận quà từ Chương trình

Khách hàng của chương trình khuyến mại (đối tượng hưởng khuyến mại): Tất cả khách hàng cá nhân của Vietcap có quốc tịch Việt Nam, có chứng minh nhân dân/ căn cước công dân, có tham gia mua thành công cổ phiếu VPBankS tại Vietcap trong đợt chào bán lần đầu ra công chúng.

Để đảm bảo chương trình minh bạch và mang đến lợi ích và trải nghiệm PRO nhất tại Vietcap, các chuyên viên tư vấn, nhân viên, cộng tác viên của Vietcap, khách hàng đóng tài khoản tại Vietcap trong thời gian diễn ra chương trình sẽ là đối tượng không được áp dụng khuyến mãi theo chương trình.

Giải thưởng không được quy đổi thành tiền mặt.

Chi tiết về chương trình IPO VPBankS tham khảo tại đây