Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Trung Quốc 1,4 tỷ dân không ai cản được Lưu Diệc Phi

03-11-2025 - 08:50 AM | Lifestyle

Hiệu ứng của Lưu Diệc Phi quá khủng, dù bao năm trôi qua thì cô vẫn là ngôi sao đứng đầu giới giải trí

Bao năm qua, Lưu Diệc Phi vẫn xứng danh "thần tiên tỷ tỷ" của làng giải trí Hoa ngữ - biểu tượng của vẻ đẹp thanh khiết, kiêu sa và thần thái khó ai có thể thay thế. Mới đây, cô một lần nữa chứng minh đẳng cấp nhan sắc khi xuất hiện tại sự kiện thời trang danh giá Vogue Thịnh Điển 2025. Trong thiết kế váy quây trễ vai được điểm xuyết hoa nổi 3D tinh xảo, Lưu Diệc Phi tựa như bước ra từ một bức họa cổ: mềm mại, tao nhã nhưng vẫn toát lên nét quyền quý. Mái tóc búi cao thanh lịch được cài cụm hoa baby trắng - xanh - tím càng khiến diện mạo của cô thêm phần mộng mị, đúng chất "tiên hoa" giữa đời thực. Chỉ vài khoảnh khắc xuất hiện, Lưu Diệc Phi đã chiếm trọn spotlight, trở thành tâm điểm được săn đón bậc nhất thảm đỏ.

Không chỉ khiến công chúng trầm trồ vì nhan sắc đỉnh cao và khí chất ngút ngàn, cô còn vô tình khơi dậy một trào lưu làm đẹp mới: hoa baby cài tóc. Hình ảnh "tiên hoa" của Lưu Diệc Phi nhanh chóng phủ sóng khắp mạng xã hội Trung Quốc, khiến xu hướng này bùng nổ mạnh mẽ đặc biệt trên các nền tảng Douyin và Xiaohongshu.

Trung Quốc 1,4 tỷ dân không ai cản được Lưu Diệc Phi- Ảnh 1.
Trung Quốc 1,4 tỷ dân không ai cản được Lưu Diệc Phi- Ảnh 2.
Trung Quốc 1,4 tỷ dân không ai cản được Lưu Diệc Phi- Ảnh 3.
Trung Quốc 1,4 tỷ dân không ai cản được Lưu Diệc Phi- Ảnh 4.

Tạo hình của Lưu Diệc Phi khi xuất hiện tại Vogue Thịnh Điển ngày 23/10 vừa qua

Trung Quốc 1,4 tỷ dân không ai cản được Lưu Diệc Phi- Ảnh 5.

Cận cảnh tóc hoa baby đang viral của Lưu Diệc Phi

Hoa cài tóc vốn không phải trào lưu xa lạ, nhưng kiểu tóc búi cao thanh lịch kết hợp nhành hoa baby làm điểm nhấn thì Lưu Diệc Phi lại chính là người thổi làn gió cho xu hướng bùng nổ. Netizen xứ Trung nhận xét rằng Lưu Diệc Phi đã nâng tầm những bông hoa baby mong manh thành món trang sức làm đẹp mang giá trị thẩm mỹ cao. Sau khi cô xuất hiện tại Vogue Thịnh Điển, các cửa hàng thủ công mỹ nghệ lập tức bắt tay tạo ra hàng loạt kẹp tóc, trâm cài và vòng hoa lấy cảm hứng từ tạo hình của cô. Thay vì chỉ dùng tông trắng thuần, các thiết kế mới được phối thêm sắc xanh và tím để tái hiện chính xác bảng màu mà Lưu Diệc Phi đã sử dụng.

Hiệu ứng lan tỏa mạnh đến mức nhiều người nuôi thú cưng cũng trang trí cho mèo, thỏ của mình bằng những chùm hoa baby nhỏ xinh. Trong khi đó, các cô dâu lại chọn kiểu tóc hoa baby làm phong cách cưới cho mùa thu đông năm nay. Trên mạng xã hội, những bài đăng với tiêu đề như "giáo trình tóc hoa baby Lưu Diệc Phi" hay "cách cài tóc hoa baby" liên tục xuất hiện, thu hút hàng trăm nghìn lượt yêu thích và chia sẻ - minh chứng rõ ràng cho sức ảnh hưởng khó tin của "thần tiên tỷ tỷ" trong giới làm đẹp.

Trung Quốc 1,4 tỷ dân không ai cản được Lưu Diệc Phi- Ảnh 6.

Hiệu ứng Lưu Diệc Phi lan toả mạnh mẽ với trend hoa baby cài tóc

Trung Quốc 1,4 tỷ dân không ai cản được Lưu Diệc Phi- Ảnh 7.
Trung Quốc 1,4 tỷ dân không ai cản được Lưu Diệc Phi- Ảnh 8.
Trung Quốc 1,4 tỷ dân không ai cản được Lưu Diệc Phi- Ảnh 9.
Trung Quốc 1,4 tỷ dân không ai cản được Lưu Diệc Phi- Ảnh 10.

Thú cưng đồng loạt được "các sen" cho đu trend hoa baby xinh xắn. Trong khi đó, nhiều cô dâu xứ Trung đã chọn kiểu tóc cài hoa baby làm phong cách cưới, vừa tinh khôi vừa lãng mạn như bước ra từ cổ tích.

Theo Phác Thái Anh

Phụ nữ số

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Bạn trai Thảo Nhi Lê là hậu duệ đời thứ 7 của gia tộc 200 năm kinh doanh nước hoa ở Pháp

Bạn trai Thảo Nhi Lê là hậu duệ đời thứ 7 của gia tộc 200 năm kinh doanh nước hoa ở Pháp Nổi bật

Tỷ phú Phạm Nhật Vượng rót tiền tỷ cho “tân binh” lấn sân giải trí: Đường đua phim – gameshow Việt sắp đổi ngôi?

Tỷ phú Phạm Nhật Vượng rót tiền tỷ cho “tân binh” lấn sân giải trí: Đường đua phim – gameshow Việt sắp đổi ngôi? Nổi bật

Khi tiết kiệm không còn đồng nghĩa với khổ sở: Xu hướng chi tiêu thông minh đang lan tỏa khắp nơi

Khi tiết kiệm không còn đồng nghĩa với khổ sở: Xu hướng chi tiêu thông minh đang lan tỏa khắp nơi

08:48 , 03/11/2025
2 món Việt khiến khách Hàn phát cuồng: "Về nước mà thèm thì chỉ biết khóc thôi!"

2 món Việt khiến khách Hàn phát cuồng: "Về nước mà thèm thì chỉ biết khóc thôi!"

08:44 , 03/11/2025
5 thứ người giàu tuyệt đối không để trong nhà

5 thứ người giàu tuyệt đối không để trong nhà

08:12 , 03/11/2025
Nữ ca sĩ 30 tuổi rao bán biệt thự 2200m2, hạ giá hẳn 30 tỷ

Nữ ca sĩ 30 tuổi rao bán biệt thự 2200m2, hạ giá hẳn 30 tỷ

08:01 , 03/11/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên