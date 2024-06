Trung Quốc bắt đầu sản xuất hàng loạt robot hình người

Nhà khoa học vĩ đại Isaac Newton, nhà bác học nữ duy nhất giành 2 giải Nobel Marie Curie, nhà văn nổi tiếng Trung Quốc Lỗ Tấn hay nhà phát minh, người đồng sáng lập Apple Inc. – công ty công nghệ hàng đầu thế giới Steve Jobs, tất cả những danh nhân này đã rời ra trần thế nay như được tái sinh tại Bảo tàng Khoa học Công nghệ tương lai EX (Dalian EX Future Technology Pavilion) ở thành phố Đại Liên, tỉnh Liêu Ninh, miền Đông Bắc Trung Quốc.

Người máy hình người của công ty EXROBOTS

Đây chỉ là một phần nhỏ trong số các sản phẩm robot hình người của công ty EXROBOTS – một doanh nghiệp công nghệ cao của Trung Quốc thành lập năm 2013. Bên cạnh việc nghiên cứu và phát triển, sản xuất và phân phối robot hình người thông minh, EXROBOTS còn xây dựng một loạt các Bảo tàng Khoa học Công nghệ tương lai về robot trên khắp Trung Quốc và bảo tàng ở Đại Liên là nơi đầu tiên robot hình người được ứng dụng trong công nghệ, văn hóa, kinh doanh và du lịch trên thế giới.

Steve Jobs, nhà phát minh, người đồng sáng lập Apple tại Bảo tàng Khoa học Công nghệ tương lai EX Đại Liên

Giới thiệu về các sản phẩm của EXROBOTS, ông Vương Phong (Wang Feng), Giám đốc công nghệ Bảo tàng Khoa học Công nghệ Tương lai EX Đại Liên, cho biết: “Robot bạn đang thấy là sản phẩm chủ lực của công ty chúng tôi về robot hình người. Trong quá trình chế tạo robot, chúng tôi phải trải qua nhiều bước. Bước đầu tiên là chụp hình ảnh, diện mạo của người đó thông qua máy quét 3D. Bước thứ hai là in hình dáng của người đó bằng máy in 3D. Sau đó còn phải trải qua một loạt quy trình gồm thiết kế mạch điện tử bên trong và một số thiết kế động học. Toàn bộ quá trình chế tạo robot mất khoảng 15-20 ngày. Chúng tôi là doanh nghiệp có thể sản xuất hàng loạt robot hình người đầu tiên trong toàn ngành ở Trung Quốc”.

Ông Vương Phong, Giám đốc công nghệ Bảo tàng Khoa học Công nghệ Tương lai EX Đại Liên.

Từ cuối năm 2023, Trung Quốc đã cho biết sẽ phát triển robot hình người tích hợp trí tuệ nhân tạo (AI) để đáp ứng nhu cầu của nhiều ngành, nghề trong nước. Trong một văn bản tiết lộ kế hoạch táo bạo nhằm sản xuất hàng loạt robot hình người, Bộ Công nghiệp và Công nghệ thông tin Trung Quốc (MIIT) đặt mục tiêu, đến năm 2025, nước này sẽ hoàn thiện và đưa robot hình người vào sản xuất hàng loạt. Đến năm 2027, những cỗ máy này sẽ có khả năng tư duy, học hỏi và trở thành một trong những động lực tăng trưởng kinh tế quan trọng. Văn bản cũng cho biết, robot hình người sẽ được sử dụng trong môi trường đặc biệt và điều kiện khắc nghiệt, ví dụ công tác cứu hộ.

Ông Vương Phong cho biết thêm: “Mục đích của việc sản xuất hàng loạt robot là để chúng có thể tiếp cận muôn nhà, muôn nghề với chi phí tương đối thấp. Trước đây, một con robot trong phòng thí nghiệm thường khá đắt và tính năng không ổn định. Cần sản xuất hàng loạt để tìm ra những vấn đề phát sinh trong quá trình sử dụng. Chỉ bằng cách này, ngành công nghiệp này mới thực sự trở thành một ngành kinh doanh khép kín và lành mạnh”.

Một góc Bảo tàng Khoa học Công nghệ Tương lai EX Đại Liên

Robot hình người có da rất giống người thật

Theo dự đoán của Viện nghiên cứu công nghiệp Robot công nghệ cao (GGII), quy mô thị trường toàn cầu của robot hình người sẽ vượt 20 tỷ USD vào năm 2030, trong đó Trung Quốc sẽ đạt khoảng 5 tỷ USD. Dự báo của Goldman Sachs còn lạc quan hơn khi cho rằng thị trường robot hình người toàn cầu dự kiến sẽ đạt 154 tỷ USD vào năm 2035.

Trong khi đó, MIIT đánh giá sự hiện diện của robot hình người sẽ đem tới đột phá tương tự máy vi tính, điện thoại thông minh hay xe năng lượng mới và có thể định hình lại mô hình phát triển công nghiệp toàn cầu.

Quốc gia tỷ dân đang nuôi tham vọng dẫn đầu về công nghệ mới, từ AI đến điện toán lượng tử. Robot hình người là lĩnh vực đang được Trung Quốc tăng cường nghiên cứu, nhằm tạo sản phẩm đủ sức cạnh tranh với Mỹ.