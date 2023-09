Trung Quốc bất ngờ tăng mạnh nhập khẩu một mặt hàng của Việt Nam dù là nước xuất khẩu số 1 thế giới, nước ta có sản lượng "khủng" hơn 26 triệu tấn trong năm 2022

Ảnh minh họa

Theo số liệu thống kê sơ bộ của Tổng cục Hải quan, xuất khẩu thức ăn gia súc và nguyên liệu của Việt Nam trong tháng 8/2023 đạt 139,6 triệu USD, tăng 7,7% so với tháng 7/2023 và tăng 38,4% so với tháng 8/2022.

Tính chung trong 8 tháng đầu năm, xuất khẩu thức ăn gia súc và nguyên liệu đạt hơn 792 triệu USD, tăng nhẹ 0,3% so với cùng kỳ năm 2022.

Đáng chú ý Trung Quốc đang tăng mạnh nhập khẩu mặt hàng này của Việt Nam trong 2 tháng liên tiếp. Cụ thể trong tháng 8/2023, xuất khẩu mặt hàng này sang thị trường tỷ dân đạt 139,6 triệu USD, tăng 7,7% so với tháng 7/2023 và tăng 38% so với tháng 8/2022. Tính chung trong 8 tháng đầu năm, xuất khẩu mặt hàng này đạt 389,4 triệu USD, tăng 25,2% so với cùng kỳ năm 2022. Trung Quốc đồng thời cũng là thị trường lớn nhất của Việt Nam khi chiếm 49,2% tỷ trọng trong cơ cấu xuất khẩu thức ăn gia súc và nguyên liệu của Việt Nam trong 8 tháng đầu năm và là 1 trong 3 thị trường hiếm hoi ghi nhận kim ngạch xuất khẩu tăng.

Trong cả năm 2022, xuất khẩu mặt hàng này sang thị trường Trung Quốc thu về hơn 443 triệu USD, tăng 16,93% so với năm 2021, chiếm tỷ trọng 39,29% trong tổng kim ngạch xuất khẩu thức ăn gia súc và nguyên liệu của Việt Nam trong cả năm 2022. Như vậy với gần 400 triệu USD xuất khẩu trong 8T, kim ngạch xuất khẩu đạt 87% so với cả năm 2022.

Trung Quốc là quốc gia sản xuất thịt heo số 1 thế giới, đồng thời cũng là quốc gia sản xuất thức ăn chăn nuôi hàng đầu thế giới. Theo số liệu từ Cục Thống kê Trung Quốc, năm 2022, sản lượng thịt lợn của Trung Quốc đạt 55,41 triệu tấn, tăng 4,6% so với năm 2021, đây là mức cao nhất kể từ năm 2014.

Theo báo cáo Triển vọng nông sản Alltech năm 2023, sản lượng thức ăn chăn nuôi của Việt Nam trong năm 2022 đạt 26,72 triệu tấn, đứng thứ 8 thế giới. Tuy nhiên nguồn cung từ ngành trồng trọt trong nước mới chỉ đáp ứng được hơn 40% nhu cầu đối với các loại nguyên liệu cho sản xuất thức ăn chăn nuôi, dẫn đến việc phụ thuộc vào thị trường nông sản thế giới. Mỗi năm Việt Nam nhập khẩu trung bình 20 – 22 tấn nguyên liệu, trong đó ngô chiếm khoảng 50% và lúa mì chiếm khoảng 10% khối lượng các lô hàng trên.

Hiện nay giá thức ăn chăn nuôi thành phẩm đã giảm nhẹ so với thời điểm đầu năm 2023, tuy nhiên vẫn duy trì mức cao so với thời điểm trước dịch Covid-19 và so với năm 2022. Dự kiến giá nguyên liệu và thức ăn chăn nuôi thành phẩm tiếp tục có xu hướng giảm từ nay tới cuối năm 2023 và đầu năm 2024.