Trung Quốc cam kết bảo vệ đất hiếm và các khoáng sản quan trọng

Bộ An ninh Quốc gia Trung Quốc trong một bài đăng trên tài khoản mạng xã hội WeChat hôm 30/11 cho biết: “Nguồn khoáng sản quan trọng là cơ sở then chốt phục vụ phát triển các ngành công nghiệp mới. Chúng là ưu tiên hàng đầu cho an ninh tài nguyên”. Bộ này đồng thời đề cập đến các biện pháp trừng phạt và cáo buộc một số quốc gia phương Tây xây dựng “sân nhỏ và rào cao” để tiếp cận các nguồn tài nguyên khoáng sản quan trọng bằng mọi cách.

Bộ An ninh Quốc gia Trung Quốc liệt kê lithium, gali, germani và đất hiếm là tài nguyên khoáng sản quý giá. Theo cơ quan này, chúng thúc đẩy sự phát triển của các ngành công nghiệp mới mang tính chiến lược, như năng lượng mới, chất bán dẫn, trí tuệ nhân tạo (AI) và hàng không vũ trụ.

“Khoáng sản quan trọng chiến lược đã trở thành động lực trọng yếu để tăng tốc xây dựng hệ thống công nghiệp hiện đại và thúc đẩy phát triển kinh tế chất lượng cao, liên quan trực tiếp đến an ninh quốc gia”, Bộ An ninh Quốc gia Trung Quốc đánh giá trong bài đăng trên mạng xã hội.

Bài đăng này xuất hiện vài tháng sau khi Trung Quốc ra lệnh hạn chế xuất khẩu gali và germani, vốn được sử dụng trong sản xuất chất bán dẫn, để trả đũa lệnh trừng phạt của phương Tây đối với ngành công nghiệp chip của nước này. Từ tháng 8, các công ty xuất khẩu gali và germani cần phải xin phép Bộ Thương mại Trung Quốc kèm theo thông tin về phía sử dụng cuối cùng và cách sử dụng chúng.

Tờ Bưu điện Hoa Nam Buổi sáng (Hong Kong, Trung Quốc) cho biết bài đăng của Bộ An ninh Quốc gia xuất hiện một ngày trước khi lệnh kiểm soát xuất khẩu than chì của Trung Quốc, một vật liệu dùng trong pin xe điện, có hiệu lực. Theo thông báo chung của Bộ Thương mại và Tổng cục Hải quan Trung Quốc, từ tháng 12 này, các nhà xuất khẩu 9 sản phẩm than chì có độ nhạy cảm cao ở Trung Quốc cần phải xin giấy phép.

Bài đăng của Bộ An ninh Quốc gia Trung Quốc cũng đề cập rằng các các cường quốc đang cạnh tranh về khoáng sản quan trọng, gây gia tăng chủ nghĩa bảo hộ tài nguyên và giằng co địa chính trị.

Cơ quan tình báo hàng đầu này nhấn mạnh đã đấu tranh nghiêm khắc với hoạt động gián điệp liên quan đến tài nguyên khoáng sản và bảo vệ các dự án hợp tác khoáng sản quan trọng ở nước ngoài của Trung Quốc.

Tài khoản WeChat của Bộ An ninh Quốc gia Trung Quốc ra mắt vào tháng 8, thường xuyên đăng nội dung liên quan đến an ninh quốc gia trong bối cảnh căng thẳng địa chính trị giữa Trung Quốc và Mỹ leo thang. Bộ này đã đặc biệt kêu gọi công chúng tham gia công tác phản gián. Bắc Kinh đã chấp thuận mở rộng luật phản gián vào đầu năm nay.