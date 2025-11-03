Trung Quốc chi gần 1 tỷ USD mua sầu riêng Việt trong một tháng

Theo thống kê của Cục Hải quan, trong 9 tháng năm 2025, xuất khẩu sầu riêng thu về gần 2,77 tỷ USD. Trong đó, riêng tháng 9, kim ngạch xuất khẩu vọt lên 972 triệu USD, tăng mạnh 44,6% so với tháng cùng kỳ năm 2024 và là mức cao kỷ lục của một tháng.

Trung Quốc vẫn là thị trường truyền thống lớn nhất khi chi tới 960 triệu USD để nhập khẩu "trái cây vua" của Việt Nam trong tháng 9, chiếm 98,8% tổng kim ngạch xuất khẩu sầu riêng trong tháng.

Lũy kế đến hết tháng 9/2025, xuất khẩu sầu riêng sang Trung Quốc đạt 2,59 tỷ USD, chiếm 93,6% kim ngạch xuất khẩu của toàn ngành sầu riêng Việt Nam.

Ngoài Trung Quốc, xuất khẩu sầu riêng Việt Nam bắt đầu mở rộng sang nhiều thị trường mới. Hong Kong (Trung Quốc) tăng 83,7% lên 42,8 triệu USD, Đài Loan (Trung Quốc) tăng 64,9% đạt 32 triệu USD, Papua New Guinea và Mỹ tăng lần lượt 44,6% và 36,5%.

Malaysia gây chú ý với mức tăng hơn 650%, dù giá trị tuyệt đối vẫn nhỏ. Ngược lại, Thái Lan - từng là thị trường trung chuyển lớn, giảm tới 74,5%, chỉ còn 33,9 triệu USD, khiến thị phần rơi từ 4,7% xuống 1,2%.

Theo ông Đặng Phúc Nguyên - Tổng thư ký Hiệp hội rau quả Việt Nam, sau một năm bùng nổ, sầu riêng Việt Nam bước vào giai đoạn cạnh tranh chất lượng và chuẩn hóa quy trình. Nếu tiếp tục mở rộng vùng trồng được cấp mã số và đầu tư cho chế biến, Việt Nam có thể duy trì vị thế dẫn đầu khu vực, hướng tới mục tiêu cán mốc 3,5 tỷ USD trong năm nay.

Xuất khẩu sầu riêng ổn định trở lại sau thời gian ngắn gián đoạn bởi kiểm nghiệm

Sau thời gian ngắn bị ảnh hưởng do ách tắc khâu kiểm nghiệm, hoạt động xuất khẩu sầu riêng của Việt Nam đã ổn định trở lại, bảo đảm tiến độ thông quan và tiêu thụ sản phẩm cho người dân, doanh nghiệp, đặc biệt với diện tích cuối vụ ở khu vực Tây Nguyên.

Thời gian qua, xuất hiện một số thông tin phản ánh tình trạng ùn ứ hàng sầu riêng tại một số địa phương; trong đó có Đắk Lắk – địa phương có diện tích trồng sầu riêng lớn nhất cả nước. Nguyên nhân được xác định là do một số phòng kiểm nghiệm tạm ngừng hoạt động để bảo trì, sửa chữa hoặc chờ đánh giá lại năng lực, dẫn đến việc doanh nghiệp không thể hoàn tất phân tích các chỉ tiêu Cadimi và Vàng O – điều kiện bắt buộc để cấp chứng nhận xuất khẩu sang Trung Quốc.

Tình trạng này đã làm chậm tiến độ thông quan, ảnh hưởng đến hoạt động tiêu thụ, gây lo ngại trong cộng đồng doanh nghiệp và người trồng sầu riêng.

Trước tình hình đó, ngày 24/10, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Hoàng Trung đã họp khẩn với các đơn vị liên quan, yêu cầu các cơ sở được chỉ định phải rà soát tình trạng hoạt động, minh bạch năng lực và bảo đảm tính chính xác, thống nhất giữa các kết quả trong nước và phía Trung Quốc. Thứ trưởng chỉ đạo, công tác kiểm nghiệm cần được thực hiện nhanh, nghiêm túc, tránh sai khác dữ liệu khiến hàng xuất khẩu bị trả về. Do đó, tình trạng trên đã được xử lý kịp thời.

Ông Huỳnh Tấn Đạt, Cục trưởng Cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật, Bộ Nông nghiệp và Môi trường cũng cho biết, Việt Nam hiện có 24 phòng kiểm nghiệm được Tổng cục Hải quan Trung Quốc (GACC) công nhận phục vụ xuất khẩu sầu riêng, với tổng công suất khoảng 3.200 mẫu/ngày, đủ đáp ứng nhu cầu thực tế. Tuy nhiên, từ trung tuần tháng 10, một số phòng tạm ngừng hoạt động, ảnh hưởng đến tiến độ kiểm nghiệm.

Đến nay, sau 1 tuần vào cuộc quyết liệt và chỉ đạo sát sao từ Bộ Nông nghiệp và Môi trường, tình hình kiểm nghiệm sầu riêng cơ bản đã trở lại bình thường. Các phòng kiểm nghiệm khôi phục hoạt động, tăng ca làm việc, đảm bảo tiến độ giao hàng cho doanh nghiệp.

Theo Cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật, hiện hoạt động xuất khẩu sầu riêng tại các cửa khẩu chính diễn ra thông suốt. Mỗi ngày có khoảng 300 – 400 xe sầu riêng thông quan; trong đó tại Lạng Sơn đạt khoảng 200 – 250 xe, Lào Cai 100 – 150 xe và Móng Cái khoảng 50 xe.







