Trung Quốc chính thức vượt Mỹ

Khi AI tiếp tục chứng minh tiềm năng mạnh mẽ của mình, thị phần của công nghệ này được dự báo sẽ tăng trưởng nhanh trong những năm tới. Theo Precedence Research, năm 2022, quy mô thị trường phần mềm trí tuệ nhân tạo toàn cầu đạt khoảng 138,4 tỷ USD. Sang năm 2023, Finbold ước tính thị trường AI đã tăng lên 207,9 tỷ USD và dự báo sẽ tiếp tục bứt phá tới 788,64%, đạt khoảng 1.870 tỷ USD vào năm 2030. Đáng chú ý, thị trường này được dự đoán sẽ lần đầu tiên vượt mốc 1.000 tỷ USD vào năm 2028, với quy mô khoảng 1.060 tỷ USD.

Theo Yahoo!Tech, Trung Quốc mới đây đã đạt bước tiến lớn trong lĩnh vực trí tuệ nhân tạo khi phát triển thành công một mô hình AI tạo sinh (GAI) duy nhất hoạt động trên nhiều trung tâm dữ liệu. Đây được xem là thành tựu đáng chú ý bởi việc sử dụng nhiều loại GPU khác nhau trong cùng một trung tâm dữ liệu đã rất phức tạp, chưa kể đến việc triển khai trên các máy chủ đặt ở nhiều vị trí địa lý khác nhau

Patrick Moorhead, Giám đốc phân tích của Moor Insights & Strategy, chia sẻ trên X (trước đây là Twitter) rằng Trung Quốc là quốc gia đầu tiên đạt được thành tựu này, ngay cả Mỹ và Nhật cũng chưa làm được. Theo ông, việc đào tạo GAI trên nhiều địa điểm và nhiều kiến trúc khác nhau là yếu tố cần thiết để Trung Quốc tiếp tục theo đuổi tham vọng AI, đặc biệt trong bối cảnh nước này gặp khó khăn trong việc tiếp cận các dòng chip mới và mạnh nhất phục vụ nghiên cứu, phát triển.

Không muốn đánh mất thị trường Trung Quốc, Nvidia đã phát triển chip AI H20 với hiệu năng thấp hơn nhằm đáp ứng các giới hạn hiệu suất do Washington đưa ra. Tuy nhiên, giải pháp này vẫn đi kèm nhiều thách thức. Chính vì vậy, các nhà nghiên cứu Trung Quốc đã nỗ lực kết hợp GPU từ nhiều thương hiệu khác nhau vào cùng một cụm đào tạo.

Cách làm này cho phép các tổ chức kết hợp số lượng hạn chế các dòng chip cao cấp bị hạn chế xuất khẩu, như Nvidia A100, với những GPU có hiệu năng thấp hơn nhưng sẵn có hơn, như Ascend 910B của Huawei hay Nvidia H20. Nhờ đó, họ có thể phần nào khắc phục tình trạng thiếu hụt GPU cao cấp tại Trung Quốc, dù trước đây phương pháp này thường làm giảm đáng kể hiệu quả vận hành.

Dù vậy, có vẻ Trung Quốc đã tìm ra hướng giải quyết cho bài toán này, đặc biệt thông qua việc phát triển thành công một mô hình GAI duy nhất trên nhiều trung tâm dữ liệu. Dù chưa có nhiều thông tin chi tiết về mô hình AI nói trên, thành tựu này vẫn cho thấy nỗ lực của các nhà nghiên cứu Trung Quốc trong việc duy trì và thúc đẩy tham vọng AI của quốc gia.