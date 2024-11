Trung Quốc có công nghệ "đỉnh cao", chỉ một dây chuyền sản xuất đa dạng sản phẩm tùy theo yêu cầu của đơn hàng: Chỉ 4 nhân viên giám sát, sản lượng có thể đạt gần 7 tỷ USD

Bước vào quý IV, Khu công nghệ kinh tế Trịnh Châu đang sôi sục với các dự án mới. Điểm nhấn nổi bật chính là dây chuyền sản xuất tự động hóa hoàn toàn tại Công ty Hằng Đạt Trí Khống, đáp ứng gần 2.000 loại sản phẩm, giúp nâng cao hiệu suất gần 50%.

Hằng Đạt Trí Khống: Nhà máy robot, hiệu suất vượt trội

Dây chuyền sản xuất tự động hóa hoàn toàn của Công ty Hằng Đạt Trí Khống có thể đáp ứng gần 2.000 loại sản phẩm với khả năng sản xuất linh hoạt. Quy trình số hóa và thông minh hóa cũng giúp doanh nghiệp nâng cao hiệu suất gần 50%. Dự án khi đi vào hoạt động hết công suất có thể đạt sản lượng 50 tỷ Nhân dân tệ/năm.

Ngành công nghiệp sản xuất thông minh tiên tiến đã trở thành điểm nhấn mới của Khu công nghệ kinh tế Trịnh Châu.

Ngày 13/11, tại hiện trường sản xuất thông minh của Công ty Cổ phần Công nghệ Trí Khống Hằng Đạt Trịnh Châu, các cánh tay robot trên dây chuyền lắp ráp hoạt động không ngừng, trong khi robot vận chuyển thông minh AGV di chuyển nhịp nhàng giữa các vị trí. Bên trong trung tâm điều khiển sản xuất thông minh, màn hình lớn hiển thị dữ liệu theo thời gian thực của từng công đoạn.

Đây là dây chuyền sản xuất tự động hóa hoàn toàn của Hằng Đạt Trí Khống, bao gồm lắp ráp tự động, gia công tự động, logistics tự động và cảm nhận thông minh. Tổng Giám đốc Hằng Đạt Trí Khống, ông Vương Tuấn Phủ, nói với tờ Đỉnh Đoan Tân Văn - Hà Nam Thương Báo : với hơn trăm robot trong nhà máy, chỉ cần 4 nhân viên tuần tra giám sát.

Ông Vương Tuấn Phủ cho biết, theo phương thức sản xuất truyền thống, một dây chuyền chỉ có thể sản xuất một hoặc một vài loại sản phẩm, nhưng tại dây chuyền sản xuất thông minh của Hằng Đạt Trí Khống, có thể sản xuất đồng thời nhiều sản phẩm khác nhau tùy theo yêu cầu của đơn hàng. "Dây chuyền sản xuất tự động hóa hoàn toàn của chúng tôi, từ linh kiện đến cụm lắp ráp, rồi đến bộ phận và thành phẩm, đều được lên kế hoạch sản xuất thông minh, đáp ứng khả năng sản xuất linh hoạt gần 2.000 loại van điện thủy lực chính. Khi toàn bộ dự án đi vào hoạt động, sản lượng hàng năm có thể đạt 50 tỷ Nhân dân tệ (gần 7 tỷ USD)," ông chia sẻ.

Ông Vương Tuấn Phủ nói với tờ Đỉnh Đoan Tân Văn - Hà Nam Thương Báo rằng mặc dù nhà máy "ngày càng ít người" nhưng hiệu suất sản xuất lại vượt trội hơn trước, chỉ mất chưa đến 30 giây để hoàn thành việc lắp ráp một chuỗi van.

Theo giới thiệu, so với năm 2023, năng suất của Hằng Đạt Trí Khống đã tăng 17%, hiệu suất tăng gần 50%, thời gian giao hàng giảm 14%. "Đồng thời, chúng tôi không ngừng tăng cường đổi mới công nghệ và mở rộng thị trường. Hệ thống điều khiển khai thác tổng hợp thế hệ mới và trạm bơm dòng chảy lớn áp suất cao dự kiến sẽ được sản xuất hàng loạt vào cuối năm nay, góp phần tốt hơn vào việc xây dựng mỏ than thông minh," ông Vương Tuấn Phủ nói.

Ông Vương Tuấn Phủ cho biết, nhằm đáp ứng các điều kiện phân bố vỉa than và công nghệ khai thác khác nhau của người dùng mỏ than, Hằng Đạt Trí Khống đã phát triển các giải pháp thông minh có tính ứng dụng cao. "Nền tảng internet công nghiệp khai thác mỏ than thông minh" do công ty tự nghiên cứu và phát triển có thể thực hiện giám sát theo thời gian thực và cảnh báo động về môi trường, thiết bị và điều kiện làm việc của mặt khai thác than, cung cấp thông tin đầy đủ hỗ trợ nhân viên quản lý khai thác mỏ than ra quyết định nhanh chóng, thúc đẩy hoạt động khai thác "không người vận hành" thường xuyên, đảm bảo sản xuất than an toàn với năng suất và hiệu quả cao.

"Bước vào quý IV, chúng tôi đã triển khai một loạt các biện pháp ổn định tăng trưởng, nỗ lực đạt được các mục tiêu phát triển cả năm, đặt nền móng vững chắc cho khởi đầu tốt đẹp trong năm tới," ông Vương Tuấn Phủ nói.

Sự phát triển số hóa và thông minh hóa của Hằng Đạt Trí Khống là minh chứng sống động cho sự chuyển hướng của ngành sản xuất Trịnh Châu sang hướng mới, thông minh và xanh.

Nguồn: Hà Nam Thương Báo