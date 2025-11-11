Trung Quốc đẩy mạnh nghiên cứu “thuốc trường sinh”

(Ảnh minh họa: Baku)

Phong trào nghiên cứu kéo dài tuổi thọ đang được thúc đẩy mạnh mẽ tại Trung Quốc. Không ít viện nghiên cứu, doanh nghiệp và thậm chí các khu "đảo trường sinh" đã được thành lập, hướng tới giấc mơ "chinh phục thời gian".

Công ty Lonvi Biosciences, có trụ sở tại thành phố Thâm Quyến, đang phát triển viên nang chống lão hóa dựa trên hợp chất tự nhiên procyanidin C1 (PCC1) chiết xuất từ hạt nho. Theo ông Lyu Qinghua - Giám đốc công nghệ của công ty, việc con người sống tới 150 tuổi hoàn toàn có thể trở thành hiện thực trong vài năm tới.

Các nghiên cứu do nhóm nhà khoa học tại Thượng Hải thực hiện và công bố trên Nature Metabolism cho thấy, hợp chất PCC1 có khả năng kéo dài tuổi thọ và cải thiện sức khỏe của chuột thí nghiệm bằng cách loại bỏ các tế bào già cỗi - hay còn gọi là "tế bào xác sống" (zombie cells) - vốn gây tổn hại cho tế bào khỏe mạnh và thúc đẩy quá trình lão hóa.

Theo Lonvi, việc tiêu diệt các tế bào già này có thể làm chậm sự suy giảm chức năng của cơ thể và giảm nguy cơ mắc các bệnh mạn tính liên quan đến tuổi tác. "Đây không chỉ là một loại thuốc mới mà là 'chén thánh' trong lĩnh vực chống lão hóa", ông Yip Tszho - Tổng giám đốc Lonvi Biosciences - nhấn mạnh.

Công ty Lonvi Biosciences cho rằng việc con người sống tới 150 tuổi hoàn toàn có thể trở thành hiện thực trong vài năm tới

Theo báo New York Times, Lonvi Biosciences đã phát triển viên nang chứa nồng độ cao hợp chất PCC1, nhằm tiêu diệt có chọn lọc các tế bào lão hóa trong cơ thể mà không gây hại cho mô khỏe mạnh. Công ty này cho rằng, kết hợp sử dụng thuốc cùng chế độ dinh dưỡng và chăm sóc y tế hợp lý có thể giúp con người sống khỏe mạnh tới 100 - 120 tuổi.

Tuy nhiên, các chuyên gia quốc tế cho rằng tuyên bố này vẫn cần được kiểm chứng. Giáo sư David Furman, Viện Nghiên cứu Y sinh Buck (thuộc Đại học Stanford, Mỹ), nhận định: "Các kết quả ban đầu rất hứa hẹn, song cần tiến hành các thử nghiệm lâm sàng quy mô lớn để xác nhận độ an toàn và hiệu quả đối với con người".

Từ giấc mơ "trường sinh bất tử" của Hoàng đế Tần Thủy Hoàng hơn 2.000 năm trước đến các dự án công nghệ sinh học ngày nay, nỗ lực "thách thức cái chết" vẫn chưa bao giờ dừng lại ở Trung Quốc. Và nay, với sự hỗ trợ của khoa học hiện đại, khát vọng ấy đang trở nên mãnh liệt hơn bao giờ hết - dù câu trả lời cuối cùng về ranh giới của sự sống vẫn còn ở phía trước.