Trung Quốc giới thiệu robot đầu tiên trên thế giới được tạo ra để đấm nhau, đến cái tên cũng lấy cảm hứng từ "Kẻ Hủy Diệt"

Những trận đấu robot mãn nhãn trong bộ phim "Real Steel" hay các robot chiến đấu như trong phim "Kẻ Hủy Diệt" từng khiến khán giả nghĩ rằng đó chỉ là viễn tưởng của Hollywood. Giờ đây, một công ty Trung Quốc đang biến tầm nhìn viễn tưởng của đạo diễn người Mỹ trở thành sự thật.

Tại Hội nghị Robot Thế giới 2025 ở Bắc Kinh, công ty công nghệ Trung Quốc EngineAI đã công bố T800, một robot hình người được thiết kế đặc biệt cho chiến đấu, đánh dấu một bước ngoặt mới trong ngành công nghiệp robot khi lần đầu tiên có một cỗ máy được tạo ra với mục đích chính là tham gia các cuộc thi đấu võ thuật.

Robot T800 có chiều cao 1,85 mét và nặng 85 kg, tương đương với kích thước và trọng lượng của một người trưởng thành. Nó được trang bị 41 khớp với độ tự do cao, cho phép thực hiện các động tác phức tạp và linh hoạt cần thiết trong chiến đấu. Cấu trúc của T800 bao gồm pin thể rắn và vỏ bọc hợp kim nhôm, đảm bảo khả năng chịu lực và độ bền kết cấu cho các tác vụ nặng và va chạm mạnh.

Điểm đặc biệt của T800 nằm ở hệ thống cảm biến đa dạng được tích hợp. Robot sử dụng hệ thống nhận thức fusion đa cảm biến, kết hợp camera, cảm biến xúc giác và cảm biến lực, cho phép nó nhận biết thời gian thực về những thay đổi phức tạp trong môi trường xung quanh.

Điều này có nghĩa là T800 có khả năng phản ứng với chuyển động của đối thủ một cách tức thời trong các trận đấu. Bên cạnh đó, đơn vị tính toán hiệu suất cao bên trong robot cho phép nó đưa ra quyết định tự động nhanh chóng và chính xác trong chiến đấu, tăng đáng kể cả hiệu quả hoạt động và an toàn.

Robot Zhongqing T800 của Engine biểu diễn hàng loạt động tác võ thuật trong Hội chợ robot Thế giới 2025 tại Bắc Kinh

Mục đích chính của T800 là tham gia các cuộc thi đấm bốc giữa các robot. EngineAI đã lên lịch cho robot này thi đấu tại cuộc thi đấu võ tự do "Robot Boxer" vào ngày 24 tháng 12, cũng như giải đấu "Mecha King" được tổ chức tại Thâm Quyến trong tháng 12. Công ty coi đây là bài kiểm tra cuối cùng về khả năng ổn định động và năng lực AI của robot.

Thậm chí để chuẩn bị cho sự kiện này, công ty còn giới thiệu đoạn video với cảnh robot của họ thực hiện được hàng loạt động tác phức tạp, bao gồm cả tư thế chiến đấu và kết thúc với lời nhắn "Hãy chờ đợi Zhongqing T800" - một cái tên khiến người xem nhớ ngay đến robot sát thủ "Kẻ Hủy Diệt" T800 trong một bộ phim viễn tưởng nổi tiếng khác.

Điều thú vị là việc chế tạo các robot chiến đấu này lại không phải là mục tiêu tối thượng của công ty. Theo EngineAI, các robot chiến đấu này sẽ là bước đệm để công ty vươn tới mục tiêu cao hơn: đó là tạo ra các robot hình người hoạt động trong môi trường phức tạp và đóng vai trò như người giúp việc của mỗi gia đình trong tương lai.

Hiện tại công ty đã triển khai một số robot hình người có tên Cyber Staff đến làm việc tại một cửa hàng bán lẻ ở Thâm Quyến. Được tạo ra nhờ sự hợp tác với hãng JD.com, các robot trong cửa hàng này sẽ được sử dụng để bán hàng thời trang, đóng vai trò như một bài kiểm tra thực tế về khả năng hoạt động an toàn, hiệu quả trong môi trường thường xuyên tương tác với con người.