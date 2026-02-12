Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Trung Quốc lần đầu tiên làm được điều này

12-02-2026 - 17:30 PM | Tài chính quốc tế

"Con tàu ước mơ" đã sẵn sàng để cất cánh.

Tàu vũ trụ Mộng Chu (có nghĩa là “con tàu ước mơ”) của Trung Quốc đã vượt qua thử nghiệm then chốt cho sứ mệnh đưa người lên Mặt Trăng năm 2030 với tên lửa Trường Chinh 10

Thử nghiệm bao gồm chuyến bay đầu tiên và hạ cánh thẳng đứng có kiểm soát trên biển của tên lửa đẩy Trường Chinh 10.

Trung Quốc đã hoàn thành xuất sắc thử nghiệm an toàn quan trọng và phóng thử thế hệ tên lửa mới, nằm trong khuôn khổ chuẩn bị cho sứ mệnh đưa người lên Mặt Trăng. Thử nghiệm thoát hiểm trên tàu chở phi hành đoàn Mộng Chu vào thứ Tư (11/2) được thiết kế để đảm bảo các phi hành gia có thể trở về Trái Đất an toàn nếu xảy ra sự cố trong quá trình phóng.

Trung Quốc lần đầu tiên làm được điều này- Ảnh 1.

Ảnh: Xinhua

Chương trình không gian Trung Quốc từng thực hiện thử nghiệm an toàn trên mặt đất vào tháng 6, nhưng lần này là để kiểm tra khả năng thoát hiểm của phi hành đoàn sau khi rời bệ phóng. Thử nghiệm cũng đánh dấu chuyến bay đầu tiên và việc hạ cánh thẳng đứng có kiểm soát trên mặt biển của tên lửa Trường Chinh 10, loại tên lửa đang được phát triển để đưa phi hành gia Trung Quốc lên cung trăng.

Con tàu không người lái đã rời bệ phóng tại Trung tâm Phóng vệ tinh Văn Xương trên đảo Hải Nam bằng tên lửa thử nghiệm Trường Chinh 10 vào lúc 11 giờ sáng thứ Tư. Theo Tập đoàn Khoa học và Công nghệ Hàng không Vũ trụ Trung Quốc (CASC), tàu Mộng Chu đã tách khỏi tên lửa ngay sau khi phóng và đáp xuống biển đúng vị trí chỉ định.

Tầng đầu tiên của tên lửa Trường Chinh 10 cũng hạ cánh an toàn xuống biển. CASC cho biết việc hoàn thành chuyến bay trở về và hạ cánh có kiểm soát của tầng đầu tiên đánh dấu bước tiến đáng kể của Trung Quốc trong lĩnh vực công nghệ tên lửa tái sử dụng. Điều này bao gồm độ tin cậy của việc đánh lửa nhiều động cơ và điều khiển dẫn đường trong giai đoạn trở về, tạo tiền đề cho các thử nghiệm bay và thu hồi tên lửa trên biển trong tương lai.

Trung Quốc lần đầu tiên làm được điều này- Ảnh 2.

Tàu vũ trụ Mengzhou đã quay trở lại Trái đất sau khi tách khỏi tên lửa Trường Chinh-10 vào thứ Tư. Ảnh: QQ.com

Trung Quốc và Mỹ đang chạy đua để đưa phi hành gia lên bề mặt Mặt Trăng lần đầu tiên kể từ sứ mệnh Apollo cuối cùng của NASA vào năm 1972. Trung Quốc đặt mục tiêu vào năm 2030, trong khi NASA hướng tới năm 2028, dù chương trình Artemis của Mỹ đang đối mặt với nhiều sự chậm trễ.

Thử nghiệm hủy bỏ nhiệm vụ được thực hiện khi tên lửa đạt đến "max q" – thời điểm áp lực động học tối đa, lúc tên lửa chịu ứng suất cao nhất. Hiện tại, Trung Quốc vẫn dựa vào tàu Thần Châu (dựa trên tàu Soyuz của Liên Xô cũ), nhưng tàu Mộng Chu mới sở hữu động cơ nhiên liệu rắn có thể độc lập thực hiện các hoạt động thoát hiểm khẩn cấp.

Tàu Mộng Chu có hai phiên bản: một mẫu chở 7 phi hành gia cho các nhiệm vụ gần Trái Đất hỗ trợ trạm vũ trụ Thiên Cung, và một mẫu có sức chứa ít người hơn cho các sứ mệnh lên Mặt Trăng. Mẫu sau dự kiến sẽ hoạt động cùng với tàu đổ bộ Mặt Trăng Lãm Nguyệt, vốn đã hoàn thành thử nghiệm cất cánh và hạ cánh mô phỏng trọng lực Mặt Trăng vào tháng 8 vừa qua.

Hình ảnh trên mạng xã hội Trung Quốc cho thấy tàu Lĩnh Hàng Giả, con tàu được thiết kế để thu hồi tầng đầu tiên của dòng tên lửa Trường Chinh 10, đã được chuẩn bị sẵn sàng. Con tàu này có một tháp bắt với các lưới được thiết kế để móc vào cấu trúc trên tầng đầu tiên của tên lửa.

Sau khi đưa phi hành gia lên cung trăng, Trung Quốc đặt mục tiêu xây dựng một trạm nghiên cứu quốc tế gần cực nam Mặt Trăng vào năm 2035. Trong khi đó, tỷ phú Elon Musk mới đây cũng tuyên bố muốn thiết lập một "thành phố tự túc" trên Mặt Trăng trong vòng 10 năm tới.

Nguồn: SCMP

Không phải không gian, Trung Quốc vừa đưa "trạm vũ trụ" xuống đáy biển, thay đổi lịch sử ngành xây dựng

Theo Chi Chi

Thanh niên Việt

trung quốc

