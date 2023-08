Trung Quốc nhập hồ tiêu Việt Nam cao gấp 8 lần cùng kỳ năm ngoái

Ngày 8-8, tại TP HCM, Hiệp hội Hồ tiêu Việt Nam (VPA) tổ chức sơ kết tình hình ngành hàng hồ tiêu và gia vị 6 tháng đầu năm 2023 kết hợp tổ chức Hội thảo đánh giá về Hiệp định EVFTA - Cơ hội và Thách thức đối với sự phát triển bền vững ngành Hồ tiêu và gia vị Việt Nam.



Theo VPA, tính đến hết tháng 6-2023, Việt Nam xuất khẩu được 152.986 tấn hồ tiêu các loại, trong đó tiêu đen đạt 138.377 tấn, tiêu trắng đạt 14.609 tấn. Tổng kim ngạch xuất khẩu đạt 485,9 triệu USD, tiêu đen đạt 417,9 triệu USD, tiêu trắng đạt 68,0 triệu USD. So với cùng kỳ năm trước, lượng xuất khẩu tăng 21,8% nhưng kim ngạch xuất khẩu giảm 14,6%. Nguyên nhân do giá xuất khẩu 6 tháng đầu năm giảm, chỉ 3.484 USD/tấn với tiêu đen, giảm 879 USD/tấn; 5.011 USD/tấn tiêu trắng, giảm 1.070 USD/tấn so với cùng kỳ năm ngoái.

Về thị trường, trong khi các nước Mỹ, châu Âu nhu cầu vẫn yếu thì 6 tháng đầu năm 2023, Trung Quốc đã thu mua 50.369 tấn hồ tiêu, tăng 798% (gần 8 lần) so với cùng kỳ năm ngoái. Với sản lượng nhập khẩu tăng đột biến, Trung Quốc đã vươn lên thành vị trí số 1, từ vị trí số 5 của cùng kỳ năm ngoái. Nguyên nhân, Trung Quốc đã giảm mua trong 2 năm 2021-2022 nên bật tăng sau khi mở cửa trở lại.

Thị trường lớn thứ 2 là Mỹ, nhập khẩu 25.894 tấn, giảm 14% so với cùng kỳ; tiếp theo là Các tiểu vương quốc Ả rập thống nhất (UEA), Ấn Độ, Đức với sản lượng nhập khẩu giảm 30-40% so với cùng kỳ năm ngoái.

Hiện lượng hàng Trung Quốc mua có thể đã đủ dùng trong nước trong ngắn hạn nên giá hồ tiêu khó tăng trở lại trong thời gian ngắn. Tuy nhiên, nguồn cung hồ tiêu thiếu hụt do mất mùa, nhu cầu tiêu thụ cuối năm sẽ là yếu tố tích cực cho giá hồ tiêu.